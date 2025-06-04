VES - Venezuelan Bolívar
Venezuelan Bolívar on Venezuela valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Venezuelan Bolívar -valuuttakurssi on VES → USD. Venezuela Bolívar ISO-valuuttatunnus on VES, ja valuuttasymboli on Bs.S. Alta löydät Venezuelan Bolívar kurssit ja valuuttalaskurin.
Notice: The Bolivar Soberano has many official rates.
Venezuelan Bolívar tilastot
|Nimi
|Venezuelan Bolívar
|Symboli
|Bs. S
|Pienin yksikkö
|1/100 = céntimo
|Pienen yksikön symboli
|¢
|Suosituin VES muunnos
|VES → USD
|Suosituin VES kaavio
|VES → USD kaavio
Venezuelan Bolívar profiili
|Lempinimet
|bolo(s), luca(s)
|Kolikot
|Freq used: Bs. S1, 50¢
|Setelit
|Freq used: Bs. S2, Bs. S5, Bs. S10, Bs. S20, Bs. S50, Bs. S100, Bs. S200, Bs. S500
|Keskuspankki
|Banco Central de Venezuela
|Käyttäjät
Venezuela
Venezuela
