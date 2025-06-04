eek
EEK - Estonian Kroon

Estonian Kroon on Estonia valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Estonian Kroon -valuuttakurssi on EEK → USD. Estonia Kroon ISO-valuuttatunnus on EEK, ja valuuttasymboli on kr. Alta löydät Estonian Kroon kurssit ja valuuttalaskurin.

Notice: As of 15 January 2011, the Estonian kroon is no longer legal tender.

Valitse valuutta

eek
EEKViron kruunu
The EEK was replaced by the Euro at a fixed conversion rate of 1 EUR = 15.6466 EEK. Estonian kroon banknotes can be exchanged at the Bank of Estonia in unlimited amounts for an unlimited amount of time. For more information, please visit ECB: Estonia 2011.

Estonian Kroon tilastot

NimiEstonian Kroon
Symbolikr
Pienin yksikkö
Pienen yksikön symboli
Suosituin EEK muunnosEEK → USD
Suosituin EEK kaavioEEK → USD kaavio

Estonian Kroon profiili

Käyttäjät
Estonia

Miksi olet kiinnostunut valuutasta EEK?

Haluan...

Lähettää edullisen rahansiirron YhdysvaltoihinLähettää edullisen rahansiirron Yhdistyneeseen kuningaskuntaanLähettää edullisen rahansiirron KanadaanLähettää edullisen rahansiirron AustraliaanLähettää edullisen rahansiirron Uuteen-SeelantiinTilaa EEK sähköpostipäivityksetHanki EEK kurssit puhelimeeniHanki EEK valuuttadata API yritykselleni

Live Currency Rates

CurrencyRateChange
EUR / USD1.15950
GBP / EUR1.14144
USD / JPY156.448
GBP / USD1.32350
USD / CHF0.804262
USD / CAD1.40387
EUR / JPY181.402
AUD / USD0.651897

Keskuspankkien korot

ValuuttaKorko
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%