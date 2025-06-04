Dedicated expert support

Yksilöllisiin tarpeisiisi räätälöity tuki
Haluatko varata siirron tai tarvitset apua tilisi kanssa? Asiantuntijatiimimme tarjoaa sinulle tarvitsemaasi tukea.
Tukityypit
Siirtotuki
Tarvitsetko apua siirron varaamisessa tai oletko juuttunut johonkin vaiheeseen prosessissa? Asiakaspalvelutiimimme auttaa sinua ja varmistaa, että liiketoimesi hoidetaan aina tehokkaasti.
Tilituki
Hoitotiimimme auttaa sinua kaikissa tiliasi koskevissa kysymyksissä. Ymmärrämme, miten turhauttavaa tämä voi olla, ja pyrimme tekemään Xe-kokemuksestasi sujuvan ja stressittömän.
Ohjekeskus
Xe:n Ohjekeskus tarjoaa nopeita vastauksia yleisimpiin kysymyksiin - kirjautumisohjeista tietoturvaan ja päivityksiin - ja helpottaa ratkaisujen löytämistä ja tilisi tehokasta hallintaa.
24/5 asiantuntijoiden maailmanlaajuinen siirtotuki
Ymmärrämme, että kansainvälisissä rahansiirroissa tarvitset joskus lisäohjeita. Olitpa sitten tekemässä rutiininomaista siirtoa tai hoitamassa suurempaa transaktiota, asialle omistautuneiden asiantuntijoiden tiimimme on valmiina auttamaan sinua kaikissa vaiheissa.
Saat henkilökohtaista tukea suurille rahansiirroille
Kun siirrät suuria summia kansainvälisesti, tarvitset muutakin kuin vain hyvän hinnan - tarvitset korkeampia lähetysrajoja, henkilökohtaista tukea ja turvallisia siirtoja. Asiakaspalvelutiimimme varmistaa, että liiketoimesi hoituu sujuvasti ja että saat rahoistasi parhaan mahdollisen hyödyn irti.
Ota yhteyttä tiimiimme ja pyydä apua...
Rahan lähettäminen
Tarvitsetko apua ensimmäisen siirtosi kanssa? Autamme mielellämme varmistamaan, että rahasi saapuvat turvallisesti, nopeasti ja ajallaan.
Tilin luominen
Tilin perustaminen on yksinkertaista. Jos tarvitset apua, tiimimme auttaa sinua tekemään prosessista saumattoman.
Rahoituksen siirrot
Etkö ole varma, miten maksaa? Tiimimme voi opastaa sinua maksuvaihtoehdoissa, jotta siirtokokemus olisi stressitön.
Siirtorajat
Kerromme sinulle, kuinka paljon voit lähettää yhdellä siirrolla valuutan ja sijainnin perusteella.
Hyvien hintojen saaminen
Olemme ylpeitä pankkikorkoistamme. Kerromme sinulle, miten saat parhaan mahdollisen vastineen rahoillesi.
Turvallisuudesta oppiminen
Oletko huolissasi turvallisuudesta? Tiimimme kertoo kehittyneistä suojauksista ja turvatoimista.
Oletko valmis keskustelemaan siirrosta?
Tukitiimimme vastaa kysymyksiisi ja opastaa sinut jokaisen vaiheen läpi, jotta kokemuksesi olisi saumaton. Laitetaan sinut yhteyteen.
Keskustele tiimimme kanssa yli 100 kielellä
Ota yhteyttä hoitotiimiimme live-chatin kautta nopeaa apua varten. Tarvitsetpa apua salasanasi palauttamisessa, henkilökohtaisten tietojen päivittämisessä tai tiliasetusten selaamisessa, me annamme sinulle tarvitsemasi tuen.
Käy oppimassa omaan tahtiisi Ohjekeskuksessamme.
Ohjekeskuksessamme on kaikki, mitä tarvitset Xe-tilisi ja rahansiirtojen hallintaan. Löydät hyödyllisiä usein kysyttyjä kysymyksiä ja oppaita vianmäärityksestä siirtojen määrittämiseen. Useimmat vastaukset ovat vain klikkauksen päässä, mutta jos tarvitset lisäapua, tukitiimimme on myös täällä.
Usein kysytyt kysymykset (FAQ)
Useat tekijät voivat estää siirron loppuunsaattamisen:
Varojen riittämättömyys: Varmista, että tililläsi on riittävästi varoja siirtosumman ja siihen liittyvien maksujen kattamiseen.
Väärät vastaanottajan tiedot: Tarkista, että vastaanottajan tiedot, kuten pankkitilin numero ja SWIFT/BIC-koodi, ovat oikein.
Säädösten noudattaminen: Rahoituslaitosten tai hallitusten asettamien vaatimustenmukaisuustarkastusten tai rajoitusten vuoksi siirrot voidaan keskeyttää.
Tekniset kysymykset: Satunnaiset järjestelmävirheet voivat häiritä siirtoprosessia.
Jos siirtoa ei ole voitu suorittaa loppuun, ota yhteyttä Xen asiakaspalvelutiimiin saadaksesi apua.
Jos haluat vastaanottaa kansainvälisen rahansiirron:
Anna pankkitietosi: Jaa lähettäjälle pankkitilisi numero, SWIFT/BIC-koodi ja muut tarvittavat tiedot.
Vahvista siirron yksityiskohdat: Varmista, että lähettäjällä on oikeat tiedot, jotta vältät viivästykset.
Odota talletusta: Kun siirto on käynnistetty, varat talletetaan tilillesi. Tämä kestää yleensä 1-3 arkipäivää riippuen valuutoista ja maista.
Jos sinulla on kirjautumisongelmia:
Tarkista valtakirjat: Varmista, että syötät oikean käyttäjätunnuksen ja salasanan.
Salasanan nollaus: Jos olet unohtanut salasanasi, voit nollata sen kirjautumissivulla olevalla "Unohditko salasanasi" -valinnalla.
Tyhjennä selaimen välimuisti: Joskus selaimen välimuistin tyhjentäminen voi ratkaista kirjautumisongelmat.
Ota yhteyttä tukeen: Jos ongelmat jatkuvat, pyydä apua Xen asiakaspalvelutiimiltä.
Voit seurata siirtoa:
Käytä Xe-sovellusta tai verkkosivustoa: Kirjaudu sisään tilillesi ja siirry "Activity" tai "Transfers" -osioon nähdäksesi siirtosi tilan.
Ota yhteyttä asiakaspalveluun: Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä Xen asiakaspalvelutiimiin.
Kuljetukset voidaan peruuttaa seuraavista syistä:
Lähettäjän pyyntö: Lähettäjä on saattanut käynnistää peruutuksen.
Vaatimustenmukaisuuteen liittyvät kysymykset: Sääntelyvaatimukset tai turvallisuuskysymykset voivat johtaa peruutuksiin.
Tekniset virheet: Järjestelmähäiriöt voivat joskus johtaa peruutuksiin.
Jos haluat lisätietoja peruutetusta siirrosta, ota yhteyttä Xen asiakaspalvelutiimiin.
Ensimmäisen siirron määrittäminen:
Luo tili: Rekisteröidy Xen verkkosivustolla tai sovelluksessa.
Varmista henkilöllisyytesi: Suorita kaikki tarvittavat varmennusvaiheet Xe:n vaatimusten mukaisesti.
Syötä siirtotiedot: Anna vastaanottajan tiedot ja summa, jonka haluat lähettää.
Valitse maksutapa: Valitse haluamasi maksutapa.
Vahvista siirto: Tarkista kaikki tiedot ja vahvista siirto.