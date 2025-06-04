KHR - Cambodian Riel
Cambodian Riel on Cambodia valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Cambodian Riel -valuuttakurssi on KHR → USD. Cambodia Riel ISO-valuuttatunnus on KHR, ja valuuttasymboli on ៛. Alta löydät Cambodian Riel kurssit ja valuuttalaskurin.
Cambodian Riel tilastot
|Nimi
|Cambodian Riel
|Symboli
|៛
|Pienin yksikkö
|1/10 = Kak
|Pienen yksikön symboli
|Kak
|Suosituin KHR muunnos
|KHR → USD
|Suosituin KHR kaavio
|KHR → USD kaavio
Cambodian Riel profiili
|Kolikot
|Freq used: ៛50, ៛100, ៛200, ៛500
|Setelit
|Freq used: ៛50, ៛100, ៛200, ៛500, ៛1000, ៛2000, ៛5000, ៛10000, ៛20000, ៛50000, ៛100000
|Keskuspankki
|National Bank of Cambodia
|Käyttäjät
Cambodia
Cambodia
Miksi olet kiinnostunut valuutasta KHR?
Haluan...Lähettää edullisen rahansiirron YhdysvaltoihinLähettää edullisen rahansiirron Yhdistyneeseen kuningaskuntaanLähettää edullisen rahansiirron KanadaanLähettää edullisen rahansiirron AustraliaanLähettää edullisen rahansiirron Uuteen-SeelantiinTilaa KHR sähköpostipäivityksetHanki KHR kurssit puhelimeeniHanki KHR valuuttadata API yritykselleni