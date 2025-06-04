XPF - CFP Franc
CFP Franc on Comptoirs Français du Pacifique (CFP) valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin CFP Franc -valuuttakurssi on XPF → USD. Comptoirs Français du Pacifique (CFP) Franc ISO-valuuttatunnus on XPF, ja valuuttasymboli on ₣. Alta löydät CFP Franc kurssit ja valuuttalaskurin.
CFP Franc tilastot
|Nimi
|CFP Franc
|Symboli
|Franc
|Pienin yksikkö
|1/100 = Centime
|Pienen yksikön symboli
|Centime
|Suosituin XPF muunnos
|XPF → USD
|Suosituin XPF kaavio
|XPF → USD kaavio
CFP Franc profiili
|Kolikot
|Freq used: Franc1, Franc2, Franc5, Franc10, Franc20, Franc50, Franc100
|Setelit
|Freq used: Franc500, Franc1000, Franc5000, Franc10000
|Keskuspankki
|Institut d’émission d’Outre-Mer
|Käyttäjät
Comptoirs Français du Pacifique (CFP), French Polynesia, New Caledonia, Wallis and Futuna Islands
