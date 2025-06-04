bnd
BND - Bruneian Dollar

Bruneian Dollar on Brunei Darussalam valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Bruneian Dollar -valuuttakurssi on BND → USD. Brunei Darussalam Dollar ISO-valuuttatunnus on BND, ja valuuttasymboli on $. Alta löydät Bruneian Dollar kurssit ja valuuttalaskurin.

Valitse valuutta

bnd
BNDBrunein dollari

Bruneian Dollar tilastot

NimiBruneian Dollar
Symboli$
Pienin yksikkö1/100 = Cent
Pienen yksikön symboliCent
Suosituin BND muunnosBND → USD
Suosituin BND kaavioBND → USD kaavio

Bruneian Dollar profiili

KolikotFreq used: Cent1, Cent5, Cent10, Cent20, Cent50
SetelitFreq used: $1, $5, $10
KeskuspankkiAutoriti Monetari Brunei Darussalam
Käyttäjät
Brunei Darussalam

Miksi olet kiinnostunut valuutasta BND?

Haluan...

Lähettää edullisen rahansiirron YhdysvaltoihinLähettää edullisen rahansiirron Yhdistyneeseen kuningaskuntaanLähettää edullisen rahansiirron KanadaanLähettää edullisen rahansiirron AustraliaanLähettää edullisen rahansiirron Uuteen-SeelantiinTilaa BND sähköpostipäivityksetHanki BND kurssit puhelimeeniHanki BND valuuttadata API yritykselleni

Live Currency Rates

CurrencyRateChange
EUR / USD1.15943
GBP / EUR1.14145
USD / JPY156.459
GBP / USD1.32343
USD / CHF0.804376
USD / CAD1.40395
EUR / JPY181.403
AUD / USD0.651786

Keskuspankkien korot

ValuuttaKorko
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%