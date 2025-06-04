gel
GEL - Georgian Lari

Georgian Lari on Georgia valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Georgian Lari -valuuttakurssi on GEL → USD. Georgia Lari ISO-valuuttatunnus on GEL, ja valuuttasymboli on ₾. Alta löydät Georgian Lari kurssit ja valuuttalaskurin.

GELGeorgian lari

Georgian Lari tilastot

NimiGeorgian Lari
SymboliLari
Pienin yksikkö1/100 = Tetri
Pienen yksikön symboliTetri
Suosituin GEL muunnosGEL → USD
Suosituin GEL kaavioGEL → USD kaavio

Georgian Lari profiili

KolikotFreq used: Tetri1, Tetri2, Tetri5, Tetri10, Tetri20, Tetri50, Lari1, Lari2
SetelitFreq used: Lari1, Lari2, Lari5, Lari10, Lari20, Lari50, Lari100, Lari200
KeskuspankkiNational Bank of Georgia
Käyttäjät
Georgia

