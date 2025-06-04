ZWL - Zimbabwean Dollar
Zimbabwean Dollar on Zimbabwe valuutta. Zimbabwe Dollar ISO-valuuttatunnus on ZWL, ja valuuttasymboli on $. Alta löydät Zimbabwean Dollar kurssit ja valuuttalaskurin.
Notice: This Zimbabwe dollar (ZWL) has been suspended indefinitely.
Zimbabwean Dollar tilastot
|Nimi
|Zimbabwean Dollar
|Symboli
|$
|Pienin yksikkö
|1/100 = Cent
|Pienen yksikön symboli
|Cent
Zimbabwean Dollar profiili
|Keskuspankki
|Reserve Bank of Zimbabwe
Miksi olet kiinnostunut valuutasta ZWL?
Haluan...Lähettää edullisen rahansiirron YhdysvaltoihinLähettää edullisen rahansiirron Yhdistyneeseen kuningaskuntaanLähettää edullisen rahansiirron KanadaanLähettää edullisen rahansiirron AustraliaanLähettää edullisen rahansiirron Uuteen-SeelantiinTilaa ZWL sähköpostipäivityksetHanki ZWL kurssit puhelimeeniHanki ZWL valuuttadata API yritykselleni