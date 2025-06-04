Etsi pankkisi SWIFT-koodi
Etsi pankkisi SWIFT/BIC-koodi SWIFT-haun avulla tai valitse nopeasti alla olevista suosituista pankeista.
Etsi SWIFT-koodi
Aloita valitsemalla jokin näistä suosituista pankeista:
Mikä on SWIFT/BIC-koodi?
SWIFT-koodi, joka tunnetaan myös nimellä BIC, on kansainvälinen pankkitunnus, jota käytetään varmistamaan, että rahasi päätyvät oikeaan paikkaan, kun lähetät tai vastaanotat varoja rajojen yli. Se kertoo pankeille tarkalleen, mikä rahoituslaitos on mukana siirrossa, ja auttaa varmistamaan kansainvälisten maksujen turvallisen ja tarkan toimituksen.
Miksi tarvitsen SWIFT/BIC-koodin?
Tarvitset yleensä SWIFT/BIC-koodin, kun lähetät tai vastaanotat kansainvälisiä tilisiirtoja, sillä se auttaa tunnistamaan oikean rahoituslaitoksen ja ohjaamaan maksun turvallisesti. Kaikissa kansainvälisissä siirroissa ei kuitenkaan tarvita sellaista - joissakin maissa tai maksutavoissa voidaan käyttää vaihtoehtoja, kuten IBAN-tunnuksia, reititysnumeroita tai kansallisia selvityskoodeja.
Onko pankillani useampi kuin yksi SWIFT-koodi?
Monilla pankeilla on useita SWIFT-koodeja, erityisesti suurilla pankeilla, joilla on konttoreita eri kaupungeissa. Jotkin pankit käyttävät yhtä yleistä SWIFT-koodia, kun taas toiset antavat yksittäisille konttoreille omat koodinsa, joiden avulla kansainväliset maksut voidaan reitittää tarkemmin.
Usein kysytyt kysymykset
SWIFT-koodia käytetään tietyn pankin tai rahoituslaitoksen tunnistamiseen, kun rahaa lähetetään tai vastaanotetaan rajojen yli. Se toimii ikään kuin pankkisi kansainvälinen osoite, joka auttaa ohjaamaan tilisiirron turvallisesti ja tarkasti maailmanlaajuisen pankkijärjestelmän kautta. SWIFT-koodia ei tarvita kaikissa siirtomenetelmissä tai kaikissa maissa, mutta sitä tarvitaan usein, kun tehdään perinteisiä tilisiirtoja pankkien kautta. Oikean SWIFT-koodin antaminen vähentää viivästysten, hylkäysten tai väärin reititettyjen maksujen riskiä.
Se riippuu pankista. Jotkin pankit käyttävät yhtä yleistä SWIFT-koodia kaikille konttoreille, kun taas toiset antavat yksilölliset koodit tietyille konttoreille tai osastoille - erityisesti suurissa kaupungeissa tai liike- ja yritystileille. Jos konttorillasi on oma SWIFT-koodi, sitä kannattaa käyttää, sillä se voi nopeuttaa käsittelyä ja parantaa seurannan tarkkuutta. Jos näin ei ole, pankin pääkonttorin SWIFT-koodi on yleensä luotettava vaihtoehto.
Löydät sivukonttorisi SWIFT-koodin usealla eri tavalla:
Hakutyökalut, kuten tällä sivulla oleva
Verkkopankkialustat, joissa kansainvälisten tilisiirtojen tiedot ovat yleensä saatavilla.
Pankkitiliotteet tai virallinen kirjeenvaihto
Asiakastuki konttorissasi tai pankin pääpuhelimen kautta Jos konttorillasi ei ole yksilöllistä SWIFT-koodia, pankkisi voi kehottaa sinua käyttämään sen sijaan yleistä tai pääkonttorin koodia.
Väärän SWIFT-koodin käyttäminen voi johtaa viivästyksiin, hylkäämiseen tai joissakin tapauksissa varojen lähettämiseen väärälle rahoituslaitokselle. Jos maksu hylätään, se voidaan palauttaa lähettäjälle, ja siitä voidaan periä lisämaksuja. Jos varat päätyvät väärään pankkiin, niiden palauttaminen voi olla aikaa vievää, ja siitä voi aiheutua perintäkuluja. Tarkista SWIFT-koodi aina kahdesti pankistasi tai vastaanottajalta ennen kuin vahvistat siirron, erityisesti suurten tai kiireellisten maksujen kohdalla.
SWIFT-standardikoodi on joko 8 tai 11 merkkiä pitkä ja noudattaa seuraavaa rakennetta:
Pankkitunnus (4 kirjainta): Tunnistaa pankin
Maakoodi (2 kirjainta): Osoittaa maan, jossa pankki sijaitsee
Sijaintikoodi (2 merkkiä): Osoittaa kaupungin tai alueen
Toimialan koodi (3 merkkiä, valinnainen): Tunnistaa tietyn toimipisteen
Jos koodi on vain 8 merkkiä pitkä, se viittaa yleensä pankin pääkonttoriin.
Vastuuvapauslauseke
Tällä sivulla olevat SWIFT-koodit, pankkien nimet, osoitteet ja muut vastaavat tiedot ovat vain yleisiä tietoja. Vaikka pyrimme varmistamaan tarkkuuden, Xe ei takaa, että tiedot ovat täydellisiä, ajantasaisia tai virheettömiä. Tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta, eivätkä ne välttämättä vastaa asianomaisilta rahoituslaitoksilta saatavia viimeisimpiä tietoja.
Xe ei anna mitään vakuutuksia minkään luettelossa olevan pankin, rahoituslaitoksen tai välittäjän oikeudellisesta asemasta, sääntelyn mukaisesta asemasta tai toiminnan eheydestä. Emme tue tai tarkista minkään sivustolla olevan tahon laillisuutta, emmekä ota vastuuta siitä, että käytät annettuja tietoja.
Kaikki näiden tietojen perusteella tehdyt rahoitustoimet tai päätökset tehdään omalla vastuullasi. Xe ei ole vastuussa mistään menetyksistä, viivästyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat siitä, että on luotettu tietoihin, eikä mistään liiketoimista sellaisten kolmansien osapuolten kanssa, joiden tietoja näytetään tällä sivustolla.
Suosittelemme, että tarkistat kaikki tiedot itsenäisesti asianomaiselta rahoituslaitokselta, ennen kuin aloitat minkä tahansa maksutapahtuman.
Tämä vastuuvapauslauseke on laadittu vain englanniksi, eikä sitä ole käännetty. Vaikka muu osa tästä sivusta voi näkyä valitsemallasi kielellä, oikeudellinen vastuuvapauslauseke on englanninkielinen, jotta sen tarkkuus ja tarkoitus säilyy.