Vertaa palveluntarjoajia valuutan mukaan
Valitse valuutta, johon haluat lähettää, ja näytämme sinulle, mitkä palveluntarjoajat tarjoavat parhaat hinnat.
Kaikki valuutat
Albanian lekALL
Algerian dinaariDZD
Arabiemiirikuntien dirhamiAED
Argentiinan pesoARS
Armenian dramAMD
Australian dollariAUD
Azerbaidžanin manatAZN
Bahaman dollariBSD
Bahrainin dinaariBHD
Bangladeshin takaBDT
Barbadoksen dollariBBD
Bhutanin ngultrumBTN
Bolivian bolivianoBOB
Bosnia-Hertsegovinan vaihdettava markkaBAM
Botswanan pulaBWP
Brasilian realBRL
Brunein dollariBND
Bulgarian levBGN
Burundin frangiBIF
CFP-frangiXPF
Chilen pesoCLP
Costa Rican colónCRC
Djiboutin frangiDJF
Dominikaanisen tasavallan pesoDOP
Egyptin puntaEGP
Englannin puntaGBP
Eritrean nakfaERN
Etelä-Afrikan randiZAR
Etelä-Korean wonKRW
Etiopian birrETB
EuroEUR
Fidžin dollariFJD
Filippiinien pesoPHP
Gambian dalasiGMD
Georgian lariGEL
Ghanan cediGHS
Guatemalan quetzalGTQ
Guinean frangiGNF
Guyanan dollariGYD
Haitin gourdeHTG
Hondurasin lempiraHNL
Hongkongin dollariHKD
Indonesian rupiaIDR
Intian rupiaINR
Israelin uusi sekeliILS
Itä-Karibian dollariXCD
Jamaikan dollariJMD
Japanin jeniJPY
Jordanian dinaariJOD
Kambodžan rielKHR
Kanadan dollariCAD
Kap Verden escudoCVE
Kenian šillinkiKES
Keski-Afrikan CFA-frangiXAF
Kiinan yuanCNY
Kolumbian pesoCOP
Komorien frangiKMF
Kuwaitin dinaariKWD
Länsi-Afrikan CFA-frangiXOF
Laosin kipLAK
Lesothon lotiLSL
Madagaskarin ariaryMGA
Makedonian denaariMKD
Malawin kwachaMWK
Malesian ringgitMYR
Marokon dirhamiMAD
Mauritanian ouguiyaMRU
Mauritiuksen rupiaMUR
Meksikon pesoMXN
Moldovan leuMDL
Mongolian tugrikMNT
Mosambikin meticalMZN
Myanmarin kyatMMK
Namibian dollariNAD
Nepalin rupiaNPR
Nigerian nairaNGN
Norjan kruunuNOK
Omanin rialOMR
Pakistanin rupiaPKR
Papua-Uuden-Guinean kinaPGK
Paraguayn guaraniPYG
Perun solPEN
Puolan zlotyPLN
Qatarin rialQAR
Romanian leuRON
Ruandan frangiRWF
Ruotsin kruunuSEK
Salomonsaarten dollariSBD
Sambian kwachaZMW
Samoan talaWST
Saudi-Arabian rialSAR
Serbian dinaariRSD
Seychellien rupiaSCR
Sierra Leonen leoneSLE
Singaporen dollariSGD
Sri Lankan rupiaLKR
Surinamen dollariSRD
Sveitsin frangiCHF
Tadžikistanin somoniTJS
Taiwanin uusi dollariTWD
Tansanian šillinkiTZS
Tanskan kruunuDKK
Thaimaan bahtTHB
Tongan pa’angaTOP
Trinidadin ja Tobagon dollariTTD
Tšekin korunaCZK
Tunisian dinaariTND
Turkin liiraTRY
Ugandan šillinkiUGX
Unkarin forinttiHUF
Uruguayn pesoUYU
Uuden-Seelannin dollariNZD
Vanuatun vatuVUV
Venäjän ruplaRUB
Vietnamin dongVND
Yhdysvaltain dollariUSD