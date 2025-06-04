GMD - Gambian Dalasi
Gambian Dalasi on Gambia valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Gambian Dalasi -valuuttakurssi on GMD → USD. Gambia Dalasi ISO-valuuttatunnus on GMD, ja valuuttasymboli on D. Alta löydät Gambian Dalasi kurssit ja valuuttalaskurin.
Gambian Dalasi tilastot
|Nimi
|Gambian Dalasi
|Symboli
|Dalasi
|Pienin yksikkö
|1/100 = butut
|Pienen yksikön symboli
|butut
|Suosituin GMD muunnos
|GMD → USD
|Suosituin GMD kaavio
|GMD → USD kaavio
Gambian Dalasi profiili
|Käyttäjät
Gambia
Gambia
Miksi olet kiinnostunut valuutasta GMD?
