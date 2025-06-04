stn
STN - Sao Tomean Dobra

Sao Tomean Dobra on São Tomé and Príncipe valuutta. São Tomé and Príncipe Dobra ISO-valuuttatunnus on STN, ja valuuttasymboli on Db. Alta löydät Sao Tomean Dobra kurssit ja valuuttalaskurin.

stn
STNSão Tomé ja Príncipen dobra

Sao Tomean Dobra tilastot

NimiSao Tomean Dobra
SymboliDb
Pienin yksikkö1/100 = cêntimo
Pienen yksikön symbolicêntimo

Sao Tomean Dobra profiili

KolikotFreq used: cêntimo10, cêntimo20, cêntimo50, Db1, Db2
SetelitFreq used: Db5, Db10, Db20, Db50, Db100, Db200
Käyttäjät
São Tomé and Príncipe

Live Currency Rates

CurrencyRateChange
EUR / USD1.15948
GBP / EUR1.14159
USD / JPY156.462
GBP / USD1.32365
USD / CHF0.804487
USD / CAD1.40434
EUR / JPY181.414
AUD / USD0.651761

Keskuspankkien korot

ValuuttaKorko
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%