ERP-asiakastarinoita

Katso, miten asiakkaat ovat ratkaisseet haasteensa ja säästäneet aikaa Xen ERP-järjestelmiin integroitujen maksuratkaisujen avulla.

Ultrasource - Microsoft Dynamics 365 Finance

Lue, miten UltraSource, Kansasissa sijaitseva laitetoimittaja, muutti maksuliikenneprosessinsa integroimalla Xe Global Business Payments -palvelun Microsoft Dynamics 365 Finance -ohjelmaan. Tämä automatisointi poisti manuaalisia tehtäviä, virtaviivaisti myyjien maksuja ja antoi yritykselle mahdollisuuden keskittyä strategiseen kasvuun, ja kaikki tämä tapahtui edistyksellisen talousjohtajan Rob Mogrenin johdolla.

Lue Ultrasourcen tarina
Hansen - Microsoft Dynamics 365 Finance

Maailmanlaajuinen ohjelmistotoimittaja Hansen Technologies tehosti maksuliikenneprosessiaan integroimalla Xe.comin maksuratkaisun Microsoft Dynamics 365 Finance -järjestelmään. Tämä automatisointi virtaviivaisti sekä kotimaisia että kansainvälisiä maksuja, vähensi manuaalisia virheitä ja lisäsi toiminnan tehokkuutta, minkä ansiosta talousjohtaja Richard English ja hänen tiiminsä pystyivät hallinnoimaan maksuja turvallisesti ERP-järjestelmässään.

Lue Hansenin tarina
Atlas Pearls - D365 Business Central

Atlas Pearls, merkittävä eteläisen meren helmiäisten tuottaja, uudenaikaisti maksuliiketoimintonsa Microsoft Dynamics 365 Business Centraliin sulautetulla Xe Global Business Payments -palvelulla. Varainhoidon valvoja Rebecca McKeatingin johdolla automatisointi paransi maksujen tehokkuutta, korvasi manuaaliset työnkulut ja antoi yritykselle mahdollisuuden priorisoida kasvua ja innovointia.

Lue Atlas Pearlsin tarina
