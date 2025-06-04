AZN - Azerbaijan Manat
Azerbaijan Manat on Azerbaijan valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Azerbaijan Manat -valuuttakurssi on AZN → USD. Azerbaijan Manat ISO-valuuttatunnus on AZN, ja valuuttasymboli on ₼. Alta löydät Azerbaijan Manat kurssit ja valuuttalaskurin.
Azerbaijan Manat tilastot
|Nimi
|Azerbaijan Manat
|Symboli
|₼
|Pienin yksikkö
|1/100 = Qepik
|Pienen yksikön symboli
|qr
|Suosituin AZN muunnos
|AZN → USD
|Suosituin AZN kaavio
|AZN → USD kaavio
Azerbaijan Manat profiili
|Kolikot
|Freq used: qr1, qr3, qr5, qr10, qr20, qr50
|Setelit
|Freq used: ₼1, ₼5, ₼10, ₼20, ₼50, ₼100
|Keskuspankki
|Central Bank of the Republic of Azerbaijan
|Käyttäjät
Azerbaijan
Azerbaijan
Miksi olet kiinnostunut valuutasta AZN?
Haluan...Lähettää edullisen rahansiirron YhdysvaltoihinLähettää edullisen rahansiirron Yhdistyneeseen kuningaskuntaanLähettää edullisen rahansiirron KanadaanLähettää edullisen rahansiirron AustraliaanLähettää edullisen rahansiirron Uuteen-SeelantiinTilaa AZN sähköpostipäivityksetHanki AZN kurssit puhelimeeniHanki AZN valuuttadata API yritykselleni