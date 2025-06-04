GTQ - Guatemalan Quetzal
Guatemalan Quetzal on Guatemala valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Guatemalan Quetzal -valuuttakurssi on GTQ → USD. Guatemala Quetzal ISO-valuuttatunnus on GTQ, ja valuuttasymboli on Q. Alta löydät Guatemalan Quetzal kurssit ja valuuttalaskurin.
Guatemalan Quetzal tilastot
|Nimi
|Guatemalan Quetzal
|Symboli
|Q
|Pienin yksikkö
|1/100 = Centavo
|Pienen yksikön symboli
|Centavo
|Suosituin GTQ muunnos
|GTQ → USD
|Suosituin GTQ kaavio
|GTQ → USD kaavio
Guatemalan Quetzal profiili
|Kolikot
|Freq used: Centavo1, Centavo5, Centavo10, Centavo25, Centavo50, Q1
|Setelit
|Freq used: Centavo50, Q1, Q5, Q10, Q20, Q50, Q100, Q200
|Keskuspankki
|Bank of Guatemala
|Käyttäjät
Guatemala
Guatemala
Miksi olet kiinnostunut valuutasta GTQ?
