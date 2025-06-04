Suurten rahamäärien lähettäminen Xe:llä on erittäin helppoa. Seuraa vain alla olevia 6 vaihetta.



Vaihe 1: Rekisteröidy ilmaiseksi

Kirjaudu sisään Xe-tilillesi tai rekisteröidy ilmaiseksi. Se vie vain muutaman minuutin, tarvitset vain sähköpostiosoitteen.



Vaihe 2: Pyydä tarjous

Kerro meille haluamasi valuutta, kuinka paljon rahaa haluat lähettää ja määränpää.



Vaihe 3: Lisää vastaanottaja

Anna vastaanottajan maksutiedot (tarvitset esimerkiksi hänen nimensä ja osoitteensa).



Vaihe 4: Varmista henkilöllisyytesi

Joitakin siirtoja varten saatamme tarvita henkilöllisyystodistuksia, jotta voimme varmistaa, että kyseessä olet todella sinä ja että rahasi ovat turvassa.



Vaihe 5: Vahvista tarjouksesi

Vahvista ja rahoita siirtosi pankkitilillä, luottokortilla tai pankkikortilla ja olet valmis!



Vaihe 6: Seuraa siirtoa

Katso, missä rahasi ovat ja milloin ne saapuvat vastaanottajalle. Saat live-chat-, puhelin- ja sähköpostitukea.