VES - Venezuelan Bolívar

Venezuelan Bolívar on Venezuela valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Venezuelan Bolívar -valuuttakurssi on VES → USD. Venezuela Bolívar ISO-valuuttatunnus on VES, ja valuuttasymboli on Bs.S. Alta löydät Venezuelan Bolívar kurssit ja valuuttalaskurin.

Notice: The Bolivar Soberano has many official rates.

VESVenezuelan bolívar

Venezuelan Bolívar tilastot

NimiVenezuelan Bolívar
SymboliBs. S
Pienin yksikkö1/100 = céntimo
Pienen yksikön symboli¢
Suosituin VES muunnosVES → USD
Suosituin VES kaavioVES → USD kaavio

Venezuelan Bolívar profiili

Lempinimetbolo(s), luca(s)
KolikotFreq used: Bs. S1, 50¢
SetelitFreq used: Bs. S2, Bs. S5, Bs. S10, Bs. S20, Bs. S50, Bs. S100, Bs. S200, Bs. S500
KeskuspankkiBanco Central de Venezuela
Käyttäjät
Venezuela

