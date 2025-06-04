sle
SLE - Sierra Leonean Leone

Sierra Leonean Leone on Sierra Leone valuutta. Sierra Leone Leone ISO-valuuttatunnus on SLE. Alta löydät Sierra Leonean Leone kurssit ja valuuttalaskurin.

SLESierra Leonen leone
SLE and SLL are legal tender until March 2023, in accordance with ISO 4217 AMENDMENT NUMBER 173, which was released on September 23, 2022.

Sierra Leonean Leone tilastot

NimiSierra Leonean Leone
SymboliLe
Pienin yksikkö1/100 = Cent
Pienen yksikön symbolic

Sierra Leonean Leone profiili

KolikotFreq used: Le10, Le50, Le100, Le500
SetelitFreq used: Le1, Le2, Le5, Le10
KeskuspankkiBank of Sierra Leone

