GTQ - Guatemalan Quetzal

Guatemalan Quetzal on Guatemala valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Guatemalan Quetzal -valuuttakurssi on GTQ → USD. Guatemala Quetzal ISO-valuuttatunnus on GTQ, ja valuuttasymboli on Q. Alta löydät Guatemalan Quetzal kurssit ja valuuttalaskurin.

GTQGuatemalan quetzal

Guatemalan Quetzal tilastot

NimiGuatemalan Quetzal
SymboliQ
Pienin yksikkö1/100 = Centavo
Pienen yksikön symboliCentavo
Suosituin GTQ muunnosGTQ → USD
Suosituin GTQ kaavioGTQ → USD kaavio

Guatemalan Quetzal profiili

KolikotFreq used: Centavo1, Centavo5, Centavo10, Centavo25, Centavo50, Q1
SetelitFreq used: Centavo50, Q1, Q5, Q10, Q20, Q50, Q100, Q200
KeskuspankkiBank of Guatemala
Käyttäjät
Guatemala

