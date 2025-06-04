  1. Home
ERP-maksamisen webinaarit

Opi virtaviivaistamaan maksettavaa kirjanpitoa ERP-järjestelmään integroiduilla maksuominaisuuksilla ja FX-ratkaisuilla.

R.I.P. bank transfer files. Hello, embedded payments.

Microsoft Dynamics 365 Business Central

Tutustu sulautettujen maksujen tehoon

Lue, miten voit tehostaa toimittajien maksuja Microsoft Dynamics 365 Business Centralissa Xen sulautetun maksuratkaisun avulla. Tehosta työnkulkuja, hyödynnä reaaliaikaista pankkien validointia ja hyödynnä automaattista raportointia tehokkuuden lisäämiseksi.

Automate your invoice process and payments

Microsoft Dynamics 365 taloushallinto

Automatisoi laskutusprosessi ja maksut

Tutustu siihen, miten laskujen käsittely automatisoidaan OCR:n avulla ja miten maksut käsitellään Dynamics 365 Finance -ohjelmassa. Katso Xe- ja Microsoft-asiantuntijoiden live-demoja, joissa näytetään, miten voit optimoida kirjanpidon työnkulun.

ERP Integrations with Xe

Haluatko nähdä ERP-ratkaisumme toiminnassa?

Tehosta toimintojasi ja yksinkertaista maailmanlaajuisia maksuja Xen toiminnanohjausratkaisun avulla. Koe omakohtaisesti, miten saumattomasti sulautettu maksuteknologiamme integroituu ERP-järjestelmääsi, parantaa tehokkuutta ja säästää aikaa. Oletko valmis muuttamaan yrityksesi?