XAF - Central African CFA Franc BEAC
Central African CFA Franc BEAC on Communauté Financière Africaine (BEAC) valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Central African CFA Franc BEAC -valuuttakurssi on XAF → USD. Communauté Financière Africaine (BEAC) CFA Franc BEAC ISO-valuuttatunnus on XAF, ja valuuttasymboli on FCFA. Alta löydät Central African CFA Franc BEAC kurssit ja valuuttalaskurin.
Central African CFA Franc BEAC tilastot
|Nimi
|Central African CFA Franc BEAC
|Symboli
|CFA Franc BEAC
|Pienin yksikkö
|1/100 = Centime
|Pienen yksikön symboli
|Centime
|Suosituin XAF muunnos
|XAF → USD
|Suosituin XAF kaavio
|XAF → USD kaavio
Central African CFA Franc BEAC profiili
|Kolikot
|Freq used: CFA Franc BEAC1, CFA Franc BEAC2, CFA Franc BEAC5, CFA Franc BEAC10, CFA Franc BEAC25, CFA Franc BEAC100, CFA Franc BEAC500
|Setelit
|Freq used: CFA Franc BEAC500, CFA Franc BEAC1000, CFA Franc BEAC2000, CFA Franc BEAC5000, CFA Franc BEAC10000
|Keskuspankki
|Bank of Central African States
|Käyttäjät
Communauté Financière Africaine (BEAC), Cameroon, Central African Republic, Chad, Congo/Brazzaville, Equatorial Guinea, Gabon
