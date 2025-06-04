bdt
BDT - Bangladeshi Taka

Bangladeshi Taka on Bangladesh valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Bangladeshi Taka -valuuttakurssi on BDT → USD. Bangladesh Taka ISO-valuuttatunnus on BDT, ja valuuttasymboli on ৳. Alta löydät Bangladeshi Taka kurssit ja valuuttalaskurin.

Valitse valuutta

bdt
BDTBangladeshin taka

Bangladeshi Taka tilastot

NimiBangladeshi Taka
SymboliTk
Pienin yksikkö1/100 = poisha
Pienen yksikön symbolipoisha
Suosituin BDT muunnosBDT → USD
Suosituin BDT kaavioBDT → USD kaavio

Bangladeshi Taka profiili

KolikotFreq used: Tk1, Tk2, Tk5
Rarely used: poisha1, poisha5, poisha10, poisha25, poisha50
SetelitFreq used: Tk2, Tk5, Tk10, Tk20, Tk50, Tk100, Tk500, Tk1000
Rarely used: Tk1
KeskuspankkiBangladesh Bank
Käyttäjät
Bangladesh

Miksi olet kiinnostunut valuutasta BDT?

Haluan...

Lähettää edullisen rahansiirron YhdysvaltoihinLähettää edullisen rahansiirron Yhdistyneeseen kuningaskuntaanLähettää edullisen rahansiirron KanadaanLähettää edullisen rahansiirron AustraliaanLähettää edullisen rahansiirron Uuteen-SeelantiinTilaa BDT sähköpostipäivityksetHanki BDT kurssit puhelimeeniHanki BDT valuuttadata API yritykselleni

Live Currency Rates

CurrencyRateChange
EUR / USD1.15943
GBP / EUR1.14145
USD / JPY156.459
GBP / USD1.32343
USD / CHF0.804376
USD / CAD1.40395
EUR / JPY181.403
AUD / USD0.651786

Keskuspankkien korot

ValuuttaKorko
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%