JOD - Jordanian Dinar

Jordanian Dinar on Jordan valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Jordanian Dinar -valuuttakurssi on JOD → USD. Jordan Dinar ISO-valuuttatunnus on JOD, ja valuuttasymboli on JD. Alta löydät Jordanian Dinar kurssit ja valuuttalaskurin.

JODJordanian dinaari

Jordanian Dinar tilastot

NimiJordanian Dinar
SymboliDinar
Pienin yksikkö1/100 = Qirsh
Pienen yksikön symboliQirsh
Suosituin JOD muunnosJOD → USD
Suosituin JOD kaavioJOD → USD kaavio

Jordanian Dinar profiili

KolikotFreq used: Qirsh0.5, Qirsh1, Qirsh2.5, Qirsh5, Qirsh10, Qirsh25, Qirsh50, Dinar1
SetelitFreq used: Dinar1, Dinar5, Dinar10, Dinar20, Dinar50
KeskuspankkiCentral Bank of Jordan
Käyttäjät
Jordan

