rsd
RSD - Serbian Dinar

Serbian Dinar on Serbia valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Serbian Dinar -valuuttakurssi on RSD → USD. Serbia Dinar ISO-valuuttatunnus on RSD, ja valuuttasymboli on Дин.. Alta löydät Serbian Dinar kurssit ja valuuttalaskurin.

Valitse valuutta

rsd
RSDSerbian dinaari

Serbian Dinar tilastot

NimiSerbian Dinar
SymboliРСД
Pienin yksikkö1/100 = Para
Pienen yksikön symboliPara
Suosituin RSD muunnosRSD → USD
Suosituin RSD kaavioRSD → USD kaavio

Serbian Dinar profiili

LempinimetGlava
KolikotFreq used: РСД1, РСД2, РСД5, РСД10, РСД20
SetelitFreq used: РСД10, РСД20, РСД50, РСД100, РСД200, РСД500, РСД1000
Rarely used: РСД2000, РСД5000
KeskuspankkiNational Bank of Serbia
Käyttäjät
Serbia

Miksi olet kiinnostunut valuutasta RSD?

Haluan...

Lähettää edullisen rahansiirron YhdysvaltoihinLähettää edullisen rahansiirron Yhdistyneeseen kuningaskuntaanLähettää edullisen rahansiirron KanadaanLähettää edullisen rahansiirron AustraliaanLähettää edullisen rahansiirron Uuteen-SeelantiinTilaa RSD sähköpostipäivityksetHanki RSD kurssit puhelimeeniHanki RSD valuuttadata API yritykselleni

Live Currency Rates

CurrencyRateChange
EUR / USD1.15951
GBP / EUR1.14152
USD / JPY156.420
GBP / USD1.32360
USD / CHF0.804164
USD / CAD1.40383
EUR / JPY181.370
AUD / USD0.651787

Keskuspankkien korot

ValuuttaKorko
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%