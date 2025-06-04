Suosittele ystävää , niin saatte molemmat valita lahjakortin. Aloita viittaaminen

Nopea ja luotettava tapa lähettää rahaa

Miljoonat ihmiset tarkistavat kansainväliset kurssimme ja lähettävät rahaa verkossa yli 190 maahan yli 130 valuutassa.

$
Siirtomaksu
Toimitus...

Yhteensä

Xe-etu

Kuinka paljon voit säästää lähettäessäsi kansainvälisiä rahansiirtoja Xe:llä?

Vertaa valuuttakursseja
PalveluntarjoajaVastaanottaja saa
XE
£15,868

+205.07 GBP

Bank of America
£15,662.93

-205.07 GBP

Chase
£15,662

-206.00 GBP

HSBC
£15,644

-224.00 GBP

Wells Fargo
£15,598.19

-269.81 GBP

Kurssit oikein 12:00 GMT 2/11/25

Miksi valita Xe

Yli 30 vuoden erinomaisuus

  1. Nopeat siirrot

    Lähetä rahaa sekunneissa rakkaillesi ympäri maailmaa.

    Seuraa siirtojasi

  2. Läpinäkyvät maksut

    Pyrimme aina antamaan sinulle parhaan kurssin yksinkertaisilla maksuilla.

    Katso palkkiomme

  3. Turvallisuus

    Suojaamme rahasi ja tietosi lakien ja käytäntöjen mukaisesti.

    Tietoja Xe-turvallisuudesta

Lähetä rahaa verkossa, kotona tai liikkeellä ollessasi

Xe-sovelluksessa on kaikki mitä tarvitset kansainvälisiin rahansiirtoihin. Se on helppo, turvallinen ja ilman yllätysmaksuja.

    Kuinka lähettää rahaa verkossa Xe:llä

    6 helppoa vaihetta

    1. 1

      Rekisteröidy ilmaiseksi

      Kirjaudu sisään Xe-tilillesi tai rekisteröidy ilmaiseksi. Se vie vain muutaman minuutin, tarvitset vain sähköpostiosoitteen

    2. 2

      Hanki tarjous

      Kerro meille valuutta, jonka haluat siirtää, kuinka paljon rahaa haluat lähettää ja määränpää.

    3. 3

      Lisää vastaanottaja

      Anna vastaanottajan maksutiedot (tarvitset tietoja, kuten hänen nimensä ja osoitteensa).

    4. 4

      Vahvista henkilöllisyytesi

      Joissakin siirroissa saatamme tarvita henkilöllisyystodistuksia vahvistaaksemme, että olet todella sinä, ja pitääksemme rahasi turvassa.

    5. 5

      Vahvista tarjouksesi

      Vahvista ja rahoita siirtosi pankkitilillä, luottokortilla tai pankkikortilla ja olet valmis!

    6. 6

      Seuraa siirtoasi

      Katso, missä rahasi ovat ja milloin ne saapuvat vastaanottajalle. Saat live-chat-, puhelin- ja sähköpostitukea.

    Oletko valmis aloittamaan?

    Rekisteröidy ja säästä seuraavassa siirrossasi!

    Lähetä rahaa yli 190 maahan yli 130 valuutassa

      Suoraveloitus ACH

      Suoraveloitus tai Automated Clearing House (ACH) -maksut ottavat varat suoraan pankkitililtäsi.

      Pankkisiirto

      Pankkisiirrot siirtävät rahaa siirtämällä pankistasi meidän pankkiimme. Saamme yleensä rahat 24 tunnin kuluessa.

      Pankki- tai luottokortti

      Korttimaksut kestävät yleensä alle 24 tuntia. Korttimaksuihin liittyy kuitenkin pieni lisämaksu.

