Xe valuuttamuunnin

Tarkista live-valuuttakurssit

Mistä

1$

Mihin

0.85

1.00 USD = 0.85830862 EUR

Markkinoiden keskikurssi 02:00 UTC

Lähetä rahaa

Keskustele valuutta-asiantuntijan kanssa jo tänään. Voimme päihittää kilpailijoiden kurssit.

Varaa puhelu

Käytämme muuntimessamme markkinoiden keskikurssia. Tämä on vain tiedoksi. Et saa tätä kurssia lähettäessäsi rahaa. Kirjaudu sisään nähdäksesi lähetyskurssit

Tiesitkö, että voit lähettää rahaa ulkomaille Xe:n avulla?

Rekisteröidy tänään
XE Logo

Live valuuttakurssit

Vertaile 100+ valuuttaa reaaliajassa & löydä oikea hetki varojen siirtämiseen.

Määrä
Kaavio (24h)
1
Lisää valuutta

Hallitse valuuttojasi liikkeellä Xe-sovelluksella

Se tarjoaa kaiken, mitä tarvitset kansainvälisiin rahansiirtoihin - helppoa, turvallista ja alhaiset maksut alkaen 0 dollarista.
Lataa sovellus

Xe-valuuttatyökalut

FX insights, kehittyneet indikaattorit, live-uutissyötteet & räätälöitävissä olevat mittaristot.

Kansainväliset siirrot

Lähetä rahaa 190 maahan 130 valuutalla. Nauti joustavista tavoista lähettää ja vastaanottaa rahaa.
Lue lisää

Hintahälytykset

Aseta ilmaiset kurssihälytykset mille tahansa valuuttaparille. Ilmoitamme sinulle haluamallasi hinnalla.
Lue lisää

Historialliset valuuttakurssit

Analysoi minkä tahansa valuutan kurssisuuntauksia muutaman päivän, viikon, kuukauden tai vuoden ajalta. Saat automaattisen valuuttasyötteen Xe Currency Data API:n kautta.
Lue lisää

IBAN-laskuri

Etsi ja vahvista IBAN (International Bank Account Number) -tilinumerosi varmistaaksesi, että tilisiirtosi lähetetään oikeaan kohteeseen.
Lue lisää

Valuuttojen sähköpostipäivitykset

Saat päivittäisen analyysin markkinoista, valuuttakursseista ja uutisista suoraan sähköpostiisi.
Lue lisää

Xe-valuuttatietojen API

Kaupallisen luokan valuuttakurssien tarjoaminen yli 3000 yritykselle maailmanlaajuisesti.

Maailman luotetuin valuuttatietojen lähde.

Valuuttakurssi API tarjoaa reaaliaikaisia, tarkkoja ja luotettavia tietoja sadoista valuutoista. Xe:n omat korot saadaan suoraan rahoitustietojen tarjoajilta ja hyvämaineisilta pankeilta.
Lue lisää 

GET https://xecdapi.xe.com/v1/convert_from

{
  "from": USD,
  "to": {
    "CAD": 1.260046,
    "CHF": 0.933058,
    "EUR": 0.806942,
    "GBP": 0.719154,
    [170 world currencies]
  }
}
Luotettu
Shopify color logo
Clearbooks color logo
Vistaprint color logo

Miljoonat ihmiset ympäri maailmaa luottavat Xe:hen.

Xe for business

Maailmanlaajuiset yritysmaksut yksinkertaistettuna.

Tarvitsetpa sitten rajat ylittäviä maksuja tai valuuttariskien hallintaratkaisuja, meiltä saat kaiken irti. Suunnittele kansainvälisiä siirtoja 130 valuutalla yli 190 maassa.

Yritysten maksut

Lähetä rahaa kohteisiin

Maailman yhdistäminen

ae

Lähetä rahaa Arabiemiirikunnat

al

Lähetä rahaa Albania

am

Lähetä rahaa Armenia

ar

Lähetä rahaa Argentiina

au

Lähetä rahaa Australia

az

Lähetä rahaa Azerbaidžan

ba

Lähetä rahaa Bosnia ja Hertsegovina

be

Lähetä rahaa Belgia

bb

Lähetä rahaa Barbados

bd

Lähetä rahaa Bangladesh

bg

Lähetä rahaa Bulgaria

bh

Lähetä rahaa Bahrain