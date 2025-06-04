STN - Sao Tomean Dobra
Sao Tomean Dobra on São Tomé and Príncipe valuutta. São Tomé and Príncipe Dobra ISO-valuuttatunnus on STN, ja valuuttasymboli on Db. Alta löydät Sao Tomean Dobra kurssit ja valuuttalaskurin.
Sao Tomean Dobra tilastot
|Nimi
|Sao Tomean Dobra
|Symboli
|Db
|Pienin yksikkö
|1/100 = cêntimo
|Pienen yksikön symboli
|cêntimo
Sao Tomean Dobra profiili
|Kolikot
|Freq used: cêntimo10, cêntimo20, cêntimo50, Db1, Db2
|Setelit
|Freq used: Db5, Db10, Db20, Db50, Db100, Db200
|Käyttäjät
São Tomé and Príncipe
