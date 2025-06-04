UAH - Ukrainian Hryvnia
Ukrainian Hryvnia on Ukraine valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Ukrainian Hryvnia -valuuttakurssi on UAH → USD. Ukraine Hryvnia ISO-valuuttatunnus on UAH, ja valuuttasymboli on ₴. Alta löydät Ukrainian Hryvnia kurssit ja valuuttalaskurin.
Ukrainian Hryvnia tilastot
|Nimi
|Ukrainian Hryvnia
|Symboli
|₴
|Pienin yksikkö
|1/100 = Kopiyka
|Pienen yksikön symboli
|Kopiyka
|Suosituin UAH muunnos
|UAH → USD
|Suosituin UAH kaavio
|UAH → USD kaavio
Ukrainian Hryvnia profiili
|Kolikot
|Freq used: Kopiyka1, Kopiyka2, Kopiyka5, Kopiyka10, Kopiyka25, Kopiyka50, ₴1
|Setelit
|Freq used: ₴1, ₴2, ₴5, ₴10, ₴20, ₴50, ₴100, ₴200, ₴500
|Keskuspankki
|National Bank of Ukraine
|Käyttäjät
Ukraine
Ukraine
Miksi olet kiinnostunut valuutasta UAH?
Haluan...Lähettää edullisen rahansiirron YhdysvaltoihinLähettää edullisen rahansiirron Yhdistyneeseen kuningaskuntaanLähettää edullisen rahansiirron KanadaanLähettää edullisen rahansiirron AustraliaanLähettää edullisen rahansiirron Uuteen-SeelantiinTilaa UAH sähköpostipäivityksetHanki UAH kurssit puhelimeeniHanki UAH valuuttadata API yritykselleni