MKD - Macedonian Denar
Macedonian Denar on North Macedonia valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Macedonian Denar -valuuttakurssi on MKD → USD. Macedonia Denar ISO-valuuttatunnus on MKD, ja valuuttasymboli on ден. Alta löydät Macedonian Denar kurssit ja valuuttalaskurin.
Macedonian Denar tilastot
|Nimi
|Macedonian Denar
|Symboli
|ден
|Pienin yksikkö
|1/100 = Deni
|Pienen yksikön symboli
|Deni
|Suosituin MKD muunnos
|MKD → USD
|Suosituin MKD kaavio
|MKD → USD kaavio
Macedonian Denar profiili
|Kolikot
|Freq used: Deni50, ден1, ден2, ден5, ден10, ден50
|Setelit
|Freq used: ден10, ден50, ден100, ден500, ден1000, ден5000
|Keskuspankki
|National Bank of the Republic of Macedonia
|Käyttäjät
North Macedonia
Miksi olet kiinnostunut valuutasta MKD?
