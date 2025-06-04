Xe-valuuttakaaviot

Historiallisten valuuttakurssien tarkastelu

usd
USDYhdysvaltain dollari
eur
EUREuro
Xe currency charts

Tämän kätevän työkalun avulla voit tarkastella markkinahistoriaa ja analysoida minkä tahansa valuuttaparin kurssisuuntauksia. Kaikki kaaviot ovat interaktiivisia, niissä käytetään keskimarkkinakorkoja, ja ne ovat saatavilla jopa 10 vuoden ajanjaksolle. Jos haluat nähdä valuuttakaavion, valitse kaksi valuuttaa, valitse aikaväli ja napsauta nähdäksesi.

Live Currency Rates

CurrencyRateChange
EUR / USD1.16508
GBP / EUR1.14461
USD / JPY154.941
GBP / USD1.33356
USD / CHF0.803661
USD / CAD1.38245
EUR / JPY180.519
AUD / USD0.664263

Keskuspankkien korot

ValuuttaKorko
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%

