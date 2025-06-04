zwl
ZWL - Zimbabwean Dollar

Zimbabwean Dollar on Zimbabwe valuutta. Zimbabwe Dollar ISO-valuuttatunnus on ZWL, ja valuuttasymboli on $. Alta löydät Zimbabwean Dollar kurssit ja valuuttalaskurin.

Notice: This Zimbabwe dollar (ZWL) has been suspended indefinitely.

Valitse valuutta

zwl
ZWLZimbabwen dollari (vanhentunut)

Zimbabwean Dollar tilastot

NimiZimbabwean Dollar
Symboli$
Pienin yksikkö1/100 = Cent
Pienen yksikön symboliCent

Zimbabwean Dollar profiili

KeskuspankkiReserve Bank of Zimbabwe

Miksi olet kiinnostunut valuutasta ZWL?

Haluan...

Lähettää edullisen rahansiirron YhdysvaltoihinLähettää edullisen rahansiirron Yhdistyneeseen kuningaskuntaanLähettää edullisen rahansiirron KanadaanLähettää edullisen rahansiirron AustraliaanLähettää edullisen rahansiirron Uuteen-SeelantiinTilaa ZWL sähköpostipäivityksetHanki ZWL kurssit puhelimeeniHanki ZWL valuuttadata API yritykselleni

Live Currency Rates

CurrencyRateChange
EUR / USD1.15949
GBP / EUR1.14165
USD / JPY156.458
GBP / USD1.32373
USD / CHF0.804391
USD / CAD1.40405
EUR / JPY181.412
AUD / USD0.651732

Keskuspankkien korot

ValuuttaKorko
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%