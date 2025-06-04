BRL - Brazilian Real
Brazilian Real on Brazil valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Brazilian Real -valuuttakurssi on BRL → USD. Brazil Real ISO-valuuttatunnus on BRL, ja valuuttasymboli on R$. Alta löydät Brazilian Real kurssit ja valuuttalaskurin.
Brazilian Real tilastot
|Nimi
|Brazilian Real
|Symboli
|R$
|Pienin yksikkö
|1/100 = centavo
|Pienen yksikön symboli
|centavo
|Suosituin BRL muunnos
|BRL → USD
|Suosituin BRL kaavio
|BRL → USD kaavio
Brazilian Real profiili
|Lempinimet
|Real
|Kolikot
|Freq used: centavo5, centavo10, centavo25, centavo50, R$1
|Setelit
|Freq used: R$5, R$10, R$20, R$50, R$100
Rarely used: R$2
|Keskuspankki
|Banco Central Do Brasil
|Käyttäjät
Brazil
Brazil
