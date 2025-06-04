Turvallinen polku perheesi perinnölle

Ymmärrämme, miten tärkeää on säilyttää se, mikä on tärkeää läheisillesi. Meihin voit luottaa turvallisissa, nopeissa ja luotettavissa perinnönsiirroissa ulkomaille, mikä tarjoaa sinulle ja perheellesi mielenrauhaa.

Kansainvälisen perinnön siirtäminen pankkiin

Perinnön saaminen, erityisesti ulkomailta, voi olla merkityksellinen ja tunteikas kokemus. Miljoonat ihmiset luottavat siihen, että Xe auttaa tekemään prosessista mahdollisimman sujuvan ja turvallisen ja varmistaa, että saat varat nopeasti ja mahdollisimman vähin maksuin tai komplikaatioin.

Vertaile hintoja ja pidä enemmän siitä, mikä on sinun.

Tarjoamme jatkuvasti pankkien nopeimpia vaihtokursseja, jotta voit pitää enemmän rahaa taskuissasi. Ennakkohinnoittelumme ja yllätysmaksuttomuutemme jättävät perinteiset pankit varjoonsa.

Pankkien nopeimmat korot

Tarjoamme jatkuvasti pankkikorkoja parempia korkoja, joten saat parhaan vastineen rahoillesi. Vertaa meitä pankkiin ja huomaa ero.

Alhaiset tai ei lainkaan maksuja

Veloitamme vähemmän, joten säästät enemmän. Lisäksi näytämme aina kaikki maksut ennen kuin vahvistat siirron, joten tiedät tarkalleen, mistä maksat.

Salamannopeat siirrot

Teemme rahan lähettämisestä ulkomaille helppoa ja nopeaa. 90% siirroista saapuu perille muutamassa minuutissa, mikä varmistaa, että rahasi ovat perillä silloin, kun tarvitset niitä.

Yli 30 vuotta huippuosaamista

Maineemme perustuu luottamukseen. Yli 280 miljoonaa ihmistä luottaa turvallisiin palveluihimme ja käsittelee tuhansia maailmanlaajuisia tapahtumia päivittäin.

Reaaliaikainen seuranta

Reaaliaikaisen siirronseurannan ansiosta olet aina ajan tasalla. Pääset reaaliaikaisiin päivityksiin milloin tahansa, suoraan tililtäsi.

Lähetä se yhdellä siirrolla

Xe tarjoaa korkeampia lähetysrajoja kuin muut siirtopalvelut, joten sinun ei tarvitse jakaa tai lähettää useita siirtoja perintörahoja varten.

Osana Euronet Worldwide -perhettä asiakkaamme luottivat viime vuonna siihen, että käsittelimme turvallisesti yli 115 miljardin dollarin arvosta kansainvälisiä rahansiirtoja. Hyvät hinnat ja alhaiset maksut tekevät rahan lähettämisestä ulkomaille helppoa.

24/5 asiantuntijoiden maailmanlaajuinen siirtotuki

Tarvitsetko apua perinnön lähettämisessä tai suuren rahansiirron hoitamisessa? Siirtoasiantuntijamme ovat täällä auttamassa - ota yhteyttä jo tänään saadaksesi henkilökohtaista tukea!

Siirrä enemmän korkeammilla lähetysrajoilla

Tarjoamme perinteisiä pankkeja korkeampia siirtorajoja, joten voit lähettää enemmän yhdellä siirrolla. Sano hyvästit suurempien summien jakamiselle ja nauti yksinkertaisemmasta ja tehokkaammasta tavasta siirtää rahaa.

Luo tili

Se vie vain muutaman minuutin. Tarvitsemme vain sähköpostiosoitteesi ja joitakin lisätietoja.

Välitön tarjous

Vastaanota live pankkien nopeampi rahansiirtokurssi valitsemallesi valuutalle.

Lähetä rahaa

Lisää kaikki tarvittavat tiedot ja määritä siirto. Kun saamme varat, hoidamme loput.

Seuraa siirtoasi

Seuraa siirtoasi sen kaikissa vaiheissa. Ota ilmoitukset käyttöön, jotta saat päivityksiä siirrosta.

Perintöhuijaukset ovat yleinen huijareiden käyttämä taktiikka, jolla he huijaavat uhreja jakamaan henkilökohtaisia tietoja tai maksamaan maksuja valheellisesta perinnöstä. Suojaa itsesi tarkistamalla väitteet ja valtakirjat.

Perintöveron ymmärtäminen

Varallisuuden periminen ulkomailta voi tuoda mukanaan monimutkaisia ja tuntemattomia verovelvollisuuksia. Jos sinut on nimetty kansainvälisen kuolinpesän edunsaajaksi, sinun on ehdottomasti pyydettävä neuvoja vero-oikeudelliselta asianajajalta, jolla on asiantuntemusta rajatylittävistä kysymyksistä. He voivat auttaa varmistamaan, että selviydyt sekä paikallisista että kansainvälisistä verosäännöksistä luottavaisin mielin, suojaavat sinua mahdollisilta sudenkuopilta ja varmistavat, että noudatat lakia täysimääräisesti.

Oletko utelias asiantuntemuksemme laajuudesta? Asiakkaamme luottavat meihin aina jokapäiväisistä siirroista merkittäviin liiketoimiin. Tutustu suosituimpiin siirtovaihtoehtoihimme.

