ERP-asiakastarinoita
Katso, miten asiakkaat ovat ratkaisseet haasteensa ja säästäneet aikaa Xen ERP-järjestelmiin integroitujen maksuratkaisujen avulla.
Ultrasource - Microsoft Dynamics 365 Finance
Lue, miten UltraSource, Kansasissa sijaitseva laitetoimittaja, muutti maksuliikenneprosessinsa integroimalla Xe Global Business Payments -palvelun Microsoft Dynamics 365 Finance -ohjelmaan. Tämä automatisointi poisti manuaalisia tehtäviä, virtaviivaisti myyjien maksuja ja antoi yritykselle mahdollisuuden keskittyä strategiseen kasvuun, ja kaikki tämä tapahtui edistyksellisen talousjohtajan Rob Mogrenin johdolla.
Hansen - Microsoft Dynamics 365 Finance
Maailmanlaajuinen ohjelmistotoimittaja Hansen Technologies tehosti maksuliikenneprosessiaan integroimalla Xe.comin maksuratkaisun Microsoft Dynamics 365 Finance -järjestelmään. Tämä automatisointi virtaviivaisti sekä kotimaisia että kansainvälisiä maksuja, vähensi manuaalisia virheitä ja lisäsi toiminnan tehokkuutta, minkä ansiosta talousjohtaja Richard English ja hänen tiiminsä pystyivät hallinnoimaan maksuja turvallisesti ERP-järjestelmässään.
Atlas Pearls - D365 Business Central
Atlas Pearls, merkittävä eteläisen meren helmiäisten tuottaja, uudenaikaisti maksuliiketoimintonsa Microsoft Dynamics 365 Business Centraliin sulautetulla Xe Global Business Payments -palvelulla. Varainhoidon valvoja Rebecca McKeatingin johdolla automatisointi paransi maksujen tehokkuutta, korvasi manuaaliset työnkulut ja antoi yritykselle mahdollisuuden priorisoida kasvua ja innovointia.
Haluatko nähdä ERP-ratkaisumme toiminnassa?
Tehosta toimintojasi ja yksinkertaista maailmanlaajuisia maksuja Xen toiminnanohjausratkaisun avulla. Koe omakohtaisesti, miten saumattomasti sulautettu maksuteknologiamme integroituu ERP-järjestelmääsi, parantaa tehokkuutta ja säästää aikaa. Oletko valmis muuttamaan yrityksesi?