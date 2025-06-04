xpf
CFP Franc on Comptoirs Français du Pacifique (CFP) valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin CFP Franc -valuuttakurssi on XPF → USD. Comptoirs Français du Pacifique (CFP) Franc ISO-valuuttatunnus on XPF, ja valuuttasymboli on ₣. Alta löydät CFP Franc kurssit ja valuuttalaskurin.

CFP Franc tilastot

NimiCFP Franc
SymboliFranc
Pienin yksikkö1/100 = Centime
Pienen yksikön symboliCentime
Suosituin XPF muunnosXPF → USD
Suosituin XPF kaavioXPF → USD kaavio

CFP Franc profiili

KolikotFreq used: Franc1, Franc2, Franc5, Franc10, Franc20, Franc50, Franc100
SetelitFreq used: Franc500, Franc1000, Franc5000, Franc10000
KeskuspankkiInstitut d’émission d’Outre-Mer
Käyttäjät
Comptoirs Français du Pacifique (CFP), French Polynesia, New Caledonia, Wallis and Futuna Islands

