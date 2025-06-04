gmd
GMD - Gambian Dalasi

Gambian Dalasi on Gambia valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Gambian Dalasi -valuuttakurssi on GMD → USD. Gambia Dalasi ISO-valuuttatunnus on GMD, ja valuuttasymboli on D. Alta löydät Gambian Dalasi kurssit ja valuuttalaskurin.

GMDGambian dalasi

Gambian Dalasi tilastot

NimiGambian Dalasi
SymboliDalasi
Pienin yksikkö1/100 = butut
Pienen yksikön symbolibutut
Suosituin GMD muunnosGMD → USD
Suosituin GMD kaavioGMD → USD kaavio

Gambian Dalasi profiili

Käyttäjät
Gambia

Live Currency Rates

CurrencyRateChange
EUR / USD1.15944
GBP / EUR1.14159
USD / JPY156.465
GBP / USD1.32360
USD / CHF0.804266
USD / CAD1.40403
EUR / JPY181.411
AUD / USD0.651824

Keskuspankkien korot

ValuuttaKorko
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%