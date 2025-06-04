clp
CLP - Chilean Peso

Chilean Peso on Chile valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Chilean Peso -valuuttakurssi on CLP → USD. Chile Peso ISO-valuuttatunnus on CLP, ja valuuttasymboli on $. Alta löydät Chilean Peso kurssit ja valuuttalaskurin.

CLPChilen peso

Chilean Peso tilastot

NimiChilean Peso
Symboli$
Pienin yksikkö1/100 = Centavo
Pienen yksikön symboliCentavo
Suosituin CLP muunnosCLP → USD
Suosituin CLP kaavioCLP → USD kaavio

Chilean Peso profiili

KolikotFreq used: $1, $5, $10, $50, $100, $500
SetelitFreq used: $1000, $2000, $5000, $10000, $20000
KeskuspankkiBanco Central De Chile
Käyttäjät
Chile

