SLE - Sierra Leonean Leone
Sierra Leonean Leone on Sierra Leone valuutta. Sierra Leone Leone ISO-valuuttatunnus on SLE. Alta löydät Sierra Leonean Leone kurssit ja valuuttalaskurin.
SLE and SLL are legal tender until March 2023, in accordance with ISO 4217 AMENDMENT NUMBER 173, which was released on September 23, 2022.
Sierra Leonean Leone tilastot
|Nimi
|Sierra Leonean Leone
|Symboli
|Le
|Pienin yksikkö
|1/100 = Cent
|Pienen yksikön symboli
|c
Sierra Leonean Leone profiili
|Kolikot
|Freq used: Le10, Le50, Le100, Le500
|Setelit
|Freq used: Le1, Le2, Le5, Le10
|Keskuspankki
|Bank of Sierra Leone
Miksi olet kiinnostunut valuutasta SLE?
Haluan...Lähettää edullisen rahansiirron YhdysvaltoihinLähettää edullisen rahansiirron Yhdistyneeseen kuningaskuntaanLähettää edullisen rahansiirron KanadaanLähettää edullisen rahansiirron AustraliaanLähettää edullisen rahansiirron Uuteen-SeelantiinTilaa SLE sähköpostipäivityksetHanki SLE kurssit puhelimeeniHanki SLE valuuttadata API yritykselleni