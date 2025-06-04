Dedicated support tailored to your needs

Yksilöllisiin tarpeisiisi räätälöity tuki

Haluatko varata siirron tai tarvitset apua tilisi kanssa? Asiantuntijatiimimme tarjoaa sinulle tarvitsemaasi tukea.

Soita meille: +1 (800) 772-7779

Tukityypit

Transfer Support

Siirtotuki

Tarvitsetko apua siirron varaamisessa tai oletko juuttunut johonkin vaiheeseen prosessissa? Asiakaspalvelutiimimme auttaa sinua ja varmistaa, että liiketoimesi hoidetaan aina tehokkaasti.

Account Support

Tilituki

Hoitotiimimme auttaa sinua kaikissa tiliasi koskevissa kysymyksissä. Ymmärrämme, miten turhauttavaa tämä voi olla, ja pyrimme tekemään Xe-kokemuksestasi sujuvan ja stressittömän.

Ota yhteyttä asiakaspalveluun
Help Centre

Ohjekeskus

Xe:n Ohjekeskus tarjoaa nopeita vastauksia yleisimpiin kysymyksiin - kirjautumisohjeista tietoturvaan ja päivityksiin - ja helpottaa ratkaisujen löytämistä ja tilisi tehokasta hallintaa.

Käy Apukeskuksessa
Dedicated expert support

24/5 asiantuntijoiden maailmanlaajuinen siirtotuki

Ymmärrämme, että kansainvälisissä rahansiirroissa tarvitset joskus lisäohjeita. Olitpa sitten tekemässä rutiininomaista siirtoa tai hoitamassa suurempaa transaktiota, asialle omistautuneiden asiantuntijoiden tiimimme on valmiina auttamaan sinua kaikissa vaiheissa.

Get personalized support for large money transfers

Saat henkilökohtaista tukea suurille rahansiirroille

Kun siirrät suuria summia kansainvälisesti, tarvitset muutakin kuin vain hyvän hinnan - tarvitset korkeampia lähetysrajoja, henkilökohtaista tukea ja turvallisia siirtoja. Asiakaspalvelutiimimme varmistaa, että liiketoimesi hoituu sujuvasti ja että saat rahoistasi parhaan mahdollisen hyödyn irti.

Ota yhteyttä tiimiimme ja pyydä apua...

Sending money

Rahan lähettäminen

Tarvitsetko apua ensimmäisen siirtosi kanssa? Autamme mielellämme varmistamaan, että rahasi saapuvat turvallisesti, nopeasti ja ajallaan.

Creating an account

Tilin luominen

Tilin perustaminen on yksinkertaista. Jos tarvitset apua, tiimimme auttaa sinua tekemään prosessista saumattoman.

Funding transfers

Rahoituksen siirrot

Etkö ole varma, miten maksaa? Tiimimme voi opastaa sinua maksuvaihtoehdoissa, jotta siirtokokemus olisi stressitön.

Sending limits

Siirtorajat

Kerromme sinulle, kuinka paljon voit lähettää yhdellä siirrolla valuutan ja sijainnin perusteella.

Competitive rates

Hyvien hintojen saaminen

Olemme ylpeitä pankkikorkoistamme. Kerromme sinulle, miten saat parhaan mahdollisen vastineen rahoillesi.

Secure transfers

Turvallisuudesta oppiminen

Oletko huolissasi turvallisuudesta? Tiimimme kertoo kehittyneistä suojauksista ja turvatoimista.

Oletko valmis keskustelemaan siirrosta?

Tukitiimimme vastaa kysymyksiisi ja opastaa sinut jokaisen vaiheen läpi, jotta kokemuksesi olisi saumaton. Laitetaan sinut yhteyteen.

Chat with our team in over 100 languages

Keskustele tiimimme kanssa yli 100 kielellä

Ota yhteyttä hoitotiimiimme live-chatin kautta nopeaa apua varten. Tarvitsetpa apua salasanasi palauttamisessa, henkilökohtaisten tietojen päivittämisessä tai tiliasetusten selaamisessa, me annamme sinulle tarvitsemasi tuen.

Want to find the answers yourself?

Käy oppimassa omaan tahtiisi Ohjekeskuksessamme.

Ohjekeskuksessamme on kaikki, mitä tarvitset Xe-tilisi ja rahansiirtojen hallintaan. Löydät hyödyllisiä usein kysyttyjä kysymyksiä ja oppaita vianmäärityksestä siirtojen määrittämiseen. Useimmat vastaukset ovat vain klikkauksen päässä, mutta jos tarvitset lisäapua, tukitiimimme on myös täällä.

Usein kysytyt kysymykset (FAQ)