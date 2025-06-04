Currency converter & money transfer app

Valuuttamuunnin & rahansiirtosovellus

Xe-sovelluksessa on kaikki, mitä tarvitset maailmanlaajuisiin rahansiirtoihin ja valuutan muuntamiseen. Muunna valuuttoja, tarkista reaaliaikaiset kurssit ja siirrä rahaa turvallisesti ja täysin avoimesti. Lataa tänään!

Xe-sovelluksen ominaisuudet

Send money with Xe

Lähetä rahaa

Siirrä rahaa helposti yli 200 maahan yli 130 valuutalla vain muutamalla napautuksella. Intuitiivinen käyttöliittymämme takaa saumattoman käyttökokemuksen, joten varojen lähettäminen kohteeseen on nopeaa ja helppoa.

Track your transfer with Xe

Seuraa siirtoasi

Pysy ajan tasalla siirtojesi tilasta reaaliajassa. Seurantaominaisuutemme avulla voit seurata tapahtumia koko matkan ajan, mikä takaa mielenrauhan ja avoimuuden.

Set rate alerts with Xe

Aseta hintahälytykset

Älä koskaan menetä tilaisuutta säästää. Määritä kurssihälytykset ja saat ilmoituksen, kun haluamasi vaihtokurssi saavutetaan, jotta saat parhaan hyödyn irti jokaisesta siirrosta.

View exchange rates with Xe

Katso valuuttakurssit

Pääset käyttämään live-valuuttakursseja milloin ja missä tahansa. Sovelluksemme tarjoaa sinulle viimeisimmät kurssit, jotta voit tehdä tietoon perustuvia päätöksiä ja pysyä edellä valuuttamarkkinoilla. Seuraa jopa 10 valuuttaa kerrallaan.

Set up push notifications with Xe

Saat ilmoituksen

Pysy ajan tasalla reaaliaikaisilla push-ilmoituksilla. Saat välittömiä päivityksiä rahansiirroistasi, valuuttakurssihälytyksiä ja tärkeitä tilitapahtumia, jotta sinulla on aina kaikki hallinnassa, missä ikinä oletkin.

Securely login with Xe

Turvallinen kirjautuminen

Suojaa tilisi vaivattomasti Face ID:n tai Touch ID:n avulla. Nämä biometriset kirjautumismenetelmät tarjoavat nopean ja turvallisen tavan päästä tilillesi ja varmistavat, että vain sinä voit avata tietosi yhdellä vilkaisulla tai kosketuksella.

Send on the go with Xe

Lähetä rahaa tien päällä

Rahan lähettäminen maailmanlaajuisesti on helppoa Xe-sovelluksella. Nauti nopeista ja turvallisista siirroista älypuhelimellasi missä ja milloin tahansa. Xe tuo kansainvälisten rahansiirtojen voiman suoraan taskuusi, olipa kyse sitten henkilökohtaisista tai liiketoiminnallisista tarpeista.

Easier mobile transfers with Xe

Kätevät mobiilirahansiirrot

Ohita perinteisen mobiilipankkitoiminnan rajoitukset nopeammilla ja joustavammilla pankkien välisillä tilisiirroilla. Saat paremmat hinnat, vältät korkeat maksut ja voit lähettää rahaa yli 190 maahan - ja kaikki tämä mobiililaitteestasi käsin.

Rahan siirtäminen maailmanlaajuisesti on helppoa

Create account

Luo tili

Se vie vain muutaman minuutin. Tarvitsemme vain sähköpostiosoitteesi ja joitakin lisätietoja.

Get a live bank-beating money transfer rate for your chosen currency.

Välitön tarjous

Vastaanota live pankkien nopeampi rahansiirtokurssi valitsemallesi valuutalle.

Once we receive the funds we will handle the rest.

Lähetä rahaa

Lisää kaikki tarvittavat tiedot ja määritä siirto. Kun saamme varat, hoidamme loput.

Track your transfer every step of the way with our Xe app.

Seuraa siirtoasi

Seuraa siirtoasi joka vaiheessa Xe-sovelluksemme avulla. Ota ilmoitukset käyttöön, jotta saat päivityksiä siirron edistymisestä.

Ways to send money with Xe

Tapoja lähettää rahaa

Valitse oikea maksuvaihtoehto jokaiseen tarpeeseesi.

Suoraveloitus
Ottaa varoja pankistasi. Saapuu yleensä 3 arkipäivän kuluessa.

Pankkisiirto
Siirto pankistasi meidän pankkiimme. Saapuu yleensä 24 tunnin kuluessa.

Pankki-/luottokortti
Nopein tapa, mutta sisältää pieniä maksuja. Rahat saapuvat lähes välittömästi.

Rekisteröidy ja lähetä rahaa
Ways to receive money with Xe

Tapoja saada rahaa

Tarjoamme käteviä vaihtoehtoja rahan vastaanottamiseen maailmanlaajuisesti.

Pankkitalletus
Lähetä suoraan satoihin suurimpiin pankkeihin maailmanlaajuisesti.

Käteisnosto
Nosta käteistä yli 500 000 paikasta yli 150 maassa.

Mobiililompakko
Lähetä varoja suoraan rakkaasi matkapuhelimeen yli 35 maassa.

Rekisteröidy ja lähetä rahaa

Miljoonat ihmiset ympäri maailmaa luottavat Xe:hen.

Usein kysytyt kysymykset (FAQ)