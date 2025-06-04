TVD - Tuvaluan Dollar
Tuvaluan Dollar on Tuvalu valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Tuvaluan Dollar -valuuttakurssi on TVD → USD. Tuvalu Dollar ISO-valuuttatunnus on TVD, ja valuuttasymboli on $. Alta löydät Tuvaluan Dollar kurssit ja valuuttalaskurin.
Tuvaluan Dollar tilastot
|Nimi
|Tuvaluan Dollar
|Symboli
|$
|Pienin yksikkö
|1/100 = Cent
|Pienen yksikön symboli
|¢
|Suosituin TVD muunnos
|TVD → USD
|Suosituin TVD kaavio
|TVD → USD kaavio
Tuvaluan Dollar profiili
|Kolikot
|Freq used: ¢5, ¢10, ¢20, ¢50, $1
|Setelit
|Freq used: $5, $10, $20, $50, $100
|Käyttäjät
Tuvalu
Miksi olet kiinnostunut valuutasta TVD?
