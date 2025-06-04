Siirrä rahaa kiinteistön ostamiseen ulkomailta

Älä anna ajatuksen rahansiirrosta ulkomaille olla tulevaisuutesi tiellä. Suurten summien siirtämisen ulkomaille pitäisi olla yksinkertaista, ei stressaavaa. Nopeiden ja luotettavien siirtojemme ansiosta unelmiesi kodin saaminen ulkomaille on vasta alkua.

Vertaile meitä pankkiisi ja näe Xe-ero

Olitpa sitten ostamassa loma-asuntoa, muuttamassa työn vuoksi tai sijoittamassa kiinteistöön, Xen asiantuntemus on avain unelmiesi toteuttamiseen. Sujuvoitamme suuria kansainvälisiä siirtoja yksinkertaistaaksemme prosessia sinulle.

24/5 asiantuntijoiden maailmanlaajuinen siirtotuki

Jos tarvitset tukea kansainvälisen kiinteistökauppasi siirron järjestämisessä, siirtoasiantuntijamme auttavat sinua - ota yhteyttä jo tänään!

Koe Xe-etu

Pankkien nopeimmat korot

Tarjoamme jatkuvasti pankkikorkoja parempia korkoja, joten saat parhaan vastineen rahoillesi. Vertaa meitä pankkiin ja huomaa ero.

Alhaiset tai ei lainkaan maksuja

Veloitamme vähemmän, joten säästät enemmän. Lisäksi näytämme aina kaikki maksut ennen kuin vahvistat siirron, joten tiedät tarkalleen, mistä maksat.

Salamannopeat siirrot

Teemme rahan lähettämisestä ulkomaille helppoa ja nopeaa. 90% siirroista saapuu perille muutamassa minuutissa, mikä varmistaa, että rahasi ovat perillä silloin, kun tarvitset niitä.

Yli 30 vuotta huippuosaamista

Maineemme perustuu luottamukseen. Yli 280 miljoonaa ihmistä luottaa turvallisiin palveluihimme ja käsittelee tuhansia maailmanlaajuisia tapahtumia päivittäin.

Reaaliaikainen seuranta

Reaaliaikaisen siirronseurannan ansiosta olet aina ajan tasalla. Pääset reaaliaikaisiin päivityksiin milloin tahansa, suoraan tililtäsi.

Toistuvat maksut

Haluatko asettaa toistuvia maksuja esimerkiksi veroja, laskuja, sijoituksia tai asuntolainoja varten? Xe helpottaa toistuvien maksujen määrittämistä.

Lähetä luottamuksellisesti

Osana Euronet Worldwide -perhettä asiakkaamme luottivat viime vuonna siihen, että käsittelimme turvallisesti yli 115 miljardin dollarin arvosta kansainvälisiä rahansiirtoja. Hyvät hinnat ja alhaiset maksut tekevät rahan lähettämisestä ulkomaille helppoa.

Automaattiset siirrot maksujen ajantasaisuutta varten

Kun ostat kansainvälistä kiinteistöä, on tärkeää varautua paikallisiin veroihin, ylläpitoon ja muihin kuluihin. Xe:n avulla voit hallita näitä toistuvia maksuja helposti ja säästää enemmän ja varmistaa, että sinulla on ylimääräisiä varoja käytettävissäsi juoksevien kulujesi kattamiseen.

Siirrä enemmän korkeammilla lähetysrajoilla

Tarjoamme perinteisiä pankkeja korkeampia siirtorajoja, joten voit lähettää enemmän yhdellä siirrolla. Sano hyvästit suurempien summien jakamiselle ja nauti yksinkertaisemmasta ja tehokkaammasta tavasta siirtää rahaa.

Ei yllätyksiä ennakkomaksuilla ja -maksuilla

Xe on sitoutunut täydelliseen avoimuuteen. Hintamme ja maksumme ovat aina selkeät ja näkyvät etukäteen, joten tiedät siirtosi todelliset kustannukset ja saat varmasti parhaan vastineen rahoillesi.

Kuinka siirtää rahaa unelmiesi kiinteistön ostoa varten

Luo tili

Se vie vain muutaman minuutin. Tarvitsemme vain sähköpostiosoitteesi ja joitakin lisätietoja.

Välitön tarjous

Vastaanota live pankkien nopeampi rahansiirtokurssi valitsemallesi valuutalle.

Aseta siirto

Anna tarvittavat tiedot siirron määrittämiseksi. Jos tapahtumat ylittävät verkkolimiittimme, oma tukitiimimme opastaa sinua kaikissa vaiheissa.

Seuraa siirtoasi

Seuraa siirtoasi sen kaikissa vaiheissa. Ota ilmoitukset käyttöön, jotta saat päivityksiä siirrosta.

Miljoonat ihmiset ympäri maailmaa luottavat Xe:hen.

Tutustu siihen, mitä muuta Xe voi tehdä puolestasi

Oletko utelias asiantuntemuksemme laajuudesta? Asiakkaamme luottavat meihin aina jokapäiväisistä siirroista merkittäviin liiketoimiin. Tutustu suosituimpiin siirtovaihtoehtoihimme.

Suuri rahansiirto FAQ