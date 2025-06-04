UYU - Uruguayan Peso
Uruguayan Peso on Uruguay valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Uruguayan Peso -valuuttakurssi on UYU → USD. Uruguay Peso ISO-valuuttatunnus on UYU, ja valuuttasymboli on $U. Alta löydät Uruguayan Peso kurssit ja valuuttalaskurin.
Uruguayan Peso tilastot
|Nimi
|Uruguayan Peso
|Symboli
|$U
|Pienin yksikkö
|1/100 = Centésimo
|Pienen yksikön symboli
|Centésimo
|Suosituin UYU muunnos
|UYU → USD
|Suosituin UYU kaavio
|UYU → USD kaavio
Uruguayan Peso profiili
|Kolikot
|Freq used: $U1, $U2, $U5, $U10
|Setelit
|Freq used: $U20, $U50, $U100, $U200, $U500, $U1000, $U2000
|Keskuspankki
|Central Bank of Uruguay
|Käyttäjät
Uruguay
Uruguay
Miksi olet kiinnostunut valuutasta UYU?
