Lähetä rahaa perheelle

Perhe on kaikki kaikessa, ja me ymmärrämme sen. Lähetä rahaa läheisillesi ulkomaille nopeilla, turvallisilla ja luotettavilla siirroilla, sillä heidän onnensa ja sinun mielenrauhasi ovat tärkeimpiä.

Vertaa hintoja ja löydä säästöt

Teemme rahan lähettämisestä perheelle ulkomaille helppoa, turvallista ja nopeaa. Koska pankkikorkomme ja alhaiset palvelumaksumme ovat pankkien yläpuolella, voit olla varma, että läheisesi saavat jokaisesta siirrosta parhaan mahdollisen hyödyn.

24/5 asiantuntijoiden maailmanlaajuinen siirtotuki

Uskomme, että rahansiirron perheesi tukemiseksi pitäisi olla helppoa ja turvallista. Jos sinulla on kysyttävää siirrosta tai tarvitset apua siirtosi aloittamisessa, siirtoasiantuntijamme ovat käytettävissäsi milloin tahansa.

Soita meille: +1 (800) 772-7779

Koe Xe-etu

Pankkien nopeimmat korot

Tarjoamme jatkuvasti pankkikorkoja parempia korkoja, joten saat parhaan vastineen rahoillesi. Vertaa meitä pankkiin ja huomaa ero.

Alhaiset tai ei lainkaan maksuja

Veloitamme vähemmän, joten säästät enemmän. Lisäksi näytämme aina kaikki maksut ennen kuin vahvistat siirron, joten tiedät tarkalleen, mistä maksat.

Salamannopeat siirrot

Teemme rahan lähettämisestä ulkomaille helppoa ja nopeaa. 90% siirroista saapuu perille muutamassa minuutissa, mikä varmistaa, että rahasi ovat perillä silloin, kun tarvitset niitä.

Yli 30 vuotta huippuosaamista

Maineemme perustuu luottamukseen. Yli 280 miljoonaa ihmistä luottaa turvallisiin palveluihimme ja käsittelee tuhansia maailmanlaajuisia tapahtumia päivittäin.

Reaaliaikainen seuranta

Reaaliaikaisen siirronseurannan ansiosta olet aina ajan tasalla. Pääset reaaliaikaisiin päivityksiin milloin tahansa, suoraan tililtäsi.

Toistuvat maksut

Haluatko asettaa toistuvia maksuja esimerkiksi veroja, laskuja, sijoituksia tai asuntolainoja varten? Xe helpottaa toistuvien maksujen määrittämistä.

Lähetä luottamuksellisesti

Osana Euronet Worldwide -perhettä asiakkaamme luottivat viime vuonna siihen, että käsittelimme turvallisesti yli 115 miljardin dollarin arvosta kansainvälisiä rahansiirtoja. Hyvät hinnat ja alhaiset maksut tekevät rahan lähettämisestä ulkomaille helppoa.

Automaattiset siirrot maksujen ajantasaisuutta varten

Suurten rahansiirtojen automatisoiminen antaa sinulle ja läheisillesi mahdollisuuden hallita paremmin budjettia, mikä lisää johdonmukaisuutta sinun ja vastaanottajan elämään. Xe:n avulla voit hallita näitä toistuvia maksuja helposti.

Kansainvälisten rahansiirtojen uudelleenmäärittely

Xe on jo yli 30 vuoden ajan päihittänyt pankit tekemällä kansainvälisistä tilisiirroista nopeampia, helpompia ja edullisempia. Samalla kun pankit yrittävät ottaa perässä, me olemme oppineet globaalien maksujen taidon. Ei ihme, että 280 miljoonaa ihmistä luottaa siihen, että hoidamme kaikki heidän maailmanlaajuiset rahantarpeensa.

Miten lähetät rahaa rakkaillesi ulkomaille Xe:n avulla?

Luo tili

Se vie vain muutaman minuutin. Tarvitsemme vain sähköpostiosoitteesi ja joitakin lisätietoja.

Välitön tarjous

Vastaanota live pankkien nopeampi rahansiirtokurssi valitsemallesi valuutalle.

Lähetä rahaa

Lisää kaikki tarvittavat tiedot ja määritä siirto. Kun saamme varat, hoidamme loput.

Seuraa siirtoasi

Seuraa siirtoasi sen kaikissa vaiheissa. Ota ilmoitukset käyttöön, jotta saat päivityksiä siirrosta.

Miljoonat ihmiset ympäri maailmaa luottavat Xe:hen.

Tutustu siihen, mitä muuta Xe voi tehdä puolestasi

Oletko utelias asiantuntemuksemme laajuudesta? Asiakkaamme luottavat meihin aina jokapäiväisistä siirroista merkittäviin liiketoimiin. Tutustu suosituimpiin siirtovaihtoehtoihimme.

Suuri rahansiirto FAQ