Petosten ehkäiseminen alkaa tietoisuudella
Huijarit keksivät aina uusia tapoja huijata ihmisiä, mutta tietoisuus voi pelastaa sinut joutumasta uhriksi. Ymmärtämällä yleiset huijaukset ja niiden tunnistamisen voit suojella rahojasi ja henkilökohtaisia tietojasi.
Yleiset huijaukset, joita kannattaa varoa
Ensimmäinen askel huijausten välttämiseksi on osata tunnistaa ne. On tärkeää tunnistaa varoitusmerkit aina kiinteistöhuijauksista valesijoitusmahdollisuuksiin.
Suhde-huijaukset
Tapaat verkossa jonkun, joka sanoo olevansa ulkomailla. Vaikka ette ole koskaan tavanneet henkilökohtaisesti, hän on saavuttanut luottamuksesi. Yhtäkkiä he pyytävät rahaa "hätätilanteeseen". He lupaavat maksaa sinulle takaisin, mutta eivät koskaan tee niin.
Kiinteistöhuijaukset
Löydät ulkomailla sijaitsevasta kiinteistöstä edullisen tarjouksen, joka vaikuttaa liian hyvältä ollakseen totta. Myyjä vaikuttaa vilpittömältä ja pyytää talletuksen kiinteistön vakuudeksi, vaikka et ole vielä nähnyt sitä henkilökohtaisesti. Kun olet lähettänyt maksun, myyjä katoaa.
Tarvitsevan sukulaisen huijaukset
Saat puhelun joltain, joka väittää olevansa perheenjäsen, joka tarvitsee rahaa. He ovat haluttomia kertomaan yksityiskohtia ja pyytävät, ettet kerro kenellekään. Lähetät rahat, mutta sitten huomaat, että he eivät olleetkaan sitä, mitä sanoivat olevansa.
Sijoitushuijaukset
Joku tuntematon henkilö lähestyy sinua ja tarjoaa sinulle sijoitusmahdollisuuden, joka vaikuttaa liian hyvältä jätettäväksi käyttämättä. Ne lupaavat sinulle korkeaa tuottoa pienellä riskillä tai jopa ilman riskiä. He kehottavat sinua toimimaan nopeasti ennen kuin markkinat muuttuvat. Mutta kun olet sijoittanut, rahasi ovat poissa.
Haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden huijaukset
Huijaaja ottaa kohteekseen 60-vuotiaat tai sitä vanhemmat uhrit ja esiintyy tärkeänä henkilönä, esimerkiksi hallituksen virkamiehenä. Saatat saada puhelun, sähköpostin tai kirjeen, jossa kerrotaan, että olet velkaa ja että jos et maksa heti, ryhdytään oikeustoimiin.
Ennakkomaksuhuijaukset
Saat sähköpostiviestin, jossa kerrotaan, että olet oikeutettu lainaan ilman luottotietojen tarkistusta. Haet lainaa ja sinua kehotetaan maksamaan maksu lainan avaamiseksi. Maksettuasi saat selville, että yritys oli huijaus, eikä lainaa ollutkaan.
Identiteettivarkauden huijaukset
Saat puhelun joltain, joka väittää olevansa pankistasi. Ne pyytävät sinulta henkilökohtaisia tietoja, kuten sosiaaliturvatunnuksesi, tilisi vahvistamiseksi. Kun olet jakanut tietosi, luvattomia maksutapahtumia alkaa näkyä.
Telemarkkinointihuijaukset
Saat odottamattoman puhelun yritykseltä, jossa kerrotaan, että olet voittanut palkinnon, mutta sinun on lähetettävä ennakkomaksu tai henkilökohtaisia tietoja saadaksesi sen. Kun olet lähettänyt rahat, palkintoa ei löydy mistään, eikä yritystä tavoiteta.
Etäiset huijaukset
Ponnahdusviesti varoittaa, että tietokoneesi on saanut tartunnan, ja antaa tukinumeron. Kun soitat, he pyytävät etäkäyttöoikeutta sen korjaamiseksi. Kun he pääsevät käsiksi, he vaihtavat salasanasi ja lukitsevat sinut ulos tileiltäsi.
Apua, minua on huijattu!
Jos luulet joutuneesi huijauksen uhriksi, toimi heti. Tallenna kaikki asiaankuuluvat tiedot, kuten nimet, yhteystiedot tai kaikki todisteet viestinnästä. Ota yhteyttä paikallispoliisiin tai tee ilmoitus petosryhmällemme.
Etsi merkkejä
Vaikka huijarit voivat käyttää erilaisia temppuja huijatakseen ihmisiä, on olemassa selviä merkkejä, jotka voivat paljastaa heidät. Kysy itseltäsi nämä kysymykset, kun olet tekemisissä epäilyttävän toiminnan kanssa.
Onko se liian hyvää ollakseen totta?
Huijarit luovat usein jännitystä saadakseen sinut toimimaan impulsiivisesti ja harhauttamaan sinut punaisista lipuista. Varo tarjouksia, joissa luvataan nopeaa ja helppoa rahaa tai joissa vaaditaan henkilötietoja. Tutki aina tarjouksia ja luota vaistoihisi, jos jokin tuntuu väärältä.
Tunnetko itsesi painostetuksi?
Luotettavat yritykset antavat sinulle tilaa harkita vaihtoehtoja, mutta huijarit luovat kiireen tunteen painostaakseen sinua tekemään nopeita päätöksiä. Etsi ilmaisuja kuten "määräaikainen tarjous" tai tilanteita, jotka tuntuvat liian kiireellisiltä.
Tekevätkö he lupauksia?
Jokaiseen sijoitukseen liittyy jonkinasteinen riski, eikä voittoja voida taata. Huijarit käyttävät vakuuttavaa kieltä, kuten "korkea tuotto" tai "ei riskiä", antaakseen sinulle väärän turvallisuuden tunteen. Tutki ja kysy aina kysymyksiä ennen kuin teet taloudellisia päätöksiä.
Onko se odottamatonta?
Todelliset tarjoukset eivät yleensä tule tyhjästä. Tarkista aina ajoissa tarjous ja se, kuka sinua lähestyy. Ole varovainen kylmissä puheluissa, odottamattomissa sähköpostiviesteissä tai sosiaalisen median viesteissä, joissa mainostetaan mahdollisuuksia, jotka vaikuttavat liian hyviltä ollakseen totta.
Mitä Xe ei koskaan pyydä sinua tekemään
Emme koskaan pyydä sinulta henkilökohtaisia tai taloudellisia tietoja sähköpostitse tai sosiaalisen median kautta. Jos tarvitsemme sinulta lisätietoja, lähetämme sinulle sähköpostia, jossa on ohjeet asiakirjojen lataamiseen alustamme kautta.
Resurssit huijausten ymmärtämiseksi
Mitä enemmän tiedät petosten torjunnasta, sitä parempi. Käytä näitä resursseja saadaksesi tietoa huijauksista.
FTC - U.S.
Lue huijauksista Federal Trade Commissionin resursseista, kuten artikkeleista, oppaista ja videoista. Saat säännöllisesti päivityksiä uusista huijauksista, joten olet aina ajan tasalla.
USA.gov
USA.gov kertoo, miten huijauksista voi ilmoittaa paikallisille lainvalvontaviranomaisille ja FTC:lle. Se tarjoaa lisäresursseja huijausten välttämiseksi ja linkkejä liittovaltion ja osavaltioiden virastojen tukeen.
ScamWatch - AU
Arvioi riskisi ja tunnista mahdolliset huijaukset ScamWatchin avulla. Ihmiset voivat osallistua yhteisön keskusteluihin kohtaamistaan huijauksista ja näyttää muille, mitä kannattaa välttää.
CAFC - CA
Pysy ajan tasalla uusimmista petostaktiikoista Kanadan petostentorjuntakeskuksen päivityksillä. Kun saat tietoa verkkohuijauksista, puhelinhuijauksista ja identiteettivarkauksista, tiedät aina, mitä varoa.
GASA
Global Anti-Scam Alliance tekee yhteistyötä hallitusten, järjestöjen ja kuluttajaryhmien kanssa lisätäkseen tietoisuutta huijauksista artikkeleiden, esitysten ja parhaiden käytäntöjen avulla.
IC3
Jos olet joutunut huijauksen uhriksi, on tärkeää ryhtyä välittömästi toimiin vahinkojen minimoimiseksi. Tee valitus suoraan FBI:lle Internet Crime Complaint Centerin kautta.