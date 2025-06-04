nad
NAD - Namibian Dollar

Namibian Dollar on Namibia valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Namibian Dollar -valuuttakurssi on NAD → USD. Namibia Dollar ISO-valuuttatunnus on NAD, ja valuuttasymboli on $. Alta löydät Namibian Dollar kurssit ja valuuttalaskurin.

Valitse valuutta

NADNamibian dollari

Namibian Dollar tilastot

NimiNamibian Dollar
Symboli$
Pienin yksikkö1/100 = Cent
Pienen yksikön symbolic
Suosituin NAD muunnosNAD → USD
Suosituin NAD kaavioNAD → USD kaavio

Namibian Dollar profiili

KolikotFreq used: c5, c10, c50, $1, $5
SetelitFreq used: $10, $20, $50, $100, $200
KeskuspankkiBank of Namibia
Käyttäjät
Namibia

