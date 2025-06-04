TRY - Turkish Lira
Turkish Lira on Turkey valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Turkish Lira -valuuttakurssi on TRY → USD. Turkey Lira ISO-valuuttatunnus on TRY, ja valuuttasymboli on ₺. Alta löydät Turkish Lira kurssit ja valuuttalaskurin.
Turkish Lira tilastot
|Nimi
|Turkish Lira
|Symboli
|TL
|Pienin yksikkö
|1/100 = kuruş
|Pienen yksikön symboli
|Kr
|Suosituin TRY muunnos
|TRY → USD
|Suosituin TRY kaavio
|TRY → USD kaavio
Turkish Lira profiili
|Lempinimet
|Kağıt, Mangır, Papel
|Kolikot
|Freq used: 5Kr, 10Kr, 25Kr, 50Kr, TL1
Rarely used: 1Kr
|Setelit
|Freq used: TL5, TL10, TL20, TL50, TL100, TL200
|Keskuspankki
|Central Bank of the Republic of Turkey
|Käyttäjät
Turkey, North Cyprus
Turkey, North Cyprus
