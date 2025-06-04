chf
CHF - Swiss Franc

Swiss Franc on Switzerland valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Swiss Franc -valuuttakurssi on CHF → USD. Switzerland Franc ISO-valuuttatunnus on CHF, ja valuuttasymboli on CHF. Alta löydät Swiss Franc kurssit ja valuuttalaskurin.

CHFSveitsin frangi

Importance of the Swiss Franc
The Swiss Franc has a reputation for being a safe haven or hard currency; it is often purchased during financial uncertainty due to its reliability and stability. Regularly used as a global reserve currency, the Swiss Franc is the sixth most traded currency in the world. All CHF banknotes feature the four national languages of Switzerland: Germany, Romansh, French, and Italian.

Brief History of Swiss Franc
Prior to the Helvetic Republic, over 860 different coins circulated in Switzerland. In 1798, the Franc currency was introduced and used until 1803 along with a number of foreign currencies. During this time, there was a complex currency system comprising over 8,000 different coins and banknotes in circulation. Under the Federal Coinage Act, all currencies were replaced by the Swiss Franc, which was introduced at par with the French Franc in 1850. Switzerland adopted the gold standard in 1865 as a member of the Latin Monetary Union, legally maintaining it until 2000.

Swiss Franc tilastot

NimiSwiss Franc
SymboliCHF
Pienin yksikkö1/100 = Rappen
Pienen yksikön symboliRp.
Suosituin CHF muunnosCHF → USD
Suosituin CHF kaavioCHF → USD kaavio

Swiss Franc profiili

LempinimetStutz, Stei, Eier (Swiss), Chuffs
KolikotFreq used: 5Rp., 10Rp., 20Rp., 50Rp., CHF1, CHF2, CHF5
SetelitFreq used: CHF10, CHF20, CHF50, CHF100, CHF200, CHF1000
KeskuspankkiSwiss National Bank
Käyttäjät
Switzerland, Liechtenstein, Campione d'Italia, Büsingen am Hochrhein

