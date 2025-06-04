Xe valuuttamuunnin
Tarkista live-valuuttakurssit
1.00 USD = 0.85830862 EUR
Markkinoiden keskikurssi 02:00 UTC
Live valuuttakurssit
Vertaile 100+ valuuttaa reaaliajassa & löydä oikea hetki varojen siirtämiseen.
Xe-valuuttatyökalut
FX insights, kehittyneet indikaattorit, live-uutissyötteet & räätälöitävissä olevat mittaristot.
Kansainväliset siirrot
Lähetä rahaa 190 maahan 130 valuutalla. Nauti joustavista tavoista lähettää ja vastaanottaa rahaa.Lue lisää
Hintahälytykset
Aseta ilmaiset kurssihälytykset mille tahansa valuuttaparille. Ilmoitamme sinulle haluamallasi hinnalla.Lue lisää
Historialliset valuuttakurssit
Analysoi minkä tahansa valuutan kurssisuuntauksia muutaman päivän, viikon, kuukauden tai vuoden ajalta. Saat automaattisen valuuttasyötteen Xe Currency Data API:n kautta.Lue lisää
IBAN-laskuri
Etsi ja vahvista IBAN (International Bank Account Number) -tilinumerosi varmistaaksesi, että tilisiirtosi lähetetään oikeaan kohteeseen.Lue lisää
Valuuttojen sähköpostipäivitykset
Saat päivittäisen analyysin markkinoista, valuuttakursseista ja uutisista suoraan sähköpostiisi.Lue lisää
Xe-valuuttatietojen API
Kaupallisen luokan valuuttakurssien tarjoaminen yli 3000 yritykselle maailmanlaajuisesti.
Maailman luotetuin valuuttatietojen lähde.
Valuuttakurssi API tarjoaa reaaliaikaisia, tarkkoja ja luotettavia tietoja sadoista valuutoista. Xe:n omat korot saadaan suoraan rahoitustietojen tarjoajilta ja hyvämaineisilta pankeilta.Lue lisää
GET https://xecdapi.xe.com/v1/convert_from
{
"from": USD,
"to": {
"CAD": 1.260046,
"CHF": 0.933058,
"EUR": 0.806942,
"GBP": 0.719154,
[170 world currencies]
}
}
