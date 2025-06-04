us
Asuntolainalaskuri

Arvioi kuukausittaiset asuntolainamaksusi ja suunnittele asuntosi osto Yhdysvalloissa Xen asuntolainalaskurin avulla. Syötä asunnon hinta, käsiraha, laina-aika ja korko, niin näet kuukausimaksusi.

Käytä Xe:n asuntolainakorkolaskuria.

Valitse maasi

Valitse maa, josta haluat ostaa kiinteistön, jotta saat tarkat, paikallisiin korkoihin perustuvat asuntolainalaskelmat.

Kirjoita kodin hinta

Lisää asuntosi hinta, jotta voimme laskea lainasumman ja arvioida kuukausimaksusi.

Lisää käsiraha

Kirjoita summa, jonka aiot maksaa. Tämä määrittää lainan koon ja kuukausittaiset maksut.

Valitse laina-aika

Valitse asuntolainan pituus, jotta voit määrittää kuukausittaiset maksusi ja ajan kuluessa maksamasi kokonaiskorot.

Syöttökorko

Kirjoita arvioitu korko, jonka odotat saavasi. Tämä vaikuttaa ajan mittaan maksettavien korkojen kokonaismäärään.

Valitse lähetysvaluutta

Valitse valuutta, jolla haluat maksaa, ja näet kuukausittaiset asuntolainakustannuksesi muunnettuina reaaliajassa.

Asuntolainan kustannuksiin sisällytetyt kulut

Kodin hinta: Asunnon hinta: Tämä on kokonaismäärä, jonka maksat asunnosta. Asunnon hinta vaikuttaa suoraan lainan määrään, kuukausittaisiin asuntolainamaksuihin ja kokonaiskustannuksiin. Kun valitset asuntoa, ota huomioon muut kulut, kuten kiinteistöverot, kotivakuutus ja sulkemiskustannukset, jotta pysyt budjetissasi.

Ennakkomaksu: Kun ostat asunnon, sinun on maksettava etukäteen tietty prosenttiosuus asunnon kokonaishinnasta, jota kutsutaan käsirahaksi. Suurempi käsiraha pienentää lainasummaa ja alentaa kuukausimaksuja, kun taas pienempi käsiraha lisää näitä kustannuksia.

Korko: Korko on prosenttiosuus lainasummasta, jonka lainanantaja veloittaa sinulta rahan lainaamisesta ja joka vaikuttaa siihen, kuinka paljon maksat joka kuukausi. Alhaisempi korko pienentää lainan kokonaiskustannuksia, kun taas korkeampi korko kasvattaa niitä. Korko voi olla kiinteä koko laina-ajan tai vaihtuva.

Laina-aika: Laina-aika: Laina-aika on aika, joka tarvitaan asuntolainan takaisinmaksuun. Lyhyempi laina-aika, kuten 15 vuotta, johtaa korkeampiin kuukausimaksuihin mutta pienempiin kokonaiskorkoihin. Pidempi laina-aika, kuten 30 vuotta, alentaa kuitenkin asuntolainan maksuja ja lisää kokonaiskorkokustannuksia.

Kiinteistövero: Kiinteistövero: Kiinteistövero on valtion vero, joka perustuu kotisi arvoon ja veroprosenttiin. Se auttaa rahoittamaan paikallisia kouluja, teiden kunnossapitoa, julkista infrastruktuuria ja pelastuspalveluja. Maksat tämän veron vuosittain tai osana kuukausittaista asuntolainamaksuasi.

Omakotivakuutus: Asuntovakuutus on vakuutus, joka suojaa sinua vahingoista, varkauksista tai vastuuvahingoista aiheutuvilta taloudellisilta menetyksiltä. Useimmat lainanantajat vaativat tätä varmistaakseen, että voit korjata tai korvata kotisi ennalta arvaamattoman tapahtuman sattuessa.

PMI: Yksityinen kiinnitysvakuutus lisätään kuukausimaksuun, jos asuntoa ostaessasi maksat alle 20%. Tämä suojaa lainanantajaa siltä varalta, ettet pysty maksamaan lainaa. Kun keräät tarpeeksi omaa pääomaa, voit poistaa yksityisen asuntolainavakuutuksen.

HOA: Asuinyhteisöissä, kuten naapurustossa, asunto-osakeyhtiössä tai rivitalossa asuvat asunnonomistajat maksavat kuukausittaisia tai vuosittaisia asunnonomistajien yhdistysmaksuja. Tällä maksetaan yleensä mukavuudet, ylläpito ja muut yhteisöpalvelut. Maksut ja määräykset vaihtelevat yhteisöittäin.

Sulkemiskustannukset: Sulkemiskustannukset ovat ennakkomaksuja, jotka maksat, kun saat kiinteistön oston päätökseen. Ne ovat yleensä 2% - 5% kodin kokonaishinnasta, ja niihin sisältyvät lainanantajan maksut, omistusoikeusvakuutus, arviointikulut ja verot. Nämä kustannukset ovat viimeinen vaihe asunnon ostamisessa, ja ne maksetaan sulkemisen yhteydessä.



Asuntolainan maksukaava

Tämän kaavan avulla voit laskea kuukausittaisen asuntolainan maksun, joka perustuu vain lainasummaan ja korkoon. Se ei sisällä lisäkustannuksia, kuten kiinteistöveroja, kotivakuutusta tai muita maksuja, jotka voivat nostaa kuukausittaista kokonaismaksua.

Laske kuukausittaiset asuntolainamaksusi manuaalisesti tämän kaavan avulla:

Tässä on jaottelu:

M= Kuukausimaksu:
Tämä on ratkaisusi. Aloita keräämällä lainan tiedot. Nämä tekijät määräävät, kuinka paljon maksat kuukausittain.

P = Pääomamäärä:
Tämä on lainan loppusumma eli se kokonaismäärä, jonka olet vielä velkaa asuntolainastasi. Lainasaldosi vaikuttaa suoraan kuukausimaksuun, korkokuluihin ja asuntosi pääomaan. Omistusoikeus omaisuuteesi kasvaa sitä mukaa, kun saldo pienenee.

r = Kuukausikorko:
Asuntolainan korko on vuotuinen korko, joka maksetaan kuukausittain vuoden aikana. Kuukausikorko saadaan jakamalla vuosiprosentti vuoden kuukausien lukumäärällä. Jos vuotuinen korkosi on esimerkiksi 5%, tämä näyttää 0,05/12 = 0,004167.

n = Maksujen määrä:
Tämä on laina-aikana suoritettavien maksujen kokonaismäärä. Kokonaismäärän saat kertomalla laina-aikasi vuosina 12:lla. Jos laina-aikasi on esimerkiksi 30 vuotta, tämä näyttää 30x12 = 360. Tämä tarkoittaa, että maksat yhteensä 360 maksua laina-aikana.

Home loan types for the United States

Yleiset lainatyypit

Perinteinen laina: % - 5% käsirahan. Jos maksat alle 20%, vaaditaan yksityinen kiinnitysvakuutus.

FHA-laina: FHA-laina auttaa ensiasunnonostajia tai henkilöitä, joilla on heikommat luottotiedot. Se edellyttää vähintään 3,5 prosentin käsirahaa% ja pakollista kiinnitysvakuutusta, joka nostaa lainakustannuksia.

VA-laina: VA-lainat ovat veteraanien, aktiiviupseerien ja joidenkin puolisoiden saatavilla, ja niitä tukee veteraaniasioiden ministeriö. Se ei vaadi käsirahaa tai PMI:tä, mutta ostajien on maksettava rahoituspalkkio.

USDA-laina: USDA-laina on valtion tukema laina, joka on saatavilla ostajille, jotka ostavat asunnon maaseudulta tai esikaupunkialueilta. Alkumaksua ei tarvita, mutta siinä on tulorajoja ja se edellyttää PMI:tä.

Jumbo-kiinnitykset: Jumbolainat ylittävät tavanomaiset rajat, ja ne edellyttävät korkeampia luottotietoja, suurempia käsirahoja ja tiukempia vaatimuksia.

Lainan lisäehdot

Laina-aika: Laina-aika: Tällä tarkoitetaan aikaa, jonka kuluessa sinun on maksettava laina kokonaisuudessaan takaisin, yleensä 15, 20 tai 30 vuotta. Lyhyemmillä laina-ajoilla on alhaisemmat korot mutta korkeammat kuukausimaksut, kun taas pidemmillä laina-ajoilla kuukausimaksut ovat alhaisemmat, mutta kokonaiskorko on korkeampi.

Kiinteä korko vs. säädettävä korko: Kiinteäkorkoinen asuntolaina: Kiinteäkorkoinen asuntolaina pysyy samana koko laina-ajan, jolloin maksut ovat ennakoitavissa. Säädettäväkorkoisessa asuntolainassa (ARM) on aluksi kiinteä korko, joka muuttuu markkinaolosuhteiden mukaan, jolloin maksut nousevat tai laskevat.

Muodonmukaiset lainat vs. ei-muodonmukaiset lainat: Fannie Maen tai Freddie Macin asettamien suuntaviivojen mukaiset lainat. Muuntokelpoiset lainat eivät täytä näitä vaatimuksia, ja ne edellyttävät korkeampia luottopisteitä, suurempia käsirahoja ja tiukempia taloudellisia vaatimuksia.

Miten päätät kodin hinnasta, johon sinulla on varaa?

Yleinen tapa arvioida asunnon hinta, johon sinulla on varaa, on käyttää 28/36-sääntöä. Tämän ohjeen mukaan enintään 28% bruttokuukausituloistasi saa käyttää asumiskustannuksiin, kuten asuntolainaan, kiinteistöveroihin ja vakuutuksiin. Kuukausittaisten velkojen kokonaismäärän, mukaan lukien autolainat, opintolainat ja luottokortit, tulisi olla alle 36% tuloista.

28/36 menetelmä

Alex ansaitsee 6 000 dollaria kuukaudessa ennen veroja. 28% -säännön perusteella hänen asuntolainansa maksun, mukaan lukien verot ja vakuutukset, pitäisi olla 1680 dollaria. Kun kuukausittaiset opiskelija- ja auto- ja muita maksuja lisätään 800 dollarilla, hänen kokonaisvelkansa on 2480 dollaria, mikä ylittää 36% -rajan. Alexin on sopeutettava kotibudjettiaan tai maksettava velkoja pois ennen ostamista.

Muut kohtuuhintaisuutta koskevat säännöt

28/36-sääntö on vain yksi lähestymistapa. Lainanantajat ottavat huomioon myös velkojen ja tulojen välisen suhteen (DTI), joka mittaa kuukausittaisen kokonaisvelan määrää suhteessa tuloihin. Lisäksi tekijät, kuten luottotietosi, säästöt käsirahaa varten ja elämäntyylin kulut, vaikuttavat siihen, mihin sinulla on mukavasti varaa.

Seuraavat vaiheet asuntolainan maksun laskemisen jälkeen

Kun olet arvioinut asuntolainan maksut, noudata seuraavia ohjeita, jotta voit edetä kiinteistön ostossa.

Vaihe 1: Etsi lainanantaja. Vertaile lainavaihtoehtoja, korkoja ja maksuja, jotta voit valita sinulle parhaiten sopivan lainanantajan.

Vaihe 2: Hanki ennakkovalmennus asuntolainaa varten. Lähetä taloudelliset perustietosi saadaksesi arvion siitä, kuinka paljon sinulla on varaa.

Vaihe 3: Aloita asunnon etsiminen ja tee tarjous. Kun olet löytänyt asunnon, tee tarjous ja neuvottele paras mahdollinen sopimus myyjän kanssa.

Vaihe 4: Kun tarjouksesi on hyväksytty, voit virallisesti hakea lainaa. Toimita tarvittavat asiakirjat ja saat hyväksyntäprosessin päätökseen.

Vaihe 5: Viimeistele asunnon ostoprosessi maksamalla käsiraha ja viimeistelemällä osto.

