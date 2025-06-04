Joku tuntematon henkilö lähestyy sinua ja tarjoaa sinulle sijoitusmahdollisuuden, joka vaikuttaa liian hyvältä jätettäväksi käyttämättä. Ne lupaavat sinulle korkeaa tuottoa pienellä riskillä tai jopa ilman riskiä. He kehottavat sinua toimimaan nopeasti ennen kuin markkinat muuttuvat. Mutta kun olet sijoittanut, rahasi ovat poissa.