Maailman luotetuin valuuttatieto API
Yli 30 vuoden valuuttakurssi- ja valuuttakokemuksen ansiosta Valuuttatieto-API tarjoaa reaaliaikaisia, tarkkoja ja luotettavia valuuttakurssitietoja sadoista maailman valuutoista. Korkomme ovat peräisin suoraan rahoitustietojen tarjoajilta ja keskuspankeilta.
Reaaliaikaiset, tarkat ja luotettavat tiedot yli 220 maailman valuutasta.
Xe:n valuuttatietojen sovellusliittymä on integroitu yli 100 erittäin arvostetun maailmanlaajuisen lähteen kanssa. Näin voimme tarjota tarkimmat ja ajantasaisimmat tiedot. Tunnistamme ja suodatamme virheet dynaamisesti, jolloin saat valuutta-API:n ja tiedot, joihin voit luottaa.
Yksinkertainen ja nopea käyttöönotto
Valuuttatietojen sovellusliittymämme on rakennettu kehittäjille. Meidän on helppo liittää se olemassa olevaan ohjelmistoosi. Saat SDK:t Javalle, NodeJS:lle, PHP:lle ja Pythonille.
Valuutan muuntotyökalut ja kurssit
Saat muutakin kuin suoraa dataa. XECD tarjoaa historiallisia kursseja, kuukausittaisia keskiarvoja, valuuttakurssien volatiliteettia ja mahdollisuuden lisätä kursseihin mukautettavan marginaalin.
220+ valuuttaa, metallia ja kryptoa
Valuuttatietojen API tarjoaa satoja maailmanlaajuisia valuuttoja, jalometalleja, valikoituja kryptovaluuttoja ja tarkkoja keskuspankkikursseja.
Tarkat, luotettavat ja ajantasaiset hinnat.
Näet päivitetyt hinnat jopa 60 sekunnin välein. Valuuttasekoittajamme avulla Xe varmistaa, että valuuttatieto-API:ssämme on tarkimmat maailmanlaajuiset kurssit.
Tehokas ja skaalautuva valuuttatieto API
Tuhannet yritykset pk-yrityksistä Fortune 500 -yrityksiin kaikilla toimialoilla käyttävät Xe:n valuuttatietojen sovellusliittymää. FX-valuuttamuunnin-API:n avulla saat taatun saatavuuden, skaalautuvat volyymit ja vastaukset millisekunneissa. Integroi se helposti nykyisiin ohjelmistoihisi, kuten Microsoft Dynamicsiin, Oracleen, Sageen ja SAP:iin.
Laaja API-dokumentaatio
Yksityiskohtainen valuutta-API-dokumentaatiomme on täynnä yksinkertaisia ohjeita ja koodiesimerkkejä, joiden avulla se on helppo toteuttaa.
Non-Technical Quick Start Guide - Testaa API:tamme ilmaisella kokeilujaksolla
Technical Specification PDF - Tehokas JSON API, joka on rakennettu kehittäjille
Xe
Currency Data Swagger - Pääset käsiksi asiakas- ja palvelinpuolen SDK:hon
Our API GitHub Repository - Ota kaikki irti valuuttatieto-API:stämme.
Valitse pakettisi
Xe:n valuuttatietojen sovellusliittymä tarjoaa luotettavia valuuttakursseja liiketoimintasi tarpeisiin. Valitse kurssipäivitysten tiheys ja API-kurssipyyntöjen määrä kuukaudessa.
Jos alla olevat suunnitelmat eivät vastaa tarpeitasi, ota meihin yhteyttä.
Lite
$799 per year10,000 Request/moRate frequency Daily ratesSelect nowEntities Permitted1Add-onLive rates (minutely)$400/ yrAdd-onAlternative source rate$200/ yr
Intermediate
$1,799 per year50,000 Request/moRate frequency Hourly & Daily ratesSelect nowEntities PermittedUp to 5Add-onLive rates (minutely)$700/ yrAdd-onAlternative source rate$350/ yr
Prime
$4,499 per year150,000 Request/moRate frequency 15 min, Hourly & Daily ratesSelect nowEntities PermittedUp to 10Add-onLive rates (minutely)$1,500/ yrAdd-onAlternative source rate$500/ yr
Enterprise
CustomCustom Request/moRate frequency Live (minutely) + All frequenciesContact usEntities PermittedUnlimitedAdd-onAlternative source rateCustom/ yr
All packages include these core features
- 170+ currencies & precious metals
- Historical data back to 1998
- Xe's Proprietary Rate Blender
- Central Bank Rates
- Account Management Dashboard
- Time-Frame Queries
- Currency Volatility
- Email & phone support
Yhteistyökumppani kanssamme
Etsimme ohjelmistotoimittajia, IT-ammattilaispalveluita ja suosittelukumppaneita, jotka voisivat tehdä yhteistyötä kanssamme ja hyödyntää API:tamme innovatiivisten tuotteiden ja palveluiden luomiseksi.
Kumppanuus Xe Currency Datan kanssa tarjoaa vankan infrastruktuurin, hyvin dokumentoidun API:n, uudelleenjakelumahdollisuuksia, co-branding- ja suositteluohjelmamahdollisuuksia.
ISV:t
API-rajapintamme on loistava ratkaisu riippumattomille ohjelmistotoimittajille, jotka haluavat integroida valuuttakurssitietoja tuotteisiinsa. XECD:n avulla voit käyttää reaaliaikaisia hintoja, historiatietoja ja paljon muuta. Tämä parantaa tuotteitasi ja tarjoaa asiakkaillesi enemmän arvoa.
IT-ammattilaispalvelut
XECD on helppokäyttöinen, mutta jotkin yritykset saattavat tarvita apua integroinnissa, mukauttamisessa ja muissa teknisissä kysymyksissä. Kun teet yhteistyötä kanssamme, voit tarjota asiakkaillesi kattavan ratkaisun, joka sisältää API:n ja sinun asiantuntemuksesi.
Lähetteet
Liity suositteluohjelmaamme saadaksesi lisätuloja. Ansaitse provisio jokaisesta onnistuneesta suosituksesta, jonka lähetät meille. Tarjoamme myös co-branding-mahdollisuuksia, joiden avulla voit mainostaa tuotteitamme ja palveluitamme oman tuotemerkkisi alla.
Integroi Xe:n valuuttatieto API
Me Xe:llä olemme sitoutuneet tarjoamaan laadukasta tukea. Räätälöimme mielellämme Valuuttatieto-API-paketin yrityksesi ainutlaatuiseen käyttötarkoitukseen sopivaksi. Jos olet kiinnostunut yhteistyöstä Xen kanssa, ota yhteyttä.
Lisätietoja saat FAQ-sivultamme.
Xe etsii aina uusia ideoita siitä, miten jakaa maailmanlaajuisesti luotettavia valuuttatietojamme. Tarvitsetko vielä apua? Soita meille: +1 416 214-5606 - Vaihtoehto 1
Valuuttatietojen API FAQ
Xe's Currency Data API on kehittäjäystävällinen työkalu, joka tarjoaa reaaliaikaisia ja tarkkoja valuuttakurssitietoja yli 220 valuutalle yli 100:sta maailmanlaajuisesta lähteestä. Toteuta XECD saadaksesi historialliset kurssit, kuukausittaiset keskiarvot ja valuuttakurssien volatiliteetin.
Valuuttatietojen API on API, johon voit luottaa, sillä se kerää kursseja yli 100 rahoituslähteestä ja keskuspankista. Tunnistamme ja suodatamme mahdolliset virheet ja päivitämme valuuttakurssitiedot jopa 60 sekunnin välein, jotta tiedot ovat aina ajan tasalla.
Lisäominaisuudet voivat vaihdella paketin mukaan. Kaikilla XECD:n sovellusliittymillä on:
Reaaliaikaiset ja historialliset valuuttakurssit
Kuukausittaiset keskiarvot
Valuutan volatiliteettitiedot
Aikataulukyselyt
Mukautettavat marginaali- ja hinnoitteluominaisuudet
Jotta integrointiprosessi olisi mahdollisimman yksinkertainen, Xe tarjoaa SDK:t Javalla, NodeJS:llä, PHP:llä ja Pythonilla. Tarjoamme myös laajan API-dokumentaation, kuten ei-teknisen pikaoppaan, teknisen eritelmän PDF-tiedoston ja GitHub-tietovaraston.
Xen API on skaalautuva, ja se voidaan integroida muun muassa Microsoft Dynamicsin, Oraclen, Sage Intacctin ja SAP:n kaltaisiin alustoihin. Valuuttatieto API toimii paketista riippuen toiminnanohjausjärjestelmien, CRM- ja SaaS-sovellusten kanssa.
Kyllä! Xe tarjoaa ilmaisen kokeilujakson, jotta voit tutustua API:n ominaisuuksiin ja nähdä, miten se sopii ohjelmistoympäristöösi. Kokeile sitä itse, ilman sitoumuksia, ennen kuin valitset paketin.