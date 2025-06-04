azn
AZN - Azerbaijan Manat

Azerbaijan Manat on Azerbaijan valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Azerbaijan Manat -valuuttakurssi on AZN → USD. Azerbaijan Manat ISO-valuuttatunnus on AZN, ja valuuttasymboli on ₼. Alta löydät Azerbaijan Manat kurssit ja valuuttalaskurin.

azn
AZNAzerbaidžanin manat

Azerbaijan Manat tilastot

NimiAzerbaijan Manat
Symboli
Pienin yksikkö1/100 = Qepik
Pienen yksikön symboliqr
Suosituin AZN muunnosAZN → USD
Suosituin AZN kaavioAZN → USD kaavio

Azerbaijan Manat profiili

KolikotFreq used: qr1, qr3, qr5, qr10, qr20, qr50
SetelitFreq used: ₼1, ₼5, ₼10, ₼20, ₼50, ₼100
KeskuspankkiCentral Bank of the Republic of Azerbaijan
Käyttäjät
Azerbaijan

Live Currency Rates

CurrencyRateChange
EUR / USD1.15942
GBP / EUR1.14144
USD / JPY156.464
GBP / USD1.32341
USD / CHF0.804371
USD / CAD1.40392
EUR / JPY181.408
AUD / USD0.651806

Keskuspankkien korot

ValuuttaKorko
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%