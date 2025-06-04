QAR - Qatari Riyal
Qatari Riyal on Qatar valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Qatari Riyal -valuuttakurssi on QAR → USD. Qatar Riyal ISO-valuuttatunnus on QAR, ja valuuttasymboli on ﷼. Alta löydät Qatari Riyal kurssit ja valuuttalaskurin.
Qatari Riyal tilastot
|Nimi
|Qatari Riyal
|Symboli
|﷼
|Pienin yksikkö
|1/100 = Dirham
|Pienen yksikön symboli
|Dirham
|Suosituin QAR muunnos
|QAR → USD
|Suosituin QAR kaavio
|QAR → USD kaavio
Qatari Riyal profiili
|Kolikot
|Freq used: Dirham1, Dirham5, Dirham10, Dirham25, Dirham50
|Setelit
|Freq used: ﷼1, ﷼5, ﷼10, ﷼50, ﷼100, ﷼500
|Keskuspankki
|Qatar Central Bank
|Käyttäjät
Qatar
Qatar
