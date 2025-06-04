mzn
MZN - Mozambican Metical

Mozambican Metical on Mozambique valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Mozambican Metical -valuuttakurssi on MZN → USD. Mozambique Metical ISO-valuuttatunnus on MZN, ja valuuttasymboli on MT. Alta löydät Mozambican Metical kurssit ja valuuttalaskurin.

MZNMosambikin metical

Mozambican Metical tilastot

NimiMozambican Metical
SymboliMT
Pienin yksikkö1/100 = Centavo
Pienen yksikön symboliCentavo
Suosituin MZN muunnosMZN → USD
Suosituin MZN kaavioMZN → USD kaavio

Mozambican Metical profiili

KolikotFreq used: Centavo5, Centavo10, Centavo50, MT1, MT2, MT5, MT10
SetelitFreq used: MT20, MT50, MT100, MT200, MT500, MT1000
KeskuspankkiBanco de Moçambique
Käyttäjät
Mozambique

