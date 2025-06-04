BND - Bruneian Dollar
Bruneian Dollar on Brunei Darussalam valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Bruneian Dollar -valuuttakurssi on BND → USD. Brunei Darussalam Dollar ISO-valuuttatunnus on BND, ja valuuttasymboli on $. Alta löydät Bruneian Dollar kurssit ja valuuttalaskurin.
Bruneian Dollar tilastot
|Nimi
|Bruneian Dollar
|Symboli
|$
|Pienin yksikkö
|1/100 = Cent
|Pienen yksikön symboli
|Cent
|Suosituin BND muunnos
|BND → USD
|Suosituin BND kaavio
|BND → USD kaavio
Bruneian Dollar profiili
|Kolikot
|Freq used: Cent1, Cent5, Cent10, Cent20, Cent50
|Setelit
|Freq used: $1, $5, $10
|Keskuspankki
|Autoriti Monetari Brunei Darussalam
|Käyttäjät
Brunei Darussalam
Brunei Darussalam
Miksi olet kiinnostunut valuutasta BND?
