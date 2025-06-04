Valuuttamuunnin & rahansiirtosovellus

Rahan lähettäminen maailmanlaajuisesti on helppoa Xe-sovelluksella. Nauti nopeista ja turvallisista siirroista älypuhelimellasi missä ja milloin tahansa. Xe tuo kansainvälisten rahansiirtojen voiman suoraan taskuusi, olipa kyse sitten henkilökohtaisista tai liiketoiminnallisista tarpeista.