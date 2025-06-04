MRU - Mauritanian Ouguiya
Mauritanian Ouguiya on Mauritania valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Mauritanian Ouguiya -valuuttakurssi on MRU → USD. Mauritania Ouguiya ISO-valuuttatunnus on MRU, ja valuuttasymboli on UM. Alta löydät Mauritanian Ouguiya kurssit ja valuuttalaskurin.
Mauritanian Ouguiya tilastot
|Nimi
|Mauritanian Ouguiya
|Symboli
|UM
|Pienin yksikkö
|1/5 = Khoums
|Pienen yksikön symboli
|Khoums
|Suosituin MRU muunnos
|MRU → USD
|Suosituin MRU kaavio
|MRU → USD kaavio
Mauritanian Ouguiya profiili
|Kolikot
|Freq used: UM1, UM5, UM10, UM20
Rarely used: Khoums1
|Setelit
|Freq used: UM50, UM100, UM200, UM500, UM1000
|Keskuspankki
|Banque Centrale de Mauritanie
|Käyttäjät
Mauritania
Mauritania
