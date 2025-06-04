mru
MRU - Mauritanian Ouguiya

Mauritanian Ouguiya on Mauritania valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Mauritanian Ouguiya -valuuttakurssi on MRU → USD. Mauritania Ouguiya ISO-valuuttatunnus on MRU, ja valuuttasymboli on UM. Alta löydät Mauritanian Ouguiya kurssit ja valuuttalaskurin.

MRUMauritanian ouguiya

Mauritanian Ouguiya tilastot

NimiMauritanian Ouguiya
SymboliUM
Pienin yksikkö1/5 = Khoums
Pienen yksikön symboliKhoums
Suosituin MRU muunnosMRU → USD
Suosituin MRU kaavioMRU → USD kaavio

Mauritanian Ouguiya profiili

KolikotFreq used: UM1, UM5, UM10, UM20
Rarely used: Khoums1
SetelitFreq used: UM50, UM100, UM200, UM500, UM1000
KeskuspankkiBanque Centrale de Mauritanie
Käyttäjät
Mauritania

