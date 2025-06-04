mkd
MKD - Macedonian Denar

Macedonian Denar on North Macedonia valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Macedonian Denar -valuuttakurssi on MKD → USD. Macedonia Denar ISO-valuuttatunnus on MKD, ja valuuttasymboli on ден. Alta löydät Macedonian Denar kurssit ja valuuttalaskurin.

Valitse valuutta

mkd
MKDMakedonian denaari

Macedonian Denar tilastot

NimiMacedonian Denar
Symboliден
Pienin yksikkö1/100 = Deni
Pienen yksikön symboliDeni
Suosituin MKD muunnosMKD → USD
Suosituin MKD kaavioMKD → USD kaavio

Macedonian Denar profiili

KolikotFreq used: Deni50, ден1, ден2, ден5, ден10, ден50
SetelitFreq used: ден10, ден50, ден100, ден500, ден1000, ден5000
KeskuspankkiNational Bank of the Republic of Macedonia
Käyttäjät
North Macedonia

