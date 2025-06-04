uah
UAH - Ukrainian Hryvnia

Ukrainian Hryvnia on Ukraine valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Ukrainian Hryvnia -valuuttakurssi on UAH → USD. Ukraine Hryvnia ISO-valuuttatunnus on UAH, ja valuuttasymboli on ₴. Alta löydät Ukrainian Hryvnia kurssit ja valuuttalaskurin.

UAHUkrainan hryvnia

Ukrainian Hryvnia tilastot

NimiUkrainian Hryvnia
Symboli
Pienin yksikkö1/100 = Kopiyka
Pienen yksikön symboliKopiyka
Suosituin UAH muunnosUAH → USD
Suosituin UAH kaavioUAH → USD kaavio

Ukrainian Hryvnia profiili

KolikotFreq used: Kopiyka1, Kopiyka2, Kopiyka5, Kopiyka10, Kopiyka25, Kopiyka50, ₴1
SetelitFreq used: ₴1, ₴2, ₴5, ₴10, ₴20, ₴50, ₴100, ₴200, ₴500
KeskuspankkiNational Bank of Ukraine
Käyttäjät
Ukraine

