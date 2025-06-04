NAD - Namibian Dollar
Namibian Dollar on Namibia valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Namibian Dollar -valuuttakurssi on NAD → USD. Namibia Dollar ISO-valuuttatunnus on NAD, ja valuuttasymboli on $. Alta löydät Namibian Dollar kurssit ja valuuttalaskurin.
Namibian Dollar tilastot
|Nimi
|Namibian Dollar
|Symboli
|$
|Pienin yksikkö
|1/100 = Cent
|Pienen yksikön symboli
|c
|Suosituin NAD muunnos
|NAD → USD
|Suosituin NAD kaavio
|NAD → USD kaavio
Namibian Dollar profiili
|Kolikot
|Freq used: c5, c10, c50, $1, $5
|Setelit
|Freq used: $10, $20, $50, $100, $200
|Keskuspankki
|Bank of Namibia
|Käyttäjät
Namibia
