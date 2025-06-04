JOD - Jordanian Dinar
Jordanian Dinar on Jordan valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Jordanian Dinar -valuuttakurssi on JOD → USD. Jordan Dinar ISO-valuuttatunnus on JOD, ja valuuttasymboli on JD. Alta löydät Jordanian Dinar kurssit ja valuuttalaskurin.
Jordanian Dinar tilastot
|Nimi
|Jordanian Dinar
|Symboli
|Dinar
|Pienin yksikkö
|1/100 = Qirsh
|Pienen yksikön symboli
|Qirsh
|Suosituin JOD muunnos
|JOD → USD
|Suosituin JOD kaavio
|JOD → USD kaavio
Jordanian Dinar profiili
|Kolikot
|Freq used: Qirsh0.5, Qirsh1, Qirsh2.5, Qirsh5, Qirsh10, Qirsh25, Qirsh50, Dinar1
|Setelit
|Freq used: Dinar1, Dinar5, Dinar10, Dinar20, Dinar50
|Keskuspankki
|Central Bank of Jordan
|Käyttäjät
Jordan
Jordan
Miksi olet kiinnostunut valuutasta JOD?
