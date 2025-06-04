Kun velkatilien täsmäytys tapahtuu reaaliaikaisesti, voittojen ja tappioiden raportointi ei ole koskaan ollut helpompaa tai tarkempaa. Lisäksi jokainen Xe:n kautta suoritettu maksu synkronoidaan ja kirjataan reaaliaikaista täsmäytystä varten, joten kaikki on tilitetty siellä, missä se on todella tärkeää.