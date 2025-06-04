brl
BRL - Brazilian Real

Brazilian Real on Brazil valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Brazilian Real -valuuttakurssi on BRL → USD. Brazil Real ISO-valuuttatunnus on BRL, ja valuuttasymboli on R$. Alta löydät Brazilian Real kurssit ja valuuttalaskurin.

BRLBrasilian real

Brazilian Real tilastot

NimiBrazilian Real
SymboliR$
Pienin yksikkö1/100 = centavo
Pienen yksikön symbolicentavo
Suosituin BRL muunnosBRL → USD
Suosituin BRL kaavioBRL → USD kaavio

Brazilian Real profiili

LempinimetReal
KolikotFreq used: centavo5, centavo10, centavo25, centavo50, R$1
SetelitFreq used: R$5, R$10, R$20, R$50, R$100
Rarely used: R$2
KeskuspankkiBanco Central Do Brasil
Käyttäjät
Brazil

Live Currency Rates

CurrencyRateChange
EUR / USD1.15943
GBP / EUR1.14145
USD / JPY156.459
GBP / USD1.32343
USD / CHF0.804376
USD / CAD1.40395
EUR / JPY181.403
AUD / USD0.651786

Keskuspankkien korot

ValuuttaKorko
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%