Vertaa palveluntarjoajia valuutan mukaan

Valitse valuutta, johon haluat lähettää, ja näytämme sinulle, mitkä palveluntarjoajat tarjoavat parhaat hinnat.

Kaikki valuutat

all
ALL
dzd
DZD
aed
AED
ars
ARS
amd
AMD
aud
AUD
azn
AZN
bsd
BSD
bhd
BHD
bdt
BDT
bbd
BBD
btn
BTN
bob
BOB
bam
BAM
bwp
BWP
brl
BRL
bnd
BND
bgn
BGN
bif
BIF
xpf
XPF
clp
CLP
crc
CRC
djf
DJF
dop
DOP
egp
EGP
gbp
GBP
ern
ERN
zar
ZAR
krw
KRW
etb
ETB
eur
EUR
fjd
FJD
php
PHP
gmd
GMD
gel
GEL
ghs
GHS
gtq
GTQ
gnf
GNF
gyd
GYD
htg
HTG
hnl
HNL
hkd
HKD
idr
IDR
inr
INR
ils
ILS
xcd
XCD
jmd
JMD
jpy
JPY
jod
JOD
khr
KHR
cad
CAD
cve
CVE
kes
KES
xaf
XAF
cny
CNY
cop
COP
kmf
KMF
kwd
KWD
xof
XOF
lak
LAK
lsl
LSL
mga
MGA
mkd
MKD
mwk
MWK
myr
MYR
mad
MAD
mru
MRU
mur
MUR
mxn
MXN
mdl
MDL
mnt
MNT
mzn
MZN
mmk
MMK
nad
NAD
npr
NPR
ngn
NGN
nok
NOK
omr
OMR
pkr
PKR
pgk
PGK
pyg
PYG
pen
PEN
pln
PLN
qar
QAR
ron
RON
rwf
RWF
sek
SEK
sbd
SBD
zmw
ZMW
wst
WST
sar
SAR
rsd
RSD
scr
SCR
sle
SLE
sgd
SGD
lkr
LKR
srd
SRD
chf
CHF
tjs
TJS
twd
TWD
tzs
TZS
dkk
DKK
thb
THB
top
TOP
ttd
TTD
czk
CZK
tnd
TND
try
TRY
ugx
UGX
huf
HUF
uyu
UYU
nzd
NZD
vuv
VUV
rub
RUB
vnd
VND
usd
USD