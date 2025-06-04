uyu
UYU - Uruguayan Peso

Uruguayan Peso on Uruguay valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Uruguayan Peso -valuuttakurssi on UYU → USD. Uruguay Peso ISO-valuuttatunnus on UYU, ja valuuttasymboli on $U. Alta löydät Uruguayan Peso kurssit ja valuuttalaskurin.

Valitse valuutta

uyu
UYUUruguayn peso

Uruguayan Peso tilastot

NimiUruguayan Peso
Symboli$U
Pienin yksikkö1/100 = Centésimo
Pienen yksikön symboliCentésimo
Suosituin UYU muunnosUYU → USD
Suosituin UYU kaavioUYU → USD kaavio

Uruguayan Peso profiili

KolikotFreq used: $U1, $U2, $U5, $U10
SetelitFreq used: $U20, $U50, $U100, $U200, $U500, $U1000, $U2000
KeskuspankkiCentral Bank of Uruguay
Käyttäjät
Uruguay

Miksi olet kiinnostunut valuutasta UYU?

Haluan...

Lähettää edullisen rahansiirron YhdysvaltoihinLähettää edullisen rahansiirron Yhdistyneeseen kuningaskuntaanLähettää edullisen rahansiirron KanadaanLähettää edullisen rahansiirron AustraliaanLähettää edullisen rahansiirron Uuteen-SeelantiinTilaa UYU sähköpostipäivityksetHanki UYU kurssit puhelimeeniHanki UYU valuuttadata API yritykselleni

Live Currency Rates

CurrencyRateChange
EUR / USD1.15951
GBP / EUR1.14143
USD / JPY156.473
GBP / USD1.32351
USD / CHF0.804413
USD / CAD1.40404
EUR / JPY181.433
AUD / USD0.651753

Keskuspankkien korot

ValuuttaKorko
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%