Kuinka lähettää rahaa verkossa Xe:llä
6 helppoa vaihetta
- 1
Rekisteröidy ilmaiseksi
Kirjaudu sisään Xe-tilillesi tai rekisteröidy ilmaiseksi. Se vie vain muutaman minuutin, tarvitset vain sähköpostiosoitteen
- 2
Hanki tarjous
Kerro meille valuutta, jonka haluat siirtää, kuinka paljon rahaa haluat lähettää ja määränpää.
- 3
Lisää vastaanottaja
Anna vastaanottajan maksutiedot (tarvitset tietoja, kuten hänen nimensä ja osoitteensa).
- 4
Vahvista henkilöllisyytesi
Joissakin siirroissa saatamme tarvita henkilöllisyystodistuksia vahvistaaksemme, että olet todella sinä, ja pitääksemme rahasi turvassa.
- 5
Vahvista tarjouksesi
Vahvista ja rahoita siirtosi pankkitilillä, luottokortilla tai pankkikortilla ja olet valmis!
- 6
Seuraa siirtoasi
Katso, missä rahasi ovat ja milloin ne saapuvat vastaanottajalle. Saat live-chat-, puhelin- ja sähköpostitukea.
Lähetä rahaa yli 190 maahan yli 130 valuutassa
Suoraveloitus ACH
Suoraveloitus tai Automated Clearing House (ACH) -maksut ottavat varat suoraan pankkitililtäsi.
Pankkisiirto
Pankkisiirrot siirtävät rahaa siirtämällä pankistasi meidän pankkiimme. Saamme yleensä rahat 24 tunnin kuluessa.
Pankki- tai luottokortti
Korttimaksut kestävät yleensä alle 24 tuntia. Korttimaksuihin liittyy kuitenkin pieni lisämaksu.
Maailman yhdistäminen
Rahansiirron kohteet
Usein kysytyt kysymykset
Lähetä rahaa verkossa Xe:llä helposti näillä ohjeilla:
Kirjaudu sisään tai rekisteröidy ilmaista profiilia varten.
Valitse 'Kohdemaa' siirtoa varten.
Kirjoita summa kohtaan "Sinä lähetät" tai "Vastaanottaja saa" valuuttamuunnosta varten. Erityismääriä varten täytä ensin kohta "Vastaanottaja saa".
Valitse maksutapa: "Suoraveloitus (ACH)", "Pankkikortti", "Luottokortti" tai "Pankkisiirto". Käytä pankki- tai luottokorttia kiireellisiin siirtoihin.
Lähetä vastaanottajan pankkitilille, tai jos saatavilla, järjestä käteisnosto tai lähetä mobiililompakkoon.
Anna vastaanottajan tiedot ja siirron syy.
Pankkisiirtoja varten odota vahvistussähköpostia, jossa on pankkitietomme, jotta voit suorittaa maksun.
Lähetä rahasi!
Rahan lähettämisen kustannukset vaihtelevat sen mukaan, miten valitset maksutavan, minkä tyyppistä rahaa lähetät ja minne lähetät.
Jos käytät Xe-sovellusta tai käyt verkossa, näet tarkat kustannukset ennen kuin lähetät rahaa. Koska käytämme reaaliaikaisia valuuttakursseja, siirtosi hinta saattaa muuttua ennen kuin saat tapahtuman päätökseen. Jos näin käy, ilmoitamme siitä heti.
Joissakin maissa ihmiset joutuvat maksamaan maksun, kun he käyttävät luotto- tai pankkikorttia rahansiirtoon. Tämä maksu on prosenttiosuus lähettämästäsi kokonaissummasta. Jos käytät luottokorttia, korttiyhtiö saattaa myös veloittaa sinulta erillisen maksun, jota kutsutaan käteisennakkomaksuksi.
Jos haluat lähettää rahaa nopeasti, suosittelemme kortin käyttämistä - useimmat korttisiirrot tehdään muutamassa minuutissa. Jos maksat pankkisiirrolla tai tilisiirrolla, sinun ei tarvitse maksaa maksua, mutta voi kestää jopa neljä pankkipäivää, ennen kuin rahat ovat perillä henkilöllä, jolle lähetät ne.
Rahansiirron aloittaminen paljastaa tyypilliset kestot. Toimitusaika-arviot voivat muuttua valuutan, määränpään ja maksutavan mukaan. Seuraa siirtoja Xe-sovelluksen tai verkkosivuston toimintanäytön avulla ja keskustele suorassa chatissa virtuaaliassistenttimme Lexin kanssa.
Nopein maksuvaihtoehto:
Siirrot alkavat, kun olemme saaneet maksusi.
Korttimaksut ovat nopeinta, ne käsitellään lähes välittömästi. Valitse korttimaksu kiireellisiä siirtoja varten.
Pankkisiirrot, suoraveloitukset ja ACH-maksut ovat hieman hitaampia, ja niiden saapuminen meille voi kestää jopa 2 työpäivää.
Toimitusaika:
Maksun vastaanottamisen jälkeen lähetämme rahasi. Siirtojen saapuminen vastaanottajille kestää 1-3 arkipäivää valuutasta ja määränpäästä riippuen. Jos sinulla on huolia, keskustele Lexin kanssa siirtojen seuraamiseksi.
Turvallisuutesi vuoksi meillä on rajoituksia sille, kuinka paljon voit lähettää yhdellä verkkosiirrolla.
Verkkosiirtoraja alueittain:
UK & Eurooppa (GBEU): 350 000 GBP tai vastaava lähetysvaluutta
Yhdysvallat (US): 535 000 USD tai vastaava lähetysvaluutta
Kanada (CA): 560 000 CAD tai vastaava lähetysvaluutta
Australia & Uusi-Seelanti (AUNZ): tai vastaava lähetysvaluutta
Valitsemasi maksutapa voi myös määrittää, kuinka paljon voit lähettää meiltä. Lue lisätietoja usein kysytyistä kysymyksistä ja katso luettelo käytettävissäsi olevista maksutavoista.
Asiakkaat Kanadassa ja Yhdysvalloissa maksavat pankki- tai tilisiirrolla:
Asiakkaiden Yhdysvalloissa on lähetettävä vähintään 3000 USD maksaakseen pankki- tai tilisiirrolla Asiakkaiden Yhdysvalloissa on lähetettävä vähintään 3000 USD maksaakseen pankki- tai tilisiirrolla.
Koska siirto tehdään suoraan pankkitilillesi, lähettäjällä on oltava pankkitiedot käsillä, jotta hän voi lähettää siirron.
Varmista, että lähettäjä tietää seuraavat tiedot:
Nimesi
Osoitteesi (asuinosoitteesi, ei pankin osoite).
Pankkitilisi numero
BIC- tai SWIFT-koodisi
Pankin nimi
Useimmat siirrot saapuvat samana päivänä, mutta toisinaan joillakin vastaanottajapankeilla voi kestää 1-4 päivää tallettaa rahat tilillesi. Maksutavasta ja toimitusreitistä riippuen se voi olla perillä jopa muutamassa minuutissa.
Rahat talletetaan automaattisesti tilillesi. Sinun ei tarvitse mennä paikalliseen pankkisi konttoriin jonottamaan, vaan voit vain odottaa, että pankkisi ilmoittaa sinulle, että tilillesi on tehty talletus.
Lähetä rahaa suoraan ystävien ja perheenjäsenten mobiililaitteisiin yli 35 maassa Xe:n avulla.
Mobiililompakot tarjoavat nopean ja turvallisen tavan lähettää, tallentaa ja vastaanottaa rahaa. Kun olemme saaneet maksun, siirto on saatavilla vastaanottajan lompakkosovelluksessa muutamassa minuutissa.
Saatavilla Isossa-Britanniassa, Euroopassa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa ja Yhdysvalloissa sovelluksen versiosta 7.14.0 alkaen ja verkossa. Päivitä sovelluksesi uusimmat ominaisuudet.
Rahan lähettäminen mobiililompakkoon:
Kirjaudu sisään Xe-tilillesi verkossa tai sovelluksessa.
Napsauta "Lähetä" sovelluksessa tai "Lähetä rahaa" verkossa.
Valitse kohdemaa.
Täytä "Sinä lähetät" tai "Vastaanottaja saa" -kenttä.
Valitse maksutapa. Käytä pankki- tai luottokorttia kiireellisiin siirtoihin.
Valitse toimitusvaihtoehdoksi 'Mobiililompakko'.
Ilmoita siirron syy.
Maksa siirto.
Lähetämme rahat vastaanottajan mobiililompakkoon heti maksun saatuasi.
Käteisnoston avulla Xe-käyttäjät Kanadassa, Uudessa-Seelannissa, Euroopassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Yhdysvalloissa voivat lähettää rahaa nopeasti fyysisessä muodossa.
Valitse lähettäjänä summa ja maksa. Luomme vastaanottajalle PIN-koodin, jonka avulla hän voi noutaa rahat valitsemastaan paikasta käyttöehtojemme mukaisesti.
Valitse se ensisijaiseksi toimitustavaksi tavallisen lähetysprosessin aikana.
Valitse uusille asiakkaille valuutat ja kohdemaa ja vaihda sitten pankkisiirrosta käteisnoutoon, jos se on saatavilla. Jos ei, valitse toinen toimitusvaihtoehto.
Maksa käteisnostot luotto-/pankkikortilla tai ACH-maksulla (vain Yhdysvalloissa).
Vastaanottajat voivat kerätä rahaa tietyssä myymälässä tai missä tahansa valittujen kumppaneiden toimipisteessä. Päätät sijainnin maksuprosessin aikana.
Maksun jälkeen näet noutopaikan ja PIN-koodin. Jaa PIN-koodi vastaanottajan kanssa. He tarvitsevat voimassa olevan valtion myöntämän henkilötodistuksen ja PIN-koodin noutaakseen rahat.
Jos lähetät yli 50 000 Yhdysvaltain dollaria vuodessa (tai vastaavan summan paikallisessa valuutassa), olet oikeutettu tähän palveluun.
Tässä on vain muutamia asioita, joissa tiimi voi auttaa sinua:
Tukea suurten siirtojen määrittämisessä Termiinitilauksen luominen, jolla voit lukita nykyisen lähetyskoron jopa 24 kuukaudeksi
Markkinatilausten luominen, jotta voit lähettää rahaa, kun tavoitekurssi on saavutettu
Säännöllisen maksun luominen, jotta voit tehdä säännöllisiä, automaattisia siirtoja kiinteillä kursseilla, aivan kuten tavalliset suoraveloitukset
Jos haluat puhua tiimimme jäsenen kanssa, voit soittaa meille alla olevilla tiedoilla:
United Kingdom (GB): +
Eurooppa (EU): + Uusi-Seelanti (NZ ): +6499054625 (9am-7pm NZT)
Australia (AU): +61280745279 (9am-7pm NZT)
Yhdysvallat (US): +17372557830 (7am-5pm PT)
Kanada (CA): +16474753660 (7am-5pm PT)
Etsitkö lisätietoja suurista rahansiirroista?
Tutustu Suuri rahansiirto -sivuumme.
Ota yhteyttä asiakaspalvelutiimiimme puhelimitse, sähköpostitse tai live-chatin kautta saadaksesi apua kyselyysi.
Jotta voisimme palvella sinua paremmin, pidä sopimusnumerosi (alkaa C-kirjaimella ja näyttää C12345678) kätevästi tallessa, sillä se löytyy siirtovahvistussähköpostistasi tai verkkotililtäsi.
Puhelin:
Xe Money Transfer Support
+1-877-932-6640
Asiakaspalvelun edustajat tavoitettavissa:
Maanantaista torstaihin: Avoinna 24 tuntia
Perjantai: Keskiyön ja 17.00 (PT) välillä
Lauantai: Suljettu
Sunnuntai: klo 13.00 - 24.00 (PT)
Live Chat:
Napsauta sinistä Chat With Us -painiketta näytön oikeassa alakulmassa (jos et näe tätä painiketta, olemme juuri nyt offline-tilassa).
Voimme keskustella kanssasi yli 100 kielellä ja vastata yleensä 2 minuutissa.
Sähköposti:
Täytä yhteydenottolomakkeemme, niin tiimimme jäsen vastaa sinulle sähköpostitse 48 tunnin kuluessa jollakin yli 100 kielestä.
Tarkista rahansiirtosi tila tai tee jokin toimenpide, jotta se saadaan liikkeelle, sovelluksessa tai verkkotililläsi.
Seuraa rahansiirtoa sovelluksessa:
1. Avaa Seuranta-näyttö
2. Napsauta siirto saadaksesi tilan ja aikajanan
Seuraa rahansiirtoasi verkkotililläsi:
1. Avaa Aktiviteetti-näyttö
2. Avaa Aktiviteetti-näyttö . Napsauta toimintoja varten Tiedot, Jaa tai Lähetä uudelleen
Pyydä Lexiä seuraamaan rahansiirtoasi:
1. Napsauta 'Chat with us'
2. Napsauta 'Chat with us' . Kirjoita sopimusnumero (esim. C12345678)
3. Lexi antaa tilapäivityksen
Kun siirto on avoinna (sovelluksessa tai verkossa):
Tarkastele siirron aikataulua
Tee muutoksia (tilan perusteella)
Pääse pankkitietoihin maksua varten
Lataa tarvittavat tiedot
Toista suoritetut siirrot.
Olemme toimineet valuuttatoimialalla 30 vuotta, ja rahojesi ja tietojesi turvaaminen on yksi tärkeimmistä tavoitteistamme.
Meidät omistaa miljardien dollarien arvoinen NASDAQ-listalla oleva Euronet Worldwide (EEFT), ja noudatamme sääntelystandardeja jokaisessa maassa, jossa toimimme, ja meillä on käytössä yritystason turvatoimet.
Olemme luoneet maineemme turvallisena palveluna vuosien luotettavien siirtojen ansiosta. Olemme käsitelleet yli 115 miljardia dollaria 170 maassa yli 112 000 asiakkaalle. Tunnemme rahansiirtoalan ja olemme sitoutuneet luomaan sinulle täydellisen siirtokokemuksen.
Kansainvälisenä yrityksenä liiketoimintamme on velvollinen täyttämään sääntelystandardit, kuten:
- Euroopan tietosuoja-asetus (GDPR)
- Kanadan tietosuojalaki
- Yhdysvaltain tietosuojalaki
Yrityskauppiaamme ja termiinisopimusoptiomme minimoivat maksujen ja epävakaiden valuutta-arvojen aiheuttaman rahasi katoamisen.