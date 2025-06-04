CLP - Chilean Peso
Chilean Peso on Chile valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Chilean Peso -valuuttakurssi on CLP → USD. Chile Peso ISO-valuuttatunnus on CLP, ja valuuttasymboli on $. Alta löydät Chilean Peso kurssit ja valuuttalaskurin.
Chilean Peso tilastot
|Nimi
|Chilean Peso
|Symboli
|$
|Pienin yksikkö
|1/100 = Centavo
|Pienen yksikön symboli
|Centavo
|Suosituin CLP muunnos
|CLP → USD
|Suosituin CLP kaavio
|CLP → USD kaavio
Chilean Peso profiili
|Kolikot
|Freq used: $1, $5, $10, $50, $100, $500
|Setelit
|Freq used: $1000, $2000, $5000, $10000, $20000
|Keskuspankki
|Banco Central De Chile
|Käyttäjät
Chile
Chile
Miksi olet kiinnostunut valuutasta CLP?
