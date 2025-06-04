try
TRY - Turkish Lira

Turkish Lira on Turkey valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Turkish Lira -valuuttakurssi on TRY → USD. Turkey Lira ISO-valuuttatunnus on TRY, ja valuuttasymboli on ₺. Alta löydät Turkish Lira kurssit ja valuuttalaskurin.

try
TRYTurkin liira

Turkish Lira tilastot

NimiTurkish Lira
SymboliTL
Pienin yksikkö1/100 = kuruş
Pienen yksikön symboliKr
Suosituin TRY muunnosTRY → USD
Suosituin TRY kaavioTRY → USD kaavio

Turkish Lira profiili

LempinimetKağıt, Mangır, Papel
KolikotFreq used: 5Kr, 10Kr, 25Kr, 50Kr, TL1
Rarely used: 1Kr
SetelitFreq used: TL5, TL10, TL20, TL50, TL100, TL200
KeskuspankkiCentral Bank of the Republic of Turkey
Käyttäjät
Turkey, North Cyprus

Live Currency Rates

CurrencyRateChange
EUR / USD1.15950
GBP / EUR1.14158
USD / JPY156.459
GBP / USD1.32367
USD / CHF0.804443
USD / CAD1.40430
EUR / JPY181.414
AUD / USD0.651776

Keskuspankkien korot

ValuuttaKorko
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%