BDT - Bangladeshi Taka
Bangladeshi Taka on Bangladesh valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Bangladeshi Taka -valuuttakurssi on BDT → USD. Bangladesh Taka ISO-valuuttatunnus on BDT, ja valuuttasymboli on ৳. Alta löydät Bangladeshi Taka kurssit ja valuuttalaskurin.
Bangladeshi Taka tilastot
|Nimi
|Bangladeshi Taka
|Symboli
|Tk
|Pienin yksikkö
|1/100 = poisha
|Pienen yksikön symboli
|poisha
|Suosituin BDT muunnos
|BDT → USD
|Suosituin BDT kaavio
|BDT → USD kaavio
Bangladeshi Taka profiili
|Kolikot
|Freq used: Tk1, Tk2, Tk5
Rarely used: poisha1, poisha5, poisha10, poisha25, poisha50
|Setelit
|Freq used: Tk2, Tk5, Tk10, Tk20, Tk50, Tk100, Tk500, Tk1000
Rarely used: Tk1
|Keskuspankki
|Bangladesh Bank
|Käyttäjät
Bangladesh
Bangladesh
Miksi olet kiinnostunut valuutasta BDT?
Haluan...Lähettää edullisen rahansiirron YhdysvaltoihinLähettää edullisen rahansiirron Yhdistyneeseen kuningaskuntaanLähettää edullisen rahansiirron KanadaanLähettää edullisen rahansiirron AustraliaanLähettää edullisen rahansiirron Uuteen-SeelantiinTilaa BDT sähköpostipäivityksetHanki BDT kurssit puhelimeeniHanki BDT valuuttadata API yritykselleni