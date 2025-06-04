xaf
XAF - Central African CFA Franc BEAC

Central African CFA Franc BEAC on Communauté Financière Africaine (BEAC) valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Central African CFA Franc BEAC -valuuttakurssi on XAF → USD. Communauté Financière Africaine (BEAC) CFA Franc BEAC ISO-valuuttatunnus on XAF, ja valuuttasymboli on FCFA. Alta löydät Central African CFA Franc BEAC kurssit ja valuuttalaskurin.

Valitse valuutta

xaf
XAFKeski-Afrikan CFA-frangi

Central African CFA Franc BEAC tilastot

NimiCentral African CFA Franc BEAC
SymboliCFA Franc BEAC
Pienin yksikkö1/100 = Centime
Pienen yksikön symboliCentime
Suosituin XAF muunnosXAF → USD
Suosituin XAF kaavioXAF → USD kaavio

Central African CFA Franc BEAC profiili

KolikotFreq used: CFA Franc BEAC1, CFA Franc BEAC2, CFA Franc BEAC5, CFA Franc BEAC10, CFA Franc BEAC25, CFA Franc BEAC100, CFA Franc BEAC500
SetelitFreq used: CFA Franc BEAC500, CFA Franc BEAC1000, CFA Franc BEAC2000, CFA Franc BEAC5000, CFA Franc BEAC10000
KeskuspankkiBank of Central African States
Käyttäjät
Communauté Financière Africaine (BEAC), Cameroon, Central African Republic, Chad, Congo/Brazzaville, Equatorial Guinea, Gabon

Miksi olet kiinnostunut valuutasta XAF?

Haluan...

Lähettää edullisen rahansiirron YhdysvaltoihinLähettää edullisen rahansiirron Yhdistyneeseen kuningaskuntaanLähettää edullisen rahansiirron KanadaanLähettää edullisen rahansiirron AustraliaanLähettää edullisen rahansiirron Uuteen-SeelantiinTilaa XAF sähköpostipäivityksetHanki XAF kurssit puhelimeeniHanki XAF valuuttadata API yritykselleni

Live Currency Rates

CurrencyRateChange
EUR / USD1.15948
GBP / EUR1.14146
USD / JPY156.470
GBP / USD1.32349
USD / CHF0.804458
USD / CAD1.40411
EUR / JPY181.424
AUD / USD0.651748

Keskuspankkien korot

ValuuttaKorko
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%