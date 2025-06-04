twd
TWD - Taiwan New Dollar

Taiwan New Dollar on Taiwan valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Taiwan New Dollar -valuuttakurssi on TWD → USD. Taiwan New Dollar ISO-valuuttatunnus on TWD, ja valuuttasymboli on NT$. Alta löydät Taiwan New Dollar kurssit ja valuuttalaskurin.

Valitse valuutta

twd
TWDTaiwanin uusi dollari

Under Japanese rule, the Taiwanese Yen was introduced as the currency of Taiwan in 1895. It was circulated alongside the Japanese Yen with the two currencies valued at par with one another until the Japanese Empire fell, in 1945. A year later, under the Republic of China government, the Taiwan Dollar (known as TWN) replaced the Yen at par. A New Taiwan Dollar was introduced in 1949 in an attempt to counter the hyperinflation. The 'old' Taiwan Dollar was devalued at an extreme exchange rate of 4000 to 1 TWD. In 2000, the New Taiwan Dollar became the official currency of the Republic of China.

Taiwan New Dollar tilastot

NimiTaiwan New Dollar
SymboliNT$
Pienin yksikkö1/10 = Jiao
Pienen yksikön symboli
Suosituin TWD muunnosTWD → USD
Suosituin TWD kaavioTWD → USD kaavio

Taiwan New Dollar profiili

Lempinimetkuài, máo, Taibi
KolikotFreq used: NT$1, NT$5, NT$10, NT$50
Rarely used: NT$20
SetelitFreq used: NT$100, NT$500, NT$1000
Rarely used: NT$200, NT$2000
KeskuspankkiCentral Bank of the Republic of China (Taiwan)
Käyttäjät
Taiwan

Miksi olet kiinnostunut valuutasta TWD?

Haluan...

Lähettää edullisen rahansiirron YhdysvaltoihinLähettää edullisen rahansiirron Yhdistyneeseen kuningaskuntaanLähettää edullisen rahansiirron KanadaanLähettää edullisen rahansiirron AustraliaanLähettää edullisen rahansiirron Uuteen-SeelantiinTilaa TWD sähköpostipäivityksetHanki TWD kurssit puhelimeeniHanki TWD valuuttadata API yritykselleni

Live Currency Rates

CurrencyRateChange
EUR / USD1.15950
GBP / EUR1.14158
USD / JPY156.459
GBP / USD1.32367
USD / CHF0.804443
USD / CAD1.40430
EUR / JPY181.414
AUD / USD0.651776

Keskuspankkien korot

ValuuttaKorko
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%