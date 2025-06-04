RSD - Serbian Dinar
Serbian Dinar on Serbia valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Serbian Dinar -valuuttakurssi on RSD → USD. Serbia Dinar ISO-valuuttatunnus on RSD, ja valuuttasymboli on Дин.. Alta löydät Serbian Dinar kurssit ja valuuttalaskurin.
Serbian Dinar tilastot
|Nimi
|Serbian Dinar
|Symboli
|РСД
|Pienin yksikkö
|1/100 = Para
|Pienen yksikön symboli
|Para
|Suosituin RSD muunnos
|RSD → USD
|Suosituin RSD kaavio
|RSD → USD kaavio
Serbian Dinar profiili
|Lempinimet
|Glava
|Kolikot
|Freq used: РСД1, РСД2, РСД5, РСД10, РСД20
|Setelit
|Freq used: РСД10, РСД20, РСД50, РСД100, РСД200, РСД500, РСД1000
Rarely used: РСД2000, РСД5000
|Keskuspankki
|National Bank of Serbia
|Käyttäjät
Serbia
Serbia
