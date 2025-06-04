Ota sijoitussalkkusi maailmanlaajuiseksi
Laajenna salkkuasi ulkomaille, sillä voit tehdä siirtoja yli 190 maahan ja 130 valuutalla.
Vertaile korkoja ja muuta säästöt sijoituksiksi
Riippumatta siitä, sijoitatko ulkomaisiin osakkeisiin, kiinteistöihin tai mielenkiintoiseen startup-yritykseen, kilpailukykyiset korkomme ja alhaiset palkkiomme takaavat, että enemmän rahaa menee sijoituksiisi.
24/5 asiantuntijoiden maailmanlaajuinen siirtotuki
Onko sinulla kysyttävää suurten summien siirtämisestä sijoitussalkkusi kasvattamiseksi? Tiimimme auttaa sinua siirtoprosessissa. Ota yhteyttä siirtoasiantuntijoihimme jo tänään puhelimitse, live-chatin kautta tai sähköpostitse.
Koe Xe-etu
Pankkien nopeimmat korot
Tarjoamme jatkuvasti pankkikorkoja parempia korkoja, joten saat parhaan vastineen rahoillesi. Vertaa meitä pankkiin ja huomaa ero.
Alhaiset tai ei lainkaan maksuja
Veloitamme vähemmän, joten säästät enemmän. Lisäksi näytämme aina kaikki maksut ennen kuin vahvistat siirron, joten tiedät tarkalleen, mistä maksat.
Salamannopeat siirrot
Teemme rahan lähettämisestä ulkomaille helppoa ja nopeaa. 90% siirroista saapuu perille muutamassa minuutissa, mikä varmistaa, että rahasi ovat perillä silloin, kun tarvitset niitä.
Yli 30 vuotta huippuosaamista
Maineemme perustuu luottamukseen. Yli 280 miljoonaa ihmistä luottaa turvallisiin palveluihimme ja käsittelee tuhansia maailmanlaajuisia tapahtumia päivittäin.
Reaaliaikainen seuranta
Reaaliaikaisen siirronseurannan ansiosta olet aina ajan tasalla. Pääset reaaliaikaisiin päivityksiin milloin tahansa, suoraan tililtäsi.
Toistuvat maksut
Haluatko asettaa toistuvia maksuja esimerkiksi veroja, laskuja, sijoituksia tai asuntolainoja varten? Xe helpottaa toistuvien maksujen määrittämistä.
Vertaa meitä pankkiinne
Xe tarjoaa jatkuvasti pankkeja parempia vaihtokursseja, joten voit pitää enemmän rahaa taskussa. Ennakkohinnoittelumme ja yllätysmaksuttomuutemme jättävät perinteiset pankit varjoonsa.
Siirrä enemmän korkeammilla lähetysrajoilla
Tarjoamme perinteisiä pankkeja korkeampia siirtorajoja, joten voit lähettää enemmän yhdellä siirrolla. Sano hyvästit suurempien summien jakamiselle ja nauti yksinkertaisemmasta ja tehokkaammasta tavasta siirtää rahaa.
Käytä valuuttakaavioita siirtosi ajoittamiseen
Xe:n interaktiiviset valuuttakaaviot ovat tehokas työkalu historiallisten trendien analysointiin, joka auttaa sinua tekemään tietoon perustuvia sijoituspäätöksiä. Pienikin valuuttakurssien ero voi vaikuttaa merkittävästi arvoon.
Etsitkö investoida...
Kiinteistöt ulkomailla?
Kasvata kiinteistösijoituksiasi kansainvälisesti Xe. Kilpailukykyiset vaihtokurssimme ja nopeat, turvalliset siirrot auttavat sinua hyödyntämään kiinteistömahdollisuuksia maailmanlaajuisesti.
Osakkeet ulkomailla?
Hajauta osakesalkkuasi yli rajojen Xe:n avulla. Reaaliaikaiset valuuttatietomme ja saumaton siirtoprosessi auttavat sinua tarttumaan mahdollisuuksiin ulkomaisilla markkinoilla.
Laajennetaan ulottuvuutta?
Laajenna yrityksesi tavoitettavuutta Xe. Erityiset yrityspalvelumme ja massasiirtovaihtoehtomme yksinkertaistavat maailmanlaajuisten taloudellisten siirtojen hallintaa, jolloin voit keskittyä liiketoimintasi kasvattamiseen.
Siirrä rahaa sijoittaa ulkomaille Xe:n avulla
Luo tili
Se vie vain muutaman minuutin. Tarvitsemme vain sähköpostiosoitteesi ja joitakin lisätietoja.
Välitön tarjous
Vastaanota live pankkien nopeampi rahansiirtokurssi valitsemallesi valuutalle.
Lähetä rahaa
Lisää kaikki tarvittavat tiedot ja määritä siirto. Kun saamme varat, hoidamme loput.
Seuraa siirtoasi
Seuraa siirtoasi sen kaikissa vaiheissa. Ota ilmoitukset käyttöön, jotta saat päivityksiä siirrosta.
Miljoonat ihmiset ympäri maailmaa luottavat Xe:hen.
Tutustu siihen, mitä muuta Xe voi tehdä puolestasi
Oletko utelias asiantuntemuksemme laajuudesta? Asiakkaamme luottavat meihin aina jokapäiväisistä siirroista merkittäviin liiketoimiin. Tutustu suosituimpiin siirtovaihtoehtoihimme.
Suuri rahansiirto FAQ
Suurten rahamäärien lähettäminen Xe:llä on erittäin helppoa. Seuraa vain alla olevia 6 vaihetta.
Vaihe 1: Rekisteröidy ilmaiseksi
Kirjaudu sisään Xe-tilillesi tai rekisteröidy ilmaiseksi. Se vie vain muutaman minuutin, tarvitset vain sähköpostiosoitteen.
Vaihe 2: Pyydä tarjous
Kerro meille haluamasi valuutta, kuinka paljon rahaa haluat lähettää ja määränpää.
Vaihe 3: Lisää vastaanottaja
Anna vastaanottajan maksutiedot (tarvitset esimerkiksi hänen nimensä ja osoitteensa).
Vaihe 4: Varmista henkilöllisyytesi
Joitakin siirtoja varten saatamme tarvita henkilöllisyystodistuksia, jotta voimme varmistaa, että kyseessä olet todella sinä ja että rahasi ovat turvassa.
Vaihe 5: Vahvista tarjouksesi
Vahvista ja rahoita siirtosi pankkitilillä, luottokortilla tai pankkikortilla ja olet valmis!
Vaihe 6: Seuraa siirtoa
Katso, missä rahasi ovat ja milloin ne saapuvat vastaanottajalle. Saat live-chat-, puhelin- ja sähköpostitukea.
Xe tarjoaa useita tapoja lähettää rahaa.
Suoraveloitus ACH (suositellaan suurille siirroille):
Suoraveloitus eli Automated Clearing House (ACH) -maksut ottavat varat suoraan pankkitililtäsi.
Pankkisiirto (suositellaan suurille siirroille):
Pankkisiirrot: Pankkisiirrot siirtävät rahaa siirtämällä rahaa pankistasi meidän pankkiimme. Saamme rahat yleensä 24 tunnin kuluessa.
Pankki- tai luottokortti:
Korttimaksut kestävät yleensä alle 24 tuntia. Korttimaksuista peritään kuitenkin pieni lisämaksu.
Rahansiirron aloittaminen paljastaa tyypilliset kestot. Toimitusaika-arviot voivat muuttua valuutan, määränpään ja maksutavan mukaan. Seuraa siirtoja Xe-sovelluksen tai verkkosivuston toimintanäytön avulla ja keskustele suorassa chatissa virtuaaliassistenttimme Lexin kanssa.
Nopein maksuvaihtoehto:
Siirrot alkavat, kun olemme saaneet maksusi.
Korttimaksut ovat nopeinta, ne käsitellään lähes välittömästi. Valitse korttimaksu kiireellisiä siirtoja varten.
Pankkisiirrot, suoraveloitukset ja ACH-maksut ovat hieman hitaampia, ja niiden saapuminen meille voi kestää jopa 2 työpäivää.
Toimitusaika:
Maksun vastaanottamisen jälkeen lähetämme rahasi. Siirtojen saapuminen vastaanottajille kestää 1-3 arkipäivää valuutasta ja määränpäästä riippuen. Jos sinulla on huolia, keskustele Lexin kanssa siirtojen seuraamiseksi.
Jotta voit tehdä rahansiirron Xe:n avulla, tarvitset pankkitietosi, vastaanottajan pankkitiedot, siirrettävän summan ja valuutan, johon haluat vaihtaa.
Kun olet vahvistanut tiedot ja maksu on vastaanotettu, siirto käynnistyy.
Turvallisuutesi vuoksi meillä on rajoituksia sille, kuinka paljon voit lähettää yhdellä verkkosiirrolla.
Verkkosiirtoraja alueittain:
UK & Eurooppa (GBEU): 350 000 GBP tai vastaava lähetysvaluutta
Yhdysvallat (US): 535 000 USD tai vastaava lähetysvaluutta
Kanada (CA): 560 000 CAD tai vastaava lähetysvaluutta
Australia & Uusi-Seelanti (AUNZ): tai vastaava lähetysvaluutta
Valitsemasi maksutapa voi myös määrittää, kuinka paljon voit lähettää meiltä. Lue lisätietoja usein kysytyistä kysymyksistä ja katso luettelo käytettävissäsi olevista maksutavoista.
Asiakkaat Kanadassa ja Yhdysvalloissa, jotka maksavat pankki- tai tilisiirrolla:
Asiakkaiden Kanadassa on lähetettävä vähintään 3000 CAD dollaria maksaakseen pankki- tai tilisiirrolla
Asiakkaiden Yhdysvalloissa on lähetettävä vähintään 3000 USD dollaria maksaakseen pankki- tai tilisiirrolla.
Käytämme Xe:ssä huippuluokan turvatoimia suojellaksemme varojasi ja henkilökohtaisia tietojasi. Tähän sisältyy:
Salaus:
Kaikki alustamme kautta lähetetyt tiedot salataan SSL (Secure Socket Layer) -tekniikalla.
Sääntelyn noudattaminen:
Rahoitusviranomaiset sääntelevät meitä useilla lainkäyttöalueilla, mikä takaa tiukkojen turvallisuusstandardien noudattamisen.
Kaksitekijätodennus:
Tarjoamme kaksitekijätodennuksen (2FA) lisätäksemme tilillesi lisäturvaa.
Petostentorjunta:
Käytössä on kehittyneet seurantajärjestelmät petosten havaitsemiseksi ja estämiseksi.
Turvalliset maksutavat:
Käytämme vain turvallisia ja luotettavia maksutapoja varmistaaksemme varojen turvallisuuden siirtoprosessin aikana.
Jos lähetät yli 50 000 Yhdysvaltain dollaria vuodessa (tai vastaavan summan paikallisessa valuutassa), olet oikeutettu tähän palveluun.
Tässä on vain muutamia asioita, joissa tiimimme voi auttaa sinua:
- Tukea suurten siirtojen määrittämisessä
- Termiinitoimeksiannon luominen nykyisen lähetyskoron lukitsemiseksi jopa 24 kuukaudeksi
- Markkinatoimeksiantojen luominen, jotta voit lähettää rahaa, kun tavoitekurssi on saavutettu
- Säännöllisen maksun luominen, jotta voit tehdä säännöllisiä automaattisia siirtoja kiinteällä korolla, aivan kuten tavalliset suoraveloitukset
Jos haluat puhua tiimimme jäsenen kanssa, voit soittaa meille alla oleviin tietoihin:
United Kingdom (GB): + Eurooppa (EU): + Uusi-Seelanti (NZ ): +6499054625 (9am-7pm NZT)
Australia (AU): +61280745279 (9am-7pm NZT) Yhdysvallat (US): +17372557830 (7am-5pm PT)
Kanada (CA): +16474753660 (7am-5pm PT)