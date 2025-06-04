qar
QAR - Qatari Riyal

Qatari Riyal on Qatar valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Qatari Riyal -valuuttakurssi on QAR → USD. Qatar Riyal ISO-valuuttatunnus on QAR, ja valuuttasymboli on ﷼. Alta löydät Qatari Riyal kurssit ja valuuttalaskurin.

QARQatarin rial

Qatari Riyal tilastot

NimiQatari Riyal
Symboli
Pienin yksikkö1/100 = Dirham
Pienen yksikön symboliDirham
Suosituin QAR muunnosQAR → USD
Suosituin QAR kaavioQAR → USD kaavio

Qatari Riyal profiili

KolikotFreq used: Dirham1, Dirham5, Dirham10, Dirham25, Dirham50
SetelitFreq used: ﷼1, ﷼5, ﷼10, ﷼50, ﷼100, ﷼500
KeskuspankkiQatar Central Bank
Käyttäjät
Qatar

