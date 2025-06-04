EEK - Estonian Kroon
Estonian Kroon on Estonia valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Estonian Kroon -valuuttakurssi on EEK → USD. Estonia Kroon ISO-valuuttatunnus on EEK, ja valuuttasymboli on kr. Alta löydät Estonian Kroon kurssit ja valuuttalaskurin.
Notice: As of 15 January 2011, the Estonian kroon is no longer legal tender.
The EEK was replaced by the Euro at a fixed conversion rate of 1 EUR = 15.6466 EEK. Estonian kroon banknotes can be exchanged at the Bank of Estonia in unlimited amounts for an unlimited amount of time. For more information, please visit ECB: Estonia 2011.
Estonian Kroon tilastot
|Nimi
|Estonian Kroon
|Symboli
|kr
|Pienin yksikkö
|Pienen yksikön symboli
|Suosituin EEK muunnos
|EEK → USD
|Suosituin EEK kaavio
|EEK → USD kaavio
Estonian Kroon profiili
|Käyttäjät
Estonia
Estonia
