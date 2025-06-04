tvd
TVD - Tuvaluan Dollar

Tuvaluan Dollar on Tuvalu valuutta. Valuuttaluokituksemme osoittavat, että suosituin Tuvaluan Dollar -valuuttakurssi on TVD → USD. Tuvalu Dollar ISO-valuuttatunnus on TVD, ja valuuttasymboli on $. Alta löydät Tuvaluan Dollar kurssit ja valuuttalaskurin.

TVDTuvalun dollari

Tuvaluan Dollar tilastot

NimiTuvaluan Dollar
Symboli$
Pienin yksikkö1/100 = Cent
Pienen yksikön symboli¢
Suosituin TVD muunnosTVD → USD
Suosituin TVD kaavioTVD → USD kaavio

Tuvaluan Dollar profiili

KolikotFreq used: ¢5, ¢10, ¢20, ¢50, $1
SetelitFreq used: $5, $10, $20, $50, $100
Käyttäjät
Tuvalu

