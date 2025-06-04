khr
KHR - Cambodian Riel

Cambodian Riel on Cambodia valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Cambodian Riel -valuuttakurssi on KHR → USD. Cambodia Riel ISO-valuuttatunnus on KHR, ja valuuttasymboli on ៛. Alta löydät Cambodian Riel kurssit ja valuuttalaskurin.

KHRKambodžan riel

Cambodian Riel tilastot

NimiCambodian Riel
Symboli
Pienin yksikkö1/10 = Kak
Pienen yksikön symboliKak
Suosituin KHR muunnosKHR → USD
Suosituin KHR kaavioKHR → USD kaavio

Cambodian Riel profiili

KolikotFreq used: ៛50, ៛100, ៛200, ៛500
SetelitFreq used: ៛50, ៛100, ៛200, ៛500, ៛1000, ៛2000, ៛5000, ៛10000, ៛20000, ៛50000, ៛100000
KeskuspankkiNational Bank of Cambodia
Käyttäjät
Cambodia

