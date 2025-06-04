- Home
- Xe Business ERP-järjestelmän integrointi ja maailmanlaajuinen maksuratkaisu - Xe
ERP-integraatio saumattomaksi
ERP-integraatio maailmanlaajuisia maksuja varten
Sano hyvästit useiden eri alustojen käyttämiselle kotimaisten ja rajatylittävien maksujen suorittamiseen. Helpon alustamme avulla voit lähettää nopeita maailmanlaajuisia maksuja yli 190 maahan yli 130 valuutalla. Hallitse valuuttakurssiriskiäsi ja -tarpeitasi suoraan ERP-järjestelmästäsi.
Tutustu ERP-verkkoseminaareihin ja asiakastarinoihin
Webinaarit
Tutustu siihen, miten sulautetut maksut toimivat, tutustu taloushallinnon tiimien parhaisiin käytäntöihin ja tutustu uusimpiin teknologioihin, joiden avulla voit vapauttaa ERP-järjestelmäsi täyden potentiaalin - kaikki tämä sinulle sopivalla tavalla.
Asiakastarinat
Lue todellisia asiakastarinoita ja katso, miten yritykset ovat ottaneet Xen sulautetut maksu- ja valuuttaratkaisut käyttöön ERP-ratkaisuissaan tehostaakseen ostoreskontraprosessiaan.
Yksinkertaiset ERP-integraatiot
Toiminnanohjausratkaisumme avulla voit hallita, seurata ja maksaa työntekijöiden ja myyjien kuluja maailmanlaajuisesti. Jätä tiedostojen siirrot ja manuaaliset kirjanpitomerkinnät menneisyyteen, kun Xe tehostaa kirjanpitoprosessiasi.
Reaaliaikainen FX-seuranta
Kun velkatilien täsmäytys tapahtuu reaaliaikaisesti, voittojen ja tappioiden raportointi ei ole koskaan ollut helpompaa tai tarkempaa. Lisäksi jokainen Xe:n kautta suoritettu maksu synkronoidaan ja kirjataan reaaliaikaista täsmäytystä varten, joten kaikki on tilitetty siellä, missä se on todella tärkeää.
Tietojen voima
Tallenna reaaliaikaiset valuuttakurssit tapahtumahetkellä ja hyödynnä välitöntä voittojen ja tappioiden analyysia, jotta pysyt valuuttariskin yläpuolella ja voit luottaa siihen, että tiedät, mihin olet ryhtymässä, ennen kuin teet kaupat.
Maailman luotettu valuuttaviranomainen vuodesta 1993 lähtien
Xe:llä on 30 vuoden kokemus tarkkojen valuuttatietojen toimittamisesta ja rajat ylittävien liiketoimintamaksujen käsittelystä, ja se on maailman johtava kansainvälisten maksujen välittäjä.
Valuutanvaihto ja ERP-asiantuntemus
Vuonna 2021 yli 14,5 miljardia dollaria siirrettiin yli rajojen, joten meillä on tietoa ja asiantuntemusta auttaa ainutlaatuista yritystäsi.
Nopeat ja turvalliset liiketoimintamaksut
Xe:n salamannopeilla maksukanavilla on yhteydet yli 200 maahan ympäri maailmaa.
Miljoonat ihmiset luottavat valuuttatietoihin
Xe:ssä on yli 280 miljoonaa kävijää, ja olemme maailman luotettava valuutanvaihtotietojen ja globaalien maksujen asiantuntija.
Tuhannet yritykset käyttävät Xe
Tarjoamme asiantuntemusta yli 18 000 maailmanlaajuiselle yrityskäyttäjälle ja autamme heitä saavuttamaan ainutlaatuiset liiketoimintatavoitteensa.
Miksi käyttää Xe:tä yrityksessäsi
Lähes 30 vuoden valuutta-asiantuntemuksen, läpinäkyvien kurssien ja tehokkaan verkkoalustan ansiosta kansainvälisten rahansiirtojen hallinta ja lähettäminen on helppoa.
Me olemme valuutanvalvontaviranomainen
Siihen on syynsä, että yli 280 miljoonaa ihmistä vierailee Xe:ssä vuosittain. Tarjoamme tarkkoja hintoja ja yksinkertaisia FX-ratkaisuja vuosikymmenten kokemuksella.
Turvallisuus ja turvatoimet
Euronet-perheeseen kuuluvina asiakkaamme luottavat siihen, että käsittelemme vuosittain yli 115 miljardin dollarin arvosta maailmanlaajuista liiketoimintaa. Turvallisuutesi on etusijalla.
Kilpailukykyiset hinnat
Tiimimme seuraa markkinoita puolestasi 24/7. Hyödynnä valuuttakurssilaskuriamme ja saat päivityksiä, kun tavoitekurssisi saavutetaan.
Ei yllätysmaksuja
Pidämme tärkeänä, että suojelemme sinun asiakkaitasi. Tee tietoon perustuvia päätöksiä ilman vähimmäissiirtosummaa ja lähes ilman maksuja.
Oletko kiinnostunut Xen ERP-liiketoimintaratkaisuista?
Kokenut tiimimme on valmis keskustelemaan yrityksesi ainutlaatuisista tarpeista. Jos olet kiinnostunut yhteistyöstä Xen kanssa, ota yhteyttä. Yksi kansainvälisen liiketoiminnan asiantuntijoistamme auttaa mielellään.
Aloita kumppanina Xe:n kanssa (ERP)
Kerro kiinnostuksestasi tulla yrityskumppaniksi Xe:n kanssa, niin räätälöimme ratkaisun yrityksesi tarpeisiin. Täytä alla oleva lomake, ja kumppanuusryhmämme ottaa sinuun pian yhteyttä.
Kysymyksiä Xen ERP-integraatioista
Xen toiminnanohjausratkaisu auttaa yrityksiä hallinnoimaan kansainvälisiä maksuja suoraan toiminnanohjausjärjestelmästään. Automatisoi maailmanlaajuiset tapahtumat, maksettavat tilit ja täsmäytystehtävät yli 190 maassa ja yli 130 valuutassa.
Xe integroituu tällä hetkellä suosittuihin ERP-alustoihin, kuten Microsoft Dynamics Business Centraliin, Dynamics 365 Financeen ja Sage Intacctiin.
Xe auttaa yritystäsi poistamaan useiden alustojen tai manuaalisten tiedostojen siirron tarpeen. ERP-ratkaisujemme avulla saat reaaliaikaista valuuttakurssien seurantaa, voittojen ja tappioiden raportointia ja lisää tehokkuutta.
Xen ERP-integraatiot yksinkertaistavat ja tehostavat yrityksesi toimintoja, kuten globaalien kulujen seurantaa, voittojen ja tappioiden raportointia ja tiedostojen lataamista.
Virtaviivaistetut maksettavien tilien prosessit
Suora tapahtumien seuranta
Manuaalisen tietojen syöttämisen vähentäminen
Tehostettu valuuttariskien hallinta