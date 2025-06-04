Ota sijoitussalkkusi maailmanlaajuiseksi

Laajenna salkkuasi ulkomaille, sillä voit tehdä siirtoja yli 190 maahan ja 130 valuutalla.

Aloita säästöt siirroissa
Spend less, invest the rest

Vertaile korkoja ja muuta säästöt sijoituksiksi

Riippumatta siitä, sijoitatko ulkomaisiin osakkeisiin, kiinteistöihin tai mielenkiintoiseen startup-yritykseen, kilpailukykyiset korkomme ja alhaiset palkkiomme takaavat, että enemmän rahaa menee sijoituksiisi.

Vertaa hintoja Lähetä nyt
We’re here to help

24/5 asiantuntijoiden maailmanlaajuinen siirtotuki

Onko sinulla kysyttävää suurten summien siirtämisestä sijoitussalkkusi kasvattamiseksi? Tiimimme auttaa sinua siirtoprosessissa. Ota yhteyttä siirtoasiantuntijoihimme jo tänään puhelimitse, live-chatin kautta tai sähköpostitse.

Soita meille: +1 (800) 772-7779 Ohjekeskus

Koe Xe-etu

Maximize your money with Xe

Pankkien nopeimmat korot

Tarjoamme jatkuvasti pankkikorkoja parempia korkoja, joten saat parhaan vastineen rahoillesi. Vertaa meitä pankkiin ja huomaa ero.

What you see is what you get

Alhaiset tai ei lainkaan maksuja

Veloitamme vähemmän, joten säästät enemmän. Lisäksi näytämme aina kaikki maksut ennen kuin vahvistat siirron, joten tiedät tarkalleen, mistä maksat.

90% of transfers arrive in minutes.

Salamannopeat siirrot

Teemme rahan lähettämisestä ulkomaille helppoa ja nopeaa. 90% siirroista saapuu perille muutamassa minuutissa, mikä varmistaa, että rahasi ovat perillä silloin, kun tarvitset niitä.

Trusted & Secure

Yli 30 vuotta huippuosaamista

Maineemme perustuu luottamukseen. Yli 280 miljoonaa ihmistä luottaa turvallisiin palveluihimme ja käsittelee tuhansia maailmanlaajuisia tapahtumia päivittäin.

Track every step of the way

Reaaliaikainen seuranta

Reaaliaikaisen siirronseurannan ansiosta olet aina ajan tasalla. Pääset reaaliaikaisiin päivityksiin milloin tahansa, suoraan tililtäsi.

Set it and forget it

Toistuvat maksut

Haluatko asettaa toistuvia maksuja esimerkiksi veroja, laskuja, sijoituksia tai asuntolainoja varten? Xe helpottaa toistuvien maksujen määrittämistä.

Vertaa meitä pankkiinne

Xe tarjoaa jatkuvasti pankkeja parempia vaihtokursseja, joten voit pitää enemmän rahaa taskussa. Ennakkohinnoittelumme ja yllätysmaksuttomuutemme jättävät perinteiset pankit varjoonsa.

Vertaa hintoja
The better way to transfer bank-to-bank

Siirrä enemmän korkeammilla lähetysrajoilla

Tarjoamme perinteisiä pankkeja korkeampia siirtorajoja, joten voit lähettää enemmän yhdellä siirrolla. Sano hyvästit suurempien summien jakamiselle ja nauti yksinkertaisemmasta ja tehokkaammasta tavasta siirtää rahaa.

Aloita lähettäminen
Timing is everything

Käytä valuuttakaavioita siirtosi ajoittamiseen

Xe:n interaktiiviset valuuttakaaviot ovat tehokas työkalu historiallisten trendien analysointiin, joka auttaa sinua tekemään tietoon perustuvia sijoituspäätöksiä. Pienikin valuuttakurssien ero voi vaikuttaa merkittävästi arvoon.

Lue lisää

Etsitkö investoida...

Own a property abroad?

Kiinteistöt ulkomailla?

Kasvata kiinteistösijoituksiasi kansainvälisesti Xe. Kilpailukykyiset vaihtokurssimme ja nopeat, turvalliset siirrot auttavat sinua hyödyntämään kiinteistömahdollisuuksia maailmanlaajuisesti.

Go global with your portfolio?

Osakkeet ulkomailla?

Hajauta osakesalkkuasi yli rajojen Xe:n avulla. Reaaliaikaiset valuuttatietomme ja saumaton siirtoprosessi auttavat sinua tarttumaan mahdollisuuksiin ulkomaisilla markkinoilla.

Do business without borders?

Laajennetaan ulottuvuutta?

Laajenna yrityksesi tavoitettavuutta Xe. Erityiset yrityspalvelumme ja massasiirtovaihtoehtomme yksinkertaistavat maailmanlaajuisten taloudellisten siirtojen hallintaa, jolloin voit keskittyä liiketoimintasi kasvattamiseen.

Siirrä rahaa sijoittaa ulkomaille Xe:n avulla

Create account

Luo tili

Se vie vain muutaman minuutin. Tarvitsemme vain sähköpostiosoitteesi ja joitakin lisätietoja.

Get a live bank-beating money transfer rate for your chosen currency.

Välitön tarjous

Vastaanota live pankkien nopeampi rahansiirtokurssi valitsemallesi valuutalle.

Once we receive the funds we will handle the rest.

Lähetä rahaa

Lisää kaikki tarvittavat tiedot ja määritä siirto. Kun saamme varat, hoidamme loput.

Track your transfer every step of the way with our Xe app.

Seuraa siirtoasi

Seuraa siirtoasi sen kaikissa vaiheissa. Ota ilmoitukset käyttöön, jotta saat päivityksiä siirrosta.

Miljoonat ihmiset ympäri maailmaa luottavat Xe:hen.

More ways Xe can help you

Tutustu siihen, mitä muuta Xe voi tehdä puolestasi

Oletko utelias asiantuntemuksemme laajuudesta? Asiakkaamme luottavat meihin aina jokapäiväisistä siirroista merkittäviin liiketoimiin. Tutustu suosituimpiin siirtovaihtoehtoihimme.

Lue lisää

Suuri rahansiirto FAQ