Etsi tarvitsemasi SWIFT/BIC-koodi yksinkertaisella SWIFT-koodinhakutyökalulla. Hae maan, pankin nimen tai kaupungin mukaan saadaksesi tarkat koodit kansainvälisille rahansiirroille.
Etsi SWIFT-koodi
Mikä on SWIFT/BIC-koodi?
SWIFT-koodi, joka tunnetaan myös nimellä BIC, on kansainvälinen pankkitunnus, jota käytetään varmistamaan, että rahasi päätyvät oikeaan paikkaan, kun lähetät tai vastaanotat varoja rajojen yli. Se kertoo pankeille tarkalleen, mikä rahoituslaitos on mukana siirrossa, ja auttaa varmistamaan kansainvälisten maksujen turvallisen ja tarkan toimituksen.
SWIFT/BIC-koodin muoto
SWIFT/BIC-koodi on 8-11 merkkiä pitkä, ja se yksilöi tietyn pankin ja konttorin maailmassa. Jokaisella koodin osalla on oma merkityksensä:
Pankkitunnus (AAAA): 4 kirjainta, jotka kuvaavat pankkia - usein lyhennetty versio pankin nimestä.
Maakoodi (BB): 2 kirjainta, jotka osoittavat, missä maassa pankki sijaitsee.
Sijaintikoodi (CC): 2 merkkiä (kirjaimia tai numeroita), jotka ilmaisevat pankin pääkonttorin tai alueen.
Toimialan koodi (123): 3 numeroa, jotka määrittelevät tietyn haarakonttorin. Jos tämä kohta on "XXX", se viittaa pankin pääkonttoriin.
Esimerkki SWIFT-koodista
Milloin tarvitset SWIFT/BIC-koodin?
Saatat tarvita SWIFT/BIC-koodia, kun lähetät tai vastaanotat rahaa kansainvälisesti. Se auttaa ohjaamaan siirron oikeaan pankkiin ja oikeaan konttoriin. Joissakin maissa saatetaan myös vaatia lisätietoja, kuten IBAN-tilinumeroa tai paikallista pankkitunnusta, määränpäästä riippuen.
Mistä löydän SWIFT/BIC-koodini?
SWIFT/BIC-koodisi löydät yleensä verkkopankistasi, tiliotteesta tai pankkisi verkkosivuilta. Voit myös käyttää SWIFT/BIC-koodin etsimistä pankin ja konttorin oikean koodin etsimiseen.
Usein kysytyt kysymykset SWIFT/BIC-koodeista
SWIFT-koodi on yksilöllinen tunniste, jota käytetään pankkien ja rahoituslaitosten tunnistamiseen kaikkialla maailmassa kansainvälisissä rahansiirroissa. SWIFT on lyhenne sanoista Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Näiden koodien avulla voidaan varmistaa, että maksut ohjataan oikeaan pankkiin ja maahan. Tyypillinen SWIFT-koodi on joko 8 tai 11 merkkiä pitkä, ja se sisältää tietoja pankista, maasta, sijainnista ja joskus myös tietyn konttorin.
BIC-koodi eli pankkitunnuskoodi on sama kuin SWIFT-koodi. Sitä käytetään tietyn pankin tunnistamiseen kansainvälisiä tilisiirtoja tehtäessä. Vaikka jotkin maat tai pankit käyttävät termiä "BIC" ja toiset "SWIFT-koodia," molemmat viittaavat samaan koodimuotoon ja niillä on sama tarkoitus - varmistaa, että varat menevät oikeaan rahoituslaitokseen.
SWIFT-koodit auttavat pankkeja viestimään turvallisesti ja tarkasti kansainvälisissä rahansiirroissa. Kun lähetät rahaa ulkomaille, pankkisi käyttää vastaanottajan SWIFT-koodia vastaanottavan pankin ja sen sijainnin tunnistamiseen. Jokainen koodi sisältää:
A-pankkitunnus (4 kirjainta)
Maakoodi (2 kirjainta)
Sijaintikoodi (2 kirjainta tai numeroa).
Valinnainen sivukonttorin koodi (3 merkkiä)
Tämä maailmanlaajuinen järjestelmä varmistaa, että maksusi ohjataan tehokkaasti ja turvallisesti oikeaan määränpäähän.
SWIFT-koodin ja BIC-koodin välillä ei ole toiminnallista eroa. Termejä käytetään vaihtelevasti. "SWIFT" viittaa kansainväliseen verkostoon (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), joka on kehittänyt järjestelmän ja hallinnoi sitä. "BIC" on lyhenne sanoista Bank Identifier Code (pankkitunnuskoodi), joka on virallinen termi itse koodille. Merkitäänpä ne sitten SWIFT- tai BIC-tunnuksella, ne tarkoittavat samaa asiaa.
SWIFT-koodi yksilöi pankin, kun taas IBAN (International Bank Account Number) yksilöi yksittäisen tilin kyseisessä pankissa. SWIFT-koodit varmistavat, että rahat menevät oikealle laitokselle, ja IBAN-koodit varmistavat, että ne menevät oikealle tilille. Kansainvälisissä tilisiirroissa - erityisesti Euroopan sisällä - tarvitset usein molempia, jotta maksutapahtuma voidaan suorittaa onnistuneesti.
SWIFT-koodia käytetään kansainvälisissä tilisiirroissa, ja se yksilöi maksun vastaanottavan pankin ja konttorin missä päin maailmaa tahansa. Sitä vastoin reititysnumeroa käytetään Yhdysvaltojen sisäisissä tilisiirroissa, ja se yksilöi transaktioon osallistuvan rahoituslaitoksen. SWIFT-koodit ovat 8-11 aakkosnumeerista merkkiä, kun taas reititysnumerot ovat 9-numeroisia koodeja. Yksinkertaisesti sanottuna SWIFT-koodit ovat maailmanlaajuisia siirtoja varten, ja reititysnumerot ovat Yhdysvaltain sisäisiä maksuja varten.
SWIFT-koodia käytetään kansainvälisissä rahansiirroissa, ja se yksilöi tietyn pankin ja konttorin, joka vastaanottaa varoja maailmanlaajuisesti. Lajikekoodia taas käytetään kotimaan maksuissa Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Irlannissa, ja sen avulla maksut ohjataan oikeaan pankkiin ja konttoriin paikallisesti. SWIFT-koodit ovat 8-11 aakkosnumeerista merkkiä, kun taas lajittelukoodit ovat 6-numeroisia numeroita. Lyhyesti sanottuna SWIFT-koodit ovat maailmanlaajuisia siirtoja varten, kun taas lajittelukoodeja käytetään paikallisiin liiketoimiin Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Irlannissa.
Ei aina. Jotkin pankit käyttävät yhtä SWIFT-koodia (yleensä pääkonttorin koodi päättyy XXX:ään) kaikille konttoreille. Toiset antavat yksittäisille konttoreille yksilölliset SWIFT-koodit, joissa on usein kolme viimeistä merkkiä. Jos vastaanottaja antaa konttorikohtaisen koodin, sitä kannattaa käyttää - se voi nopeuttaa käsittelyä tai varmistaa, että maksu saapuu oikeaan paikkaan nopeammin.
Jos haluat käyttää SWIFT-koodien etsimistä, syötä maa ja pankin nimi, niin pääset alkuun. Jos tiedät kaupungin, voit lisätä sen kaventaaksesi tuloksia, mutta se ei ole pakollista. Kun olet löytänyt oikean SWIFT/BIC-koodin, käytä sitä kansainvälisessä tilisiirrossa varmistaaksesi, että rahasi menevät oikealle rahoituslaitokselle.
Vastuuvapauslauseke
Tällä sivulla olevat SWIFT-koodit, pankkien nimet, osoitteet ja muut vastaavat tiedot ovat vain yleisiä tietoja. Vaikka pyrimme varmistamaan tarkkuuden, Xe ei takaa, että tiedot ovat täydellisiä, ajantasaisia tai virheettömiä. Tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta, eivätkä ne välttämättä vastaa asianomaisilta rahoituslaitoksilta saatavia viimeisimpiä tietoja.
Xe ei anna mitään vakuutuksia minkään luettelossa olevan pankin, rahoituslaitoksen tai välittäjän oikeudellisesta asemasta, sääntelyn mukaisesta asemasta tai toiminnan eheydestä. Emme tue tai tarkista minkään sivustolla olevan tahon laillisuutta, emmekä ota vastuuta siitä, että käytät annettuja tietoja.
Kaikki näiden tietojen perusteella tehdyt rahoitustoimet tai päätökset tehdään omalla vastuullasi. Xe ei ole vastuussa mistään menetyksistä, viivästyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat siitä, että on luotettu tietoihin, eikä mistään liiketoimista sellaisten kolmansien osapuolten kanssa, joiden tietoja näytetään tällä sivustolla.
Suosittelemme, että tarkistat kaikki tiedot itsenäisesti asianomaiselta rahoituslaitokselta, ennen kuin aloitat minkä tahansa maksutapahtuman.
Tämä vastuuvapauslauseke on laadittu vain englanniksi, eikä sitä ole käännetty. Vaikka muu osa tästä sivusta voi näkyä valitsemallasi kielellä, oikeudellinen vastuuvapauslauseke on englanninkielinen, jotta sen tarkkuus ja tarkoitus säilyy.