Voit vähentää rahansiirtojen maksuja useilla eri strategioilla. Valitse maksutapa viisaasti. Esimerkiksi pankkisiirron käyttäminen luottokortin sijasta voi alentaa maksuja. Menetelmää valitessasi on tärkeää tasapainottaa nopeutta ja kustannuksia, sillä nopeammat vaihtoehdot ovat yleensä kalliimpia.



Siirron ajoitus voi myös auttaa. Seuraa valuuttakursseja ja lähetä rahaa silloin, kun kurssit ovat edulliset kokonaiskustannusten vähentämiseksi. Xe tarjoaa työkaluja, kuten korkohälytyksiä, jotka ilmoittavat, kun haluamasi korko saavutetaan, jotta voit toimia sinulle sopivana ajankohtana ja kustannuksin.



Ymmärrä myös pankkisi maksurakenteet ja vertaa niitä muihin palveluntarjoajiin. Kun tiedät, miten ja milloin maksuja peritään, voit tehdä tietoon perustuvia päätöksiä ja hyödyntää edullisempia siirtovaihtoehtoja.​