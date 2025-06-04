GEL - Georgian Lari
Georgian Lari on Georgia valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Georgian Lari -valuuttakurssi on GEL → USD. Georgia Lari ISO-valuuttatunnus on GEL, ja valuuttasymboli on ₾. Alta löydät Georgian Lari kurssit ja valuuttalaskurin.
Georgian Lari tilastot
|Nimi
|Georgian Lari
|Symboli
|Lari
|Pienin yksikkö
|1/100 = Tetri
|Pienen yksikön symboli
|Tetri
|Suosituin GEL muunnos
|GEL → USD
|Suosituin GEL kaavio
|GEL → USD kaavio
Georgian Lari profiili
|Kolikot
|Freq used: Tetri1, Tetri2, Tetri5, Tetri10, Tetri20, Tetri50, Lari1, Lari2
|Setelit
|Freq used: Lari1, Lari2, Lari5, Lari10, Lari20, Lari50, Lari100, Lari200
|Keskuspankki
|National Bank of Georgia
|Käyttäjät
Georgia
Georgia
