Käteisnoston avulla Xe-käyttäjät Kanadassa, Uudessa-Seelannissa, Euroopassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Yhdysvalloissa voivat lähettää rahaa nopeasti fyysisessä muodossa.



Valitse lähettäjänä summa ja maksa. Luomme vastaanottajalle PIN-koodin, jonka avulla hän voi noutaa rahat valitsemastaan paikasta käyttöehtojemme mukaisesti.



Valitse se ensisijaiseksi toimitustavaksi tavallisen lähetysprosessin aikana.



Valitse uusille asiakkaille valuutat ja kohdemaa ja vaihda sitten pankkisiirrosta käteisnoutoon, jos se on saatavilla. Jos ei, valitse toinen toimitusvaihtoehto.



Maksa käteisnostot luotto-/pankkikortilla tai ACH-maksulla (vain Yhdysvalloissa).



Vastaanottajat voivat kerätä rahaa tietyssä myymälässä tai missä tahansa valittujen kumppaneiden toimipisteessä. Päätät sijainnin maksuprosessin aikana.



Maksun jälkeen näet noutopaikan ja PIN-koodin. Jaa PIN-koodi vastaanottajan kanssa. He tarvitsevat voimassa olevan valtion myöntämän henkilötodistuksen ja PIN-koodin noutaakseen rahat.