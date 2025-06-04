Hallinnoi kiinteistöjäsi ulkomailla Xe:n avulla

Maksa ulkomailla oleva asuntolainasi tai kerää vuokraa nopeilla ja turvallisilla siirroilla, jotka yksinkertaistavat taloushallintoasi.

Siirrä luottavaisin mielin
Hallinnoi asuntolainasi & vuokransiirrot helposti.

Olipa kyse kansainvälisen asuntolainan maksamisesta tai vuokransiirroista, me teemme maailmanlaajuisista rahansiirroista helppoja ja stressittömiä. Hyödy luotettavista rajatylittävistä siirroista ja asiantuntevasta tuesta, joka takaa saumattoman kokemuksen.

24/5 asiantuntijoiden maailmanlaajuinen siirtotuki

Rahan vaihtamisen ja siirtämisen pitäisi olla helppoa. Ota yhteyttä Xen tilisiirtoasiantuntijoihin, jos sinulla on kysyttävää suurista rahansiirroista tai siitä, miten saat kansainväliset asuntolaina- tai vuokransiirrot käyntiin.

Koe Xe-etu

Pankkien nopeimmat korot

Tarjoamme jatkuvasti pankkikorkoja parempia korkoja, joten saat parhaan vastineen rahoillesi. Vertaa meitä pankkiin ja huomaa ero.

Alhaiset tai ei lainkaan maksuja

Veloitamme vähemmän, joten säästät enemmän. Lisäksi näytämme aina kaikki maksut ennen kuin vahvistat siirron, joten tiedät tarkalleen, mistä maksat.

Salamannopeat siirrot

Teemme rahan lähettämisestä ulkomaille helppoa ja nopeaa. 90% siirroista saapuu perille muutamassa minuutissa, mikä varmistaa, että rahasi ovat perillä silloin, kun tarvitset niitä.

Yli 30 vuotta huippuosaamista

Maineemme perustuu luottamukseen. Yli 280 miljoonaa ihmistä luottaa turvallisiin palveluihimme ja käsittelee tuhansia maailmanlaajuisia tapahtumia päivittäin.

Reaaliaikainen seuranta

Reaaliaikaisen siirronseurannan ansiosta olet aina ajan tasalla. Pääset reaaliaikaisiin päivityksiin milloin tahansa, suoraan tililtäsi.

Toistuvat maksut

Haluatko asettaa toistuvia maksuja esimerkiksi veroja, laskuja, sijoituksia tai asuntolainoja varten? Xe helpottaa toistuvien maksujen määrittämistä.

Vertaa meitä pankkiinne

Xe tarjoaa jatkuvasti pankkeja parempia vaihtokursseja, joten voit pitää enemmän rahaa taskussa. Ennakkohinnoittelumme ja yllätysmaksuttomuutemme jättävät perinteiset pankit varjoonsa.

Miten hallita asuntolainaa & vuokransiirtoja Xe:n avulla?

Luo tili

Se vie vain muutaman minuutin. Tarvitsemme vain sähköpostiosoitteesi ja joitakin lisätietoja.

Välitön tarjous

Vastaanota live pankkien nopeampi rahansiirtokurssi valitsemallesi valuutalle.

Lähetä rahaa

Lisää kaikki tarvittavat tiedot ja määritä siirto. Kun saamme varat, hoidamme loput.

Seuraa siirtoasi

Seuraa siirtoasi sen kaikissa vaiheissa. Ota ilmoitukset käyttöön, jotta saat päivityksiä siirrosta.

Älä koskaan missaa eräpäivää suunnitelluilla siirroilla

Mikään ei ole pahempaa kuin maksun eräpäivän myöhästyminen. Xe:n avulla voit automatisoida suuret rahansiirrot ja vähentää riskiä, että maksu jää väliin ja että sinulle aiheutuu myöhästymismaksuja ja komplikaatioita.

Miljoonat ihmiset ympäri maailmaa luottavat Xe:hen.

Tutustu siihen, mitä muuta Xe voi tehdä puolestasi

Oletko utelias asiantuntemuksemme laajuudesta? Asiakkaamme luottavat meihin aina jokapäiväisistä siirroista merkittäviin liiketoimiin. Tutustu suosituimpiin siirtovaihtoehtoihimme.

