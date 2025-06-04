Money transfer fees explained

Alhaiset tai ei lainkaan maksuja jokaisesta siirrosta

Tarjoamme alhaisia tai olemattomia maksuja, joten voit pitää enemmän siitä, mikä on sinun. Maksumme ovat aina läpinäkyviä, joten tiedät tarkat kustannukset etukäteen - ei yllätyksiä, vain selkeyttä ja enemmän arvoa jokaisesta siirrosta.

No surprises with upfront rates and fees

Ei yllätyksiä ennakkomaksuilla ja -maksuilla

Valuuttakurssi näkyy etukäteen
Kurssi, jonka näet, kun vahvistat siirron, on kurssi, jonka saat.

Mahdolliset maksut näkyvät selkeästi
Kaikki maksut näkyvät etukäteen ennen kuin vahvistat siirron.

Miten määrittelemme siirtomaksut

Transfer method

Siirtomenetelmä

Pankki- ja luottokortit tarjoavat nopean toimituksen, mutta niistä peritään korkeammat maksut. Jos etsit edullisempaa vaihtoehtoa, suoraveloitus tai tilisiirto voi olla oikea tapa, vaikka ne vievätkin hieman kauemmin.

Transfer speed

Siirtonopeus

Nopeista siirroista, kuten pankki- tai luottokortilla tehtävistä siirroista, peritään korkeammat maksut nopeampaa käsittelyä varten. Veloitus- tai tilisiirroista peritään yleensä alhaisemmat maksut, mutta niiden suorittaminen kestää kauemmin.

Transfer amount Simple

Siirron määrä

Suuremmista siirroista peritään usein alhaisemmat maksut tai niitä ei peritä lainkaan, mikä tekee niistä kustannustehokkaampia. Pienemmissä siirroissa on yleensä kiinteä maksu, joten on tärkeää ottaa huomioon siirron koko, kun suunnittelet kustannuksia.

Destination country Simple

Määrämaa

Maksut vaihtelevat kohdemaan mukaan. Joissakin maissa maksut voivat olla korkeammat johtuen paikallisista määräyksistä, pankkijärjestelmistä tai valuutanvaihtotekijöistä, mikä vaikuttaa kokonaissiirtokustannuksiin.

Potential third-party fees

Mahdolliset kolmannen osapuolen maksut

Joissakin tapauksissa vastaanottajapankit tai välittäjät voivat periä lisämaksuja. On tärkeää tarkistaa vastaanottajalta, mitä maksuja hänen pankkinsa saattaa periä siirrosta. Vastaanottaja voi saada vähemmän rahaa vastaanottajan pankin veloittamien maksujen ja ulkomaisten verojen vuoksi. Valitettavasti Xe ei voi vaikuttaa vastaanottavan laitoksen maksuihin.

Watch for hidden fees

Varo piilotettuja maksuja

Jotkin palveluntarjoajat väittävät, että "ei peritä maksuja,", mutta ne usein sisällyttävät ne valuuttakursseihinsa, jolloin muuntokurssisi on huonompi. Vertaile aina sekä maksuja että vaihtokursseja varmistaaksesi, että saat parhaan mahdollisen tarjouksen. Xe on läpinäkyvä, sillä se näyttää sekä hinnan että mahdolliset maksut etukäteen, joten tiedät tarkalleen, mitä maksat.

Tapoja vähentää siirtokustannuksia

Choose the right method

Valitse halvempi menetelmä

Jos haluat vähentää maksuja, harkitse huolellisesti, mikä maksutapa sopii parhaiten tarpeisiisi. Nopeuden ja kustannusten tasapainottaminen auttaa minimoimaan kulut viivästyttämättä siirtoa.

Understand fee structures

Valitse paras palvelu

Tutustu pankkisi maksuihin ja vertaile palveluntarjoajia, jotta voit säästää siirroissa. Kun ymmärrät, milloin ja miksi maksuja peritään, voit tehdä fiksumpia ja kustannustehokkaampia päätöksiä.

Time your transfer

Ajoittaa siirtosi

Siirron ajoittaminen edulliseen ajankohtaan voi vähentää kustannuksia merkittävästi. Valuuttakurssit voivat vaihdella, joten on viisasta seurata suuntauksia ja lähettää rahaa silloin, kun kurssi on paras.

Osana Euronet Worldwide -perhettä asiakkaamme luottivat viime vuonna siihen, että käsittelimme turvallisesti yli 115 miljardin dollarin arvosta kansainvälisiä rahansiirtoja. Hyvät hinnat ja alhaiset maksut tekevät rahan lähettämisestä ulkomaille helppoa.

